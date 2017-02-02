На газопроводе в Тверской области произошёл взрыв Сегодня, 2 марта, около 11:50 в Торжокском районе Тверской области на магистральном газопроводе Торжок - Долина-1 произошел взрыв, который повлек за собой пожар.

Возгорание тушили специалисты экстренных служб и местных пожарных частей.

По предварительным данным МЧС региона, пострадавших нет.

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