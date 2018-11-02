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В Тольятти под колесами кроссовера оказался 8-летний мальчик
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2 ноября 2018, 04:34
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В Самаре прорвало трубы в «Доме со слонами»
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2 ноября 2018, 03:14
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Фотосет для новобрачных отсняли на «Самара Арене»
Стадион «Самара Арена» осваивает новую нишу: накануне там прошла свадебная фотосессия. Новобрачные — Дмитрий и Валентина - давние поклонники «Крыльев Советов». Стены грандиозного спорткомплекса стали декорацией для их фотосета, а музыкальное сопровождение было традиционным - на стадионе звучал марш Мендельсона.
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2 ноября 2018, 02:19
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В Тольятти 16-летний подросток на «восьмерке» протаранил столб
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2 ноября 2018, 01:51
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Самарцы оказались одними из главных трезвенников страны
Маркетинговое агентство Zoom Market составило рейтинг самых пьющих городов России. В исследовании приняли участи жители 25 регионов. Респондентам предлагалось ответить на три вопроса: Вы употребляете алкоголь? Как часто Вы употребляете алкоголь? Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете)? Возраст участников опроса …
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24 октября 2018, 10:31
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Миндзрав поддержал запрет на продажу алкоголя пьяным
В Минздраве России поддержали запрет на реализацию алкоголя нетрезвым покупателям. По мнению главы ведомства Вероники Скворцовой, продажа спиртного уже находящемуся в нетрезвом состоянии гражданину только усугубляет его положение. Пьяный человек не оценивает риски адекватно, он может нести опасность и для …
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2 октября 2018, 05:01
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На один день ограничат продажу алкоголя в Сызрани
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21 августа 2018, 09:53
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Итальянца лишили водительских прав за пьяную езду на лошади
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23 июля 2018, 10:44