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Чуда не случилось: Девушка, которая вместе с другом упала с 9-этажки в Новокуйбышевске, скончалась в больнице.
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20 января 2019, 03:02
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Глава департамента физкультуры и спорта Самары покинул свой пост
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20 января 2019, 11:49
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Мужчина и женщина погибли в крупном пожаре на даче Подстёпках
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19 января 2019, 03:29
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Продуктовый рынок горел в Самаре на Ново-Вокзальной
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19 января 2019, 03:08
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Тольяттинец продал арендованный автомобиль
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18 января 2019, 05:36
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В Самарской области создадут 4 сердечно-сосудистых центра
Стало известно, что в регионе появятся четыре сердечно-сосудистых центра. Об этом во время пресс-конференции 18 января рассказал губернатор Дмитрий Азаров.
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18 января 2019, 05:18
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Учительница из Тольятти, которая ударила пятиклассницу, объяснила свой поступок
Преподаватель из Тольятти, которая ударила ученицу пятого класса на уроке биологии, прокомментировала инцидент. Напомним, что ранее в Сети появился видеоролик, снятый кем-то из соучеников девочки. Пятиклассница рисовала на уроке, и преподаватель применила силу. После этого история быстро просочилась в прессу …
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17 января 2019, 04:53
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В Самаре нашли трупы трех мужчин на Алма-Атинской
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17 января 2019, 02:00
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В Тольятти рыбаков на мотособаке вытащили из наледи на Волге
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17 января 2019, 01:29
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В поселке Маяк под Новокуйбышевском пожарные больше часа тушили частный дом
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13 января 2019, 05:05
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Ночью в Самаре горел завод «Экран»
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13 января 2019, 11:44
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