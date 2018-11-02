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В Тольятти под колесами кроссовера оказался 8-летний мальчик

В Тольятти под колесами кроссовера оказался 8-летний мальчик

В четверг, 1 ноября, в Тольятти в ДТП пострадал маленький пешеход. В 15:20 40-летний водитель ехал на иномарке Geely Emgrand X7 по улице Ленинградской в направлении Жилина. В какой-то момент автомобилист сбил 8-летнего мальчика, который пересекал дорогу в неположенном месте, 
2 ноября 2018, 04:34
В Самаре прорвало трубы в «Доме со слонами»

В Самаре прорвало трубы в «Доме со слонами»

Стало известно, что в подвале дачи Константина Головкина, которую также называют «Домом со слонами» произошла коммунальная авария. Видимо, все экскурсии в здании отменяются до конца года.
 
«Проведение экскурсий по «Даче со слонами» пока приостановлено. Причина - устранение аварии и замена 
2 ноября 2018, 03:14
Фотосет для новобрачных отсняли на «Самара Арене»

Фотосет для новобрачных отсняли на «Самара Арене»

Стадион «Самара Арена» осваивает новую нишу: накануне там прошла свадебная фотосессия. Новобрачные — Дмитрий и Валентина - давние поклонники «Крыльев Советов». Стены грандиозного спорткомплекса стали декорацией для их фотосета, а музыкальное сопровождение было традиционным - на стадионе звучал марш Мендельсона.
 
2 ноября 2018, 02:19
В Тольятти 16-летний подросток на «восьмерке» протаранил столб

В Тольятти 16-летний подросток на «восьмерке» протаранил столб

В четверг, 1 ноября, в Тольятти ДТП завершилась поездка 16-летнего парня. Ночью, в 00:55 подросток, у которого не было водительских прав, ехал по парковке около здания № 4 по Южному шоссе в направлении Обводного шоссе. По предварительной версии, он нарушил 
2 ноября 2018, 01:51
Самарцы оказались одними из главных трезвенников страны

Самарцы оказались одними из главных трезвенников страны

Маркетинговое агентство Zoom Market составило рейтинг самых пьющих городов России. В исследовании приняли участи жители 25 регионов. Респондентам предлагалось ответить на три вопроса: Вы употребляете алкоголь? Как часто Вы употребляете алкоголь? Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете)? Возраст участников опроса 

24 октября 2018, 10:31
Миндзрав поддержал запрет на продажу алкоголя пьяным

Миндзрав поддержал запрет на продажу алкоголя пьяным

В Минздраве России поддержали запрет на реализацию алкоголя нетрезвым покупателям. По мнению главы ведомства Вероники Скворцовой, продажа спиртного уже находящемуся в нетрезвом состоянии гражданину только усугубляет его положение. Пьяный человек не оценивает риски адекватно, он может нести опасность и для 
2 октября 2018, 05:01
На один день ограничат ‍продажу алкоголя в Сызрани

На один день ограничат ‍продажу алкоголя в Сызрани

В День города в Сызрани ограничат торговлю алкоголем. Напомним, что праздник будут отмечать уже 2 сентября, Сызрани исполнится 335 лет. Накануне этого дня местные власти определят границы зоны ограничения продажи спиртного, а за два часа до начала мероприятия все площадки 
21 августа 2018, 09:53
Итальянца лишили водительских прав за пьяную езду на лошади

Итальянца лишили водительских прав за пьяную езду на лошади

Необычный инцидент пришлось разбирать полицейским итальянского города Ивреа. 45-летнего местного жителя «потянуло на подвиги» после того, как он изрядно выпил. Мужчина решил покататься верхом. Он оседлал свою лошадь и выехал на ней на проезжую часть. Так наездник не был просто 
23 июля 2018, 10:44
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