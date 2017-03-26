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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 марта 2017г 
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Материалы по теме:

«Черви» и там постарались: В Сызрани «Гранта» провалилась в яму

«Черви» и там постарались: В Сызрани «Гранта» провалилась в яму

Вчера, 25 февраля, около 6 часов вечера в Сызрани на улице Фридриха Энгельса в дорожную яму провалился автомобиль Лада Гранта, передает «КТВ Луч».

По словам очевидцев, водитель вазовской легковушки ехал в сторону таксомоторного парка и в темноте не заметил 
26 февраля 2017, 04:50
В Самаре иномарка провалилась под асфальт на Красноармейской, есть фото

В Самаре иномарка провалилась под асфальт на Красноармейской, есть фото

В социальных сетях обсуждают очередной провал асфальта в Самаре. Инцидент произошел 26 декабря на улице Красноармейской в районе Струковского сада. Один из пользователей опубликовал снимки с места происшествия. По словам очевидцев, инцидент произошел на парковке. Провалился асфальт под передними колесами 
26 декабря 2016, 02:49
В Японии ушел под землю 30-метровый участок шоссе

В Японии ушел под землю 30-метровый участок шоссе

ЧП произошло в японском городе Фукуока, в самом его центре. Во вторник камеры наблюдения зафиксировали, как в считанные секунды под землю ушел огромный участок шоссе. Размеры образовавшейся в результате воронки в метрах 30 на 27 на 15 (соответственно длина, ширина, 

8 ноября 2016, 03:41
Прокуратура: причиной провала асфальта на пр. Ленина в Самаре могли стать нарушения ЗАО

Прокуратура: причиной провала асфальта на пр. Ленина в Самаре могли стать нарушения ЗАО "ПТС"

Прокуратура Октябрьского района Самары завершила проверку по факту провала асфальта и машин на проспекте Ленина в результате порыва на теплотрассе. По мнению надзорного ведомства, к аварии привело то, что на протяжении более 25 лет техническое обследование этого участка сетей не 

28 октября 2016, 08:50
В Самаре дорожный знак приклеили к столбу изолентой, есть фото

В Самаре дорожный знак приклеили к столбу изолентой, есть фото

В Самарской области продолжается цепочка странных происшествий с машинами и дорогами. Так сегодня, 22 октября, пользователи соцсетей заметили, что на улице Демократической дорожный знак приклеили к столбу изолентой. Провокационное фото опубликовали в группе «Самара» соцсети «ВКонтакте». Зачем так дорожники сделали, 
22 октября 2016, 05:54
В Тольятти «Ладу-Калину» упаковали в пищевую пленку, есть фото

В Тольятти «Ладу-Калину» упаковали в пищевую пленку, есть фото

Странный автомобиль заметили на парковке Тольяттинского государственного университета. Неизвестные упаковали «Ладу-Калину» в пищевую пленку. Фото вазовской легковушки появилось в соцсети «ВКонтакте». «Что это? Хулиганство или консервация?», - гадают пользователи. По словам одного из комментаторов, это такой «лайфхак для экономии денег 
22 октября 2016, 03:43
Под Тольятти «Калина» утонула в луже под мостом, есть фото и видео

Под Тольятти «Калина» утонула в луже под мостом, есть фото и видео

Сегодня, 1 октября, под Тольятти произошло необычное ДТП. Под мостом на дороге в поселок Поволжский «Лада-Калина» утонула в луже. Никто не пострадал. Пассажиры спасали свои вещи из «водного плена», передвигаясь почти по пояс в воде, передает 63.ru.

