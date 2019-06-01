Завтра, 2 июня, в Самаре ограничат движение по некоторым центральным улицам, связано это с проведением Крестного хода в день памяти святителя Алексия.
Мэрия столицы 63-го региона информирует о следующих ограничениях:
Жителей Самары просят заранее планировать маршруты передвижения с учетом указанных перекрытий.
|
Патриарх Кирилл освятит Софийский собор в Самаре
Как и предполагал в январе самарский блогер Игорь Кондратьев, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл примет предложение губернатора Дмитрия Азарова посетить Самарскую область.
15 августа прошлого года тогда еще временно исполняющий обязанности главы региона Дмитрий Азаров в сопровождении Митрополита …
|
27 февраля 2019, 03:46
|
Священник отец Рустик сгорел в лесу под Тольятти
В ночь на 20 июня в лесном массиве Зеленой зоны города Тольятти был найден обгоревший труп мужчины.
На место были вызваны пожарные, полиция, сотрудники следственного комитете.
Как пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на собственные источники, одежда и …
|
23 июня 2018, 03:05
|
Ростуризм и РПЦ договорились о развитии в России религиозного туризма
Ростуризм и РПЦ собираются сообща развивать религиозный туризм в Российской Федерации. Глава ведомства Олег Сафонов подписал соглашение об этом с руководителем Патриаршего совета по культуре епископом Тихоном (Шевкуновым), информируют "Известия".
|
28 декабря 2017, 09:54
|
Минобрнауки предложили ввести в школьную программу разработанный в РПЦ курс
Церковь предложила Минобрнауки ввести в программу средней школы новую дисциплину - «Нравственные основы семейной жизни». Как рассказывают отечественные информагентства, инициатива получила поддержку Ассоциации родительских комитетов, в ведомстве к ней тоже отнеслись положительно.
|
23 октября 2017, 11:03
Мы Вам перезвоним!