Сегодня в историческом центре Самары, на пересечении улиц Степана Разина и Ленинградской загорелся деревянный дом. Площадь пожара превысила 100 квадратных метров. В тушении огня принимали участие 5 пожарных расчетов. Примерно к 16-30 пожар был ликвидирован. Как сообщает ГУ МЧС РФ по Самарской области, в результате пожара никто не пострадал, так как дом был отселен.
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Где в Самаре записаться в «Бессмертный полк»?
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18 апреля 2017, 03:20
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В Самаре ожидается снег
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17 апреля 2017, 02:35
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Самара становится городом машин
Самара заняла первое место среди городов-миллионников России по обеспеченности легковыми автомобилями на душу населения. Рейтинг составили аналитики агентства «Автостат». По данным исследования, на каждую 1000 самарцев приходится по 334 машины. То есть каждый третий является обладателем легкового автомобиля. На …
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17 апреля 2017, 01:01
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«Шевроле» разорвало в ДТП с фурой на трассе М-5
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17 апреля 2017, 10:44
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В Самаре на Революционной загорелась пятиэтажка: жильцов выводили на улицу
В ночь с субботы на воскресенье, с 15 на 16 апреля, в Самаре на улице Революционной дом № 147 случился пожар. В 5-этажном жилом доме загорелся подвал. Очаг возгорания находился под первым подъездом., передает портал 63.ru.
По словам …
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16 апреля 2017, 12:42
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В Оренбургской области на ходу загорелся товарный вагон с надписью «Газ»
Чрезвычайное происшествие случилось накануне вечером в Саракташском районе Оренбургской области. На ходу воспламенился вагон товарного состава с надписью «Газ», рассказывают региональные СМИ.
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14 апреля 2017, 05:21
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В Самаре и Тольятти горят машины: 10 случаев за сутки
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14 апреля 2017, 02:08
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На парковке в центре Самары вспыхнули 5 автомобилей
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13 апреля 2017, 05:47
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В центре Самары горел деревянный дом
Сегодня, 12 мая, около двух часов дня в областной столице произошел пожар.
Фото: https://twitter.com/sg_gus/media.
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12 мая 2014, 05:47
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В Самаре на 9-й просеке при пожаре погиб человек
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30 апреля 2014, 12:01