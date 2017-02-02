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Самарцы смогут построить газопровод в Крыму
Компания «Самара-Спецмонтаж» выиграла конкурс на прокладку магистрального газопровода в Крыму с отводами к двум строящимся тепловым электростанциям - Симферопольской и Севастопольской. Такое сообщение появилось на портале госзакупок.
Цена контракта - 874 миллиона рублей. Согласно техзаданию, самарцам предстоит построить 11-километровую отводку от …
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12 октября 2016, 03:16
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Участок трассы Оренбург-Уфа закрыли после ЧП на газопроводе
По данным региональных СМИ Оренбуржья, которые ссылаются на информацию представителей МЧС, на участке трассы Оренбург - Уфа с 55 по 67 км в Октябрьском районе произошло возгорание на газопроводе. Причиной чрезвычайного происшествия послужила разгерметизация ветки близ населенного пункта Салмыш. По …
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18 февраля 2016, 04:11
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На газопроводе в Тверской области произошёл взрыв
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2 марта 2015, 09:28
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В Сызрани обрушившийся балкон аварийного дома повредил газопровод
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7 октября 2014, 03:34