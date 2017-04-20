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Экстренное сообщение о бомбе в здании налоговой в Тольятти
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19 апреля 2017, 04:09
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Появилось сообщение об эвакуации людей из самарской библиотеки
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19 апреля 2017, 03:07
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Срочная эвакуация: в самарском банке найден подозрительный предмет
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14 апреля 2017, 02:18
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В Тольятти оцепили два жилых дома
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11 апреля 2017, 01:55
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В блогах: самарцы мечтают встретить девушку-полицейского из Елховки
"Твиттер" МВД России пожелал доброго утра подписчикам под фотографией девушки-инспектора ГИБДД Елховского района Самарской области. Пользователи соцсетей начали бурно комментировать снимок. "А разве такое декольте по форме? А какая у нее офигенная прическа! Неужели в полиции так можно ходить?" …
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28 марта 2017, 05:37
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Минпромторг и Минсельхоз выступили против лицензий на выпуск табака
Минпромторг и Минсельхоз выступили против возвращения лицензирования производства табачных изделий, ранее предложенного Министерством внутренних дел. В МВД полагали, что возврат процедуры повысит качество госконтроля над отраслью. Однако в Минпромторге считают, что ее можно регулировать и без разрешительной документации, отмененной еще …
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14 февраля 2017, 01:21
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В России упростят выдачу паспортов и других документов
Вице-премьер России Игорь Шувалов поручил Министерству внутренних дел, а также Центробанку, Сбербанку и ВТБ проработать вопрос о предоставлении кредитным учреждениям права выдачи россиянам паспортов и других документов, в том числе миграционного характера. Такой шаг необходим для появления конкуренции, считает чиновник. …
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20 января 2017, 02:20
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Как взяли подозреваемых в нападении на семью офицера – видео МВД
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16 декабря 2016, 09:47