В более чем десятилетней истории самовольно построенной пятиэтажки по адресу: Садовая, 97, в центре Самары, похоже, поставлена точка. Вообще, история этого здания весьма любопытна. В середине двухтысячных собственники земельного участка - Людмила Маракова и Сергей Коваленко - начали строить дом. Декларировался он как небольшой частный. Однако в итоге разросся до 4 этажей с жилой мансардой.
В 2008 году появились объявления о продаже здесь квартир - двух на первом, еще четыре квартиры фактически занимали по целому этажу. На такую рекламу обратила внимание прокуратура, и тут выяснились пикантные подробности. Во-первых, никакого разрешения на строительство такого здания собственники участка не имели, кроме того, они самовольно захватили дополнительную площадь. Само собой, электросети, газовые коммуникации и водопровод не были рассчитаны на нагрузку от пятиэтажного дома.
В итоге прокуратура обратилась с иском в суд. Первоначально в его удовлетворении было отказано, однако в 2009 служители Фемиды поддержали надзорную инстанцию. Застройщиков обязали снести здание за свой счет. Фактически их вынудили это сделать десять лет спустя.
И вот теперь многострадальную пятиэтажку разбирают.
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