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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Патриарх Кирилл освятит Софийский собор в Самаре

Патриарх Кирилл освятит Софийский собор в Самаре

Как и предполагал в январе самарский блогер Игорь Кондратьев, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл примет предложение губернатора Дмитрия Азарова посетить Самарскую область.

15 августа прошлого года тогда еще временно исполняющий обязанности главы региона Дмитрий Азаров в сопровождении Митрополита 
27 февраля 2019, 03:46
Священник отец Рустик сгорел в лесу под Тольятти

Священник отец Рустик сгорел в лесу под Тольятти

В ночь на 20 июня в лесном массиве Зеленой зоны города Тольятти был найден обгоревший труп мужчины.
 
На место были вызваны пожарные, полиция, сотрудники следственного комитете. 
 
Как пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на собственные источники, одежда и 
23 июня 2018, 03:05
Ростуризм и РПЦ договорились о развитии в России религиозного туризма

Ростуризм и РПЦ договорились о развитии в России религиозного туризма

Ростуризм и РПЦ собираются сообща развивать религиозный туризм в Российской Федерации. Глава ведомства Олег Сафонов подписал соглашение об этом с руководителем Патриаршего совета по культуре епископом Тихоном (Шевкуновым), информируют "Известия".
Речь, в частности, идет о популяризации туристских маршрутов по православным 

28 декабря 2017, 09:54
Минобрнауки предложили ввести в школьную программу разработанный в РПЦ курс

Минобрнауки предложили ввести в школьную программу разработанный в РПЦ курс

Церковь предложила Минобрнауки ввести в программу средней школы новую дисциплину - «Нравственные основы семейной жизни». Как рассказывают отечественные информагентства, инициатива получила поддержку Ассоциации родительских комитетов, в ведомстве к ней тоже отнеслись положительно.
Как сообщает «Коммерсант», курс ориентирован на подготовку подрастающего 

23 октября 2017, 11:03
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