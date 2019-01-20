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«Бункер S» Эфир передачи от 15.01.2019  
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Материалы по теме:

Чуда не случилось: Девушка, которая вместе с другом упала с 9-этажки в Новокуйбышевске, скончалась в больнице.

Чуда не случилось: Девушка, которая вместе с другом упала с 9-этажки в Новокуйбышевске, скончалась в больнице.

15-летний парень погиб на месте. 16-летняя школьница выжила. Врачи несколько дней боролись за ее жизнь. Сегодня, 20 января, она скончалась.
20 января 2019, 03:02
Глава департамента физкультуры и спорта Самары покинул свой пост

Глава департамента физкультуры и спорта Самары покинул свой пост

Стало известно, что глава департамента физкультуры и спорта администрации Самары Андрей Вдовин покидает свой пост. Чиновник сообщил об этом в своем микроблоге в Твиттере.
 
«Сегодня был последний мой рабочий день в департаменте физической культуры и спорта Администрации г.о. Самара. Благодарю 
20 января 2019, 11:49
Мужчина и женщина погибли в крупном пожаре на даче Подстёпках

Мужчина и женщина погибли в крупном пожаре на даче Подстёпках

В ночь с пятницы на субботу, с 18 на 19 января, в селе Подстёпки Ставропольском районе Самарской области загорелся частный дом. Это случилось на территории садоводческого товарищества «Росток-1»
 
По данным МЧС, вызов на пульт оперативного дежурного поступил в 00:42. 

19 января 2019, 03:29
Продуктовый рынок горел в Самаре на Ново-Вокзальной

Продуктовый рынок горел в Самаре на Ново-Вокзальной

Сегодня, 19 января, в Самаре утром горел продуктовый рынок на пересечении Ново-Вокзальной с Московским шоссе. По данным МЧС, площадь пожара составила «всего ничего» - 4 квадратных метра, но близлежащую территорию около рынка заволокло густым белым дымом. Столбы дыма были видны 
19 января 2019, 03:08
Тольяттинец продал арендованный автомобиль

Тольяттинец продал арендованный автомобиль

В Тольятти к полицейским обратился владелец фирмы, которая специализируется на сдаче автомобилей в аренду. Мужчина заявил, что один из клиентов не вернул ему машину. После заключения договора клиент уехал на арендованной «Ладе Гранте» и вскоре отключил телефон. Владелец оценил автомобиль 
18 января 2019, 05:36
В Самарской области создадут 4 сердечно-сосудистых центра

В Самарской области создадут 4 сердечно-сосудистых центра

Стало известно, что в регионе появятся четыре сердечно-сосудистых центра. Об этом во время пресс-конференции 18 января рассказал губернатор Дмитрий Азаров. 

- В первую очередь мы жестко разбирались с кодификацией смертности и выяснили, что реальная действительность очень долго камуфлировалось. Сейчас все 
18 января 2019, 05:18
Учительница из Тольятти, которая ударила пятиклассницу, объяснила свой поступок

Учительница из Тольятти, которая ударила пятиклассницу, объяснила свой поступок

Преподаватель из Тольятти, которая ударила ученицу пятого класса на уроке биологии, прокомментировала инцидент. Напомним, что ранее в Сети появился видеоролик, снятый кем-то из соучеников девочки. Пятиклассница рисовала на уроке, и преподаватель применила силу. После этого история быстро просочилась в прессу 
17 января 2019, 04:53
В Самаре нашли трупы трех мужчин на Алма-Атинской

В Самаре нашли трупы трех мужчин на Алма-Атинской

В четверг, 17 января, примерно в 11:00 в одном из домов в садово-дачном кооперативе «Авиатор» на улице Алма-Атинской нашли тела трех мужчин. Сразу же началась доследственная проверка. По предварительным данным, мужчины ремонтировали дом, в котором был установлен бензогенератор. Как сообщили 
17 января 2019, 02:00
В Тольятти рыбаков на мотособаке вытащили из наледи на Волге

В Тольятти рыбаков на мотособаке вытащили из наледи на Волге

В Тольятти спасатели эвакуировали двух рыбаков со льда на берег Волги. Выяснилось, что двое мужчин отправились рыбачить на участке, который находится напротив поселка Луначарский. Туда они добрались на мотособаке, но, когда нужно было уезжать домой, любители активного отдыха попали в 
17 января 2019, 01:29
В поселке Маяк под Новокуйбышевском пожарные больше часа тушили частный дом

В поселке Маяк под Новокуйбышевском пожарные больше часа тушили частный дом

Пламя охватило участок в 170 квадратных метров. Пожар случился на улице Фрунзе в поселке Маяк, под Новокуйбышевском.
 
Сообщение о возгорании в частном доме поступило 13 января в 7:55. На тушениt направили 18 человек личного состава на 5 единицах спецтехники. 

13 января 2019, 05:05
Ночью в Самаре горел завод «Экран»

Ночью в Самаре горел завод «Экран»

В ночь с субботы на воскресенье, с 12 на 13 января, на проспекте Кирова в Самаре случился пожар завода «Экран». Загорелся административный корпус. На тушение отправили 67 пожарных на 22 единицах спецтехники. По предварительной версии МЧС, в здании по неустановленной 
13 января 2019, 11:44
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