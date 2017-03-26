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«Черви» и там постарались: В Сызрани «Гранта» провалилась в яму
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26 февраля 2017, 04:50
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В Самаре иномарка провалилась под асфальт на Красноармейской, есть фото
В социальных сетях обсуждают очередной провал асфальта в Самаре. Инцидент произошел 26 декабря на улице Красноармейской в районе Струковского сада. Один из пользователей опубликовал снимки с места происшествия. По словам очевидцев, инцидент произошел на парковке. Провалился асфальт под передними колесами …
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26 декабря 2016, 02:49
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В Японии ушел под землю 30-метровый участок шоссе
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8 ноября 2016, 03:41
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Прокуратура: причиной провала асфальта на пр. Ленина в Самаре могли стать нарушения ЗАО "ПТС"
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28 октября 2016, 08:50
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В Самаре дорожный знак приклеили к столбу изолентой, есть фото
В Самарской области продолжается цепочка странных происшествий с машинами и дорогами. Так сегодня, 22 октября, пользователи соцсетей заметили, что на улице Демократической дорожный знак приклеили к столбу изолентой. Провокационное фото опубликовали в группе «Самара» соцсети «ВКонтакте». Зачем так дорожники сделали, …
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22 октября 2016, 05:54
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В Тольятти «Ладу-Калину» упаковали в пищевую пленку, есть фото
Странный автомобиль заметили на парковке Тольяттинского государственного университета. Неизвестные упаковали «Ладу-Калину» в пищевую пленку. Фото вазовской легковушки появилось в соцсети «ВКонтакте». «Что это? Хулиганство или консервация?», - гадают пользователи. По словам одного из комментаторов, это такой «лайфхак для экономии денег …
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22 октября 2016, 03:43
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Под Тольятти «Калина» утонула в луже под мостом, есть фото и видео
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1 октября 2016, 07:50
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Ученые: Заражение червями может принести пользу здоровью человека
Немецким ученым удалось установить, что черви, которыми заражен организм человека, могут не только ему вредить, но и приносить существенную пользу. Как выяснилось в ходе эксперимента на грызунах, эти паразиты способны облегчить проявления ревматоидного артрита. Как известно, это серьезное аутоиммунное заболевание, …
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8 июня 2016, 03:04
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АвтоВАЗ перейдет на 3-х дневную рабочую неделю
Уже со следующей недели, то есть с 6 июня, АвтоВАЗ переводит 2 из 4 своих сборочных линий на 3-дневный режим работы. Соответствующий приказ новый президент автозавода Николя Мор подписал вчера, 1 июня, пишут «Детали-Авто».
На трехдневку переводятся, в …
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2 июня 2016, 10:21
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В Самаре на улице Некрасовской провалился асфальт из-за утечки
Об очередном провале асфальта сообщают очевидцы в социальных сетях - на этот раз под землю ушел участок дороги на Некрасовской недалеко от пересечения с Галактионовской, передает портал ПрогородСамара. Яма действительно большая, но, к счастью, в этот раз в западню …
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12 мая 2016, 11:48
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В Самаре из-за пожара на Садовой эвакуировали 17 человек
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4 марта 2016, 11:17
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Ученые научились управлять работой мозга при помощи ультразвука
Американские биологи открыли способ «контроля разума». Ученые вывели новый подвид червей-нематод. Исследователи разработали метод управления мозгом беспозвоночных с помощью ультразвука. Статья об этих экспериментах опубликована в научном журнале «Нэйча Коммьюникейшнз».
По словам ученых, низкочастотный ультразвук при распространении по организму …
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16 сентября 2015, 12:03
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Ученые: cамое первое массовое вымирание было вызвано самой эволюцией
Группа исследователей из университета Вандербильта (штат Нэшвилл, США), пришла к выводу, что многие виды живых существ исчезали с лица нашей планеты отнюдь не из-за природных катастроф вроде падения гигантского метеорита или внезапного наступления ледникового периода. Причиной массового вымирания могла стать …
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4 сентября 2015, 07:53
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Новости блогов: в Самаре утрачен дом с куполом на балконе
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26 февраля 2015, 04:47
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В Самаре произошел крупный пожар на ул. Садовой (ФОТО)
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3 июля 2014, 06:12
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В историческом центре Самары горела кровля частного дома
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23 мая 2014, 11:20