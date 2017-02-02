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Материалы по теме:

Самарцы смогут построить газопровод в Крыму

Самарцы смогут построить газопровод в Крыму

Компания «Самара-Спецмонтаж» выиграла конкурс на прокладку магистрального газопровода в Крыму с отводами к двум строящимся тепловым электростанциям - Симферопольской и Севастопольской. Такое сообщение появилось на портале госзакупок.

Цена контракта - 874 миллиона рублей. Согласно техзаданию, самарцам предстоит построить 11-километровую отводку от 

12 октября 2016, 03:16
Участок трассы Оренбург-Уфа закрыли после ЧП на газопроводе

Участок трассы Оренбург-Уфа закрыли после ЧП на газопроводе

По данным региональных СМИ Оренбуржья, которые ссылаются на информацию представителей МЧС, на участке трассы Оренбург - Уфа с 55 по 67 км в Октябрьском районе произошло возгорание на газопроводе. Причиной чрезвычайного происшествия послужила разгерметизация ветки близ населенного пункта Салмыш. По 
18 февраля 2016, 04:11
На газопроводе в Тверской области произошёл взрыв

На газопроводе в Тверской области произошёл взрыв

Сегодня, 2 марта, около 11:50 в Торжокском районе Тверской области на магистральном газопроводе Торжок - Долина-1 произошел взрыв, который повлек за собой пожар.
Возгорание тушили специалисты экстренных служб и местных пожарных частей.
По предварительным данным МЧС региона, пострадавших нет.
 
2 марта 2015, 09:28
В Сызрани обрушившийся балкон аварийного дома повредил газопровод

В Сызрани обрушившийся балкон аварийного дома повредил газопровод

В Интернете появились фото с места обрушения балкона расселенного дома в Сызрани. В результате инцидента на ул. Байкальской, 9, в поселке Постоянный оказался поврежден газопровод. Без «голубого топлива» остались более десятка жилых домов. На месте работают аварийные бригады и экстренные 
7 октября 2014, 03:34
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