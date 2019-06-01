Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.

Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то …