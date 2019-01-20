В Самарской области создадут 4 сердечно-сосудистых центра Стало известно, что в регионе появятся четыре сердечно-сосудистых центра. Об этом во время пресс-конференции 18 января рассказал губернатор Дмитрий Азаров.

- В первую очередь мы жестко разбирались с кодификацией смертности и выяснили, что реальная действительность очень долго камуфлировалось. Сейчас все … - В первую очередь мы жестко разбирались с кодификацией смертности и выяснили, что реальная действительность очень долго камуфлировалось. Сейчас все