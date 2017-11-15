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В Самарcкой области 40% ДТП оформляют без инспекторов ГИБДД
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15 ноября 2017, 07:01
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Молодые водители Volkswagen и Kalina столкнулись в Тольятти
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15 ноября 2017, 11:42
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В Самаре на углу Советской Армии и Гагарина столкнулись Kia и Ford
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14 ноября 2017, 02:12
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На трассе Самара-Бугуруслан столкнулись легковушка и КамАЗ: водитель погиб
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13 ноября 2017, 10:35
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В Самаре жители дома на Некрасовской три года живут без отопления
О вопиющем случае рассказала блогер Жанна Скокова. В Самаре жители дома на Некрасовской три года живут без отопления. Речь о строении по адресу Некрасовская, 25 – бывшем доме работников фабрики «Красная звезда». В советское время в нём находилось общежитие …
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28 февраля 2017, 10:59
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В Самаре на улице Некрасовской провалился асфальт из-за утечки
Об очередном провале асфальта сообщают очевидцы в социальных сетях - на этот раз под землю ушел участок дороги на Некрасовской недалеко от пересечения с Галактионовской, передает портал ПрогородСамара. Яма действительно большая, но, к счастью, в этот раз в западню …
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12 мая 2016, 11:48
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В Самаре открыто движение транспорта по ул. Некрасовской
Движение транспорта по ул. Некрасовской в Самаре восстановлено, сообщает сайт "Транспортный оператор Самары". Напомним, ограничения были введены в конце прошлой недели на участке от ул. Галактионовской до ул. Самарской в связи с дорожными работами. Автобусы № 2, 23, 41, …
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24 ноября 2014, 11:34
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В Самаре закрыто движение троллейбусов на участке ул. Некрасовской
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21 ноября 2014, 11:30