Где в Самаре записаться в «Бессмертный полк»? Каждый житель Самары может почтить память героев Великой Отечественной войны в День Победы 9 мая, став участником акции «Бессмертный полк». Для этого необходимо изготовить портрет участника войны в формате А3 или А2, поместив фотографию на плотную основу. Участники «Бессмертного полка» в …