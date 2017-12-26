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Появилось видео спасения вмерзшего в лед парома «Окский-35» в Самаре
В Интернете появилось видео спасения вмерзшего в лед парома «Окский-35» в Самаре. Как уже сообщала "ТЕРРА", судно «застряло» на Волге напротив Струковского сада. Всего в лед на реке вмерзли пять судов. «Окский» освободили последним, почти неделю спустя. Для этого …
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26 декабря 2017, 12:41
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Грузовики столкнулись по цепной реакции в Сокском карьере под Самарой
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26 декабря 2017, 10:23
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В Самаре «четырнадцатую» разорвало пополам в столкновении с «Ауди»
В воскресенье, 24 декабря, в Самаре на Красноглинском шоссе в результате ДТП пополам разорвало легковую машину. Это произошло примерно в 14 часов. Столкнулись вазовская и «четырнадцатая» и «Ауди». Управлял отечественной легковушкой 29-летний мужчина, ехавший со стороны улицы Сергея Лазо. Есть пострадавшие.
«По …
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25 декабря 2017, 02:33
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В Самаре водитель на такси залетел под трамвай
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25 декабря 2017, 01:17
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В Самаре ГИБДД обратилась к водителям и пешеходам из-за снега и пробок
Сотрудники ГИБДД опубликовали обращение к самарцам – водителям и пешеходам. Полицейские призывают участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать осторожность. После снегопада дороги Самары сковали пробки, произошло несколько ДТП. Сейчас сервис «Яндекс.Пробки» оценивает дорожную ситуацию в городе на 7 баллов.
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25 декабря 2017, 12:24
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Появилось видео ДТП в Тольятти с попавшей под 2 автобуса девушкой
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25 декабря 2017, 11:29
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Жуткое ДТП на Кирова в Самаре: «десятка» залетела под трамвай
Сегодня, 24 декабря, утром в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. В районе Кировского рынка столкнулись «десятка» и трамвай. Передают в паблике «Новости Самары - Самара life».
«Авария произошла примерно в 11:00. «Десятка» буквально залезла под трамвай. …
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24 декабря 2017, 04:48
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Появилось видео с загоревшимся на ходу микроавтобусом на М-5 у Самары
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21 декабря 2017, 03:30
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В Самаре грузовик без водителя врезался в трамвай и подмял «Рено»
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20 декабря 2017, 03:46
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Появилось видео порыва трубы на Ново-Вокзальной в Самаре
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20 декабря 2017, 01:26
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В Самаре трамвай сбил перебегавшую пути 22-летнюю девушку в районе «Колизея»
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8 декабря 2017, 10:12