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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Где в Самаре записаться в «Бессмертный полк»?

Где в Самаре записаться в «Бессмертный полк»?

Каждый житель Самары может почтить память героев Великой Отечественной войны в День Победы 9 мая, став участником акции «Бессмертный полк». Для этого необходимо изготовить портрет участника войны в формате А3 или А2, поместив фотографию на плотную основу. 

Участники «Бессмертного полка» в 

18 апреля 2017, 03:20
В Самаре ожидается снег

В Самаре ожидается снег

Появился предварительный прогноз погоды в Самаре на текущую неделю. Согласно данным на сайте «Гисметео», с 20 по 22 апреля в Самаре ожидается снег. В ночь на субботу температура может понизиться - до четырех градусов мороза. В ближайшие дни местами на 
17 апреля 2017, 02:35
Самара становится городом машин

Самара становится городом машин

Самара заняла первое место среди городов-миллионников России по обеспеченности легковыми автомобилями на душу населения. Рейтинг составили аналитики агентства «Автостат». По данным исследования, на каждую 1000 самарцев приходится по 334 машины. То есть каждый третий является обладателем легкового автомобиля. На 
17 апреля 2017, 01:01
«Шевроле» разорвало в ДТП с фурой на трассе М-5

«Шевроле» разорвало в ДТП с фурой на трассе М-5

Утром в понедельник, 17 апреля, на трассе М-5 под Самарой столкнулись автомобиль «Шевроле» и фура Man. Фото с места ДТП очевидцы опубликовали в социальной сети.  По данным МЧС, столкновение произошло в 7:22 на 886 километре трассы.

«Авария на трассе 
17 апреля 2017, 10:44
В Самаре на Революционной загорелась пятиэтажка: жильцов выводили на улицу

В Самаре на Революционной загорелась пятиэтажка: жильцов выводили на улицу

В ночь с субботы на воскресенье, с 15 на 16 апреля, в Самаре на улице Революционной дом № 147 случился пожар. В 5-этажном жилом доме загорелся подвал. Очаг возгорания находился под первым подъездом., передает портал 63.ru.

По словам 
16 апреля 2017, 12:42
В Оренбургской области на ходу загорелся товарный вагон с надписью «Газ»

В Оренбургской области на ходу загорелся товарный вагон с надписью «Газ»

Чрезвычайное происшествие случилось накануне вечером в Саракташском районе Оренбургской области. На ходу воспламенился вагон товарного состава с надписью «Газ», рассказывают региональные СМИ.
Все произошло на перегоне Черный Отрог - Саракташ. Для ликвидации возгорания был задействован пожарный поезд и спасательные службы 

14 апреля 2017, 05:21
В Самаре и Тольятти горят машины: 10 случаев за сутки

В Самаре и Тольятти горят машины: 10 случаев за сутки

В Самарской области за сутки в результате пожаров уничтожено 10 машин. Два инцидента зафиксированы в ночь на 14 апреля. В Самаре на улице Стара-Загоры горели вазовский автомобиль Lada Xray и иномарка «Ниссан». Фото с места ЧП появилось в социальной сети. По 
14 апреля 2017, 02:08
На парковке в центре Самары вспыхнули 5 автомобилей

На парковке в центре Самары вспыхнули 5 автомобилей

В четверг, 13 апреля, в Самаре произошел пожар на автостоянке. Огонь охватил пять автомобилей.

По данным МЧС, сообщение поступило около 15:30. Инцидент произошел на территории Самарского района на улице Алексея Толстого. К месту ЧП направили три пожарные машины. В тушении приняли 

13 апреля 2017, 05:47
В центре Самары горел деревянный дом

В центре Самары горел деревянный дом

Сегодня, 12 мая, около двух часов дня в областной столице произошел пожар.
На ул. Чкалова, 84, загорелся старый деревянный дом. Площадь возгорания составила примерно 70 кв. м. При тушении возникла необходимость эвакуации жильцов соседних домов. Пострадавших нет.
Пожар ликвидирован.

Фото: https://twitter.com/sg_gus/media.

12 мая 2014, 05:47
В Самаре на 9-й просеке при пожаре погиб человек

В Самаре на 9-й просеке при пожаре погиб человек

29 апреля в Кировском районе областной столицы произошел пожар, сообщает региональное ГУ МЧС. В 16:58 на 9-й просеке загорелся частный деревянный дом. Площадь пожара составила 80 кв. м.
На месте работали 3 единицы пожарной техники и 15 сотрудников экстренных служб.

30 апреля 2014, 12:01
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