Как утверждают 
1 октября 2016, 07:50
Ученые: Заражение червями может принести пользу здоровью человека

Ученые: Заражение червями может принести пользу здоровью человека

Немецким ученым удалось установить, что черви, которыми заражен организм человека, могут не только ему вредить, но и приносить существенную пользу. Как выяснилось в ходе эксперимента на грызунах, эти паразиты способны облегчить проявления ревматоидного артрита. Как известно, это серьезное аутоиммунное заболевание, 

8 июня 2016, 03:04
АвтоВАЗ перейдет на 3-х дневную рабочую неделю

АвтоВАЗ перейдет на 3-х дневную рабочую неделю

Уже со следующей недели, то есть с 6 июня, АвтоВАЗ переводит 2 из 4 своих сборочных линий на 3-дневный режим работы. Соответствующий приказ новый президент автозавода Николя Мор подписал вчера, 1 июня, пишут «Детали-Авто».

На трехдневку переводятся, в 
2 июня 2016, 10:21
В Самаре на улице Некрасовской провалился асфальт из-за утечки

В Самаре на улице Некрасовской провалился асфальт из-за утечки

Об очередном провале асфальта сообщают очевидцы в социальных сетях - на этот раз под землю ушел участок дороги на Некрасовской недалеко от пересечения с Галактионовской, передает портал ПрогородСамара. Яма действительно большая, но, к счастью, в этот раз в западню 
12 мая 2016, 11:48
В Самаре из-за пожара на Садовой эвакуировали 17 человек

В Самаре из-за пожара на Садовой эвакуировали 17 человек

Сегодня, 4 марта, в Самаре произошел пожар в жилом доме на улице Садовой. К месту ЧП было направлено 26 пожарных и пять единиц техники. Загорелось перекрытие между первым и вторым этажом. Была проведена эвакуация, на улицу вывели 17 человек.
4 марта 2016, 11:17
Ученые научились управлять работой мозга при помощи ультразвука

Ученые научились управлять работой мозга при помощи ультразвука

Американские биологи открыли способ «контроля разума». Ученые вывели новый подвид червей-нематод. Исследователи разработали метод управления мозгом беспозвоночных с помощью ультразвука. Статья об этих экспериментах опубликована в научном журнале «Нэйча Коммьюникейшнз».

По словам ученых, низкочастотный ультразвук при распространении по организму 
16 сентября 2015, 12:03
Ученые: cамое первое массовое вымирание было вызвано самой эволюцией

Ученые: cамое первое массовое вымирание было вызвано самой эволюцией

Группа исследователей из университета Вандербильта (штат Нэшвилл, США), пришла к выводу, что многие виды живых существ исчезали с лица нашей планеты отнюдь не из-за природных катастроф вроде падения гигантского метеорита или внезапного наступления ледникового периода. Причиной массового вымирания могла стать 
4 сентября 2015, 07:53
Новости блогов: в Самаре утрачен дом с куполом на балконе

Новости блогов: в Самаре утрачен дом с куполом на балконе

Блогер Нина Дюкова рассказала, что Самара навсегда утратила уникальный двухэтажный деревянный "дом с куполом на балконе" на улице Садовой, 202. "Он был единственным в нашем городе образцом. Безымянный плотник, водрузив купол на балкон столь скромного дома, исходил, очевидно, из того, 
26 февраля 2015, 04:47
В Самаре произошел крупный пожар на ул. Садовой (ФОТО)

В Самаре произошел крупный пожар на ул. Садовой (ФОТО)

Сегодня, 3 июля, в 15:23 загорелся двухэтажный частный дом. Площадь пожара составила 500 кв. м, сообщает областное ГУ МЧС.
Возгорание на ул. Садовой, 17, тушат 64 человека личного состава и 16 единиц техники. Существует угроза распространения пламени на соседние постройки, 
3 июля 2014, 06:12
В историческом центре Самары горела кровля частного дома

В историческом центре Самары горела кровля частного дома

Вчера, 22 мая, в 18:19 на ул. Садовой в Ленинском районе областного центра загорелась кровля частного дома, сообщает региональное ГУ МЧС.
Площадь возгорания составила 30 кв. м.
Пожар тушили силами 30 человек личного состава пожарного подразделения и 9 единиц техники.

23 мая 2014, 11:20
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