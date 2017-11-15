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«Бункер S» Эфир передачи от 14 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

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В Самарcкой области 40% ДТП оформляют без инспекторов ГИБДД

Самарская область заняла второе место среди регионов России, где чаще всего оформляют ДТП по европротоколу. Участники автопроисшествий в нашей губернии обходятся без инспекторов ГИБДД в 40 процентах случаев, что всего на два процента меньше, чем в Ростовской области - лидере 
15 ноября 2017, 07:01
Молодые водители Volkswagen и Kalina столкнулись в Тольятти

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В ночь на среду, 15 ноября, в Тольятти произошло ДТП на улице Ботанической. Столкнулись Volkswagen и Kalina. Пострадали молодые водители, их возраст - 20 и 22 года.

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В Самаре на углу Советской Армии и Гагарина столкнулись Kia и Ford

В Самаре на углу Советской Армии и Гагарина столкнулись Kia и Ford

Во вторник, 14 ноября, в Самаре на пересечении улиц Советской Армии и Гагарина произошло ДТП. Столкнулись иномарки Kia Rio и Ford Focus. В результате у корейской легковушки капот оказался смят «в гармошку», а «Форд» улетел на тротуар. Фотографии с места 
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На трассе Самара-Бугуруслан столкнулись легковушка и КамАЗ: водитель погиб

На трассе Самара-Бугуруслан столкнулись легковушка и КамАЗ: водитель погиб

Сегодня, 13 ноября, около 17.00 на 54-м километре автодороги Самара-Бугуруслан произошло ДТП со смертельным исходом, передает ГУ МВД по Самарской области
 
По предварительным сведениям сотрудников полиции, 40-летний водитель на автомашине Киа Спортаж не справился с управлением, выехал на полосу 
13 ноября 2017, 10:35
В Самаре жители дома на Некрасовской три года живут без отопления

В Самаре жители дома на Некрасовской три года живут без отопления

О вопиющем случае рассказала блогер Жанна Скокова. В Самаре жители дома на Некрасовской три года живут без отопления. Речь о строении по адресу Некрасовская, 25 – бывшем доме работников фабрики «Красная звезда». В советское время в нём находилось общежитие 
28 февраля 2017, 10:59
В Самаре на улице Некрасовской провалился асфальт из-за утечки

В Самаре на улице Некрасовской провалился асфальт из-за утечки

Об очередном провале асфальта сообщают очевидцы в социальных сетях - на этот раз под землю ушел участок дороги на Некрасовской недалеко от пересечения с Галактионовской, передает портал ПрогородСамара. Яма действительно большая, но, к счастью, в этот раз в западню 
12 мая 2016, 11:48
В Самаре открыто движение транспорта по ул. Некрасовской

В Самаре открыто движение транспорта по ул. Некрасовской

Движение транспорта по ул. Некрасовской в Самаре восстановлено, сообщает сайт "Транспортный оператор Самары". Напомним, ограничения были введены в конце прошлой недели на участке от ул. Галактионовской до ул. Самарской  в связи с дорожными работами. Автобусы № 2, 23, 41, 
24 ноября 2014, 11:34
В Самаре закрыто движение троллейбусов на участке ул. Некрасовской

В Самаре закрыто движение троллейбусов на участке ул. Некрасовской

Движение транспорта ограничено на участке ул. Некрасовской от Галактионовской до Самарской. Там идут дорожные работы. В связи с этим автобусы № 2, 23, 41, 97 следуют в объезд по улицам Галактионовской, Льва Толстого, Самарской.

А вместо троллейбуса №6 ходят специальные автобусы. 

21 ноября 2014, 11:30
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