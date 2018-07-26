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В ДТП с автобусом и «десяткой» в Самаре пострадали пять человек
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25 июля 2018, 09:04
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Видео: цементовоз смял Lada 4x4 под Сызранью, погиб водитель
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25 июля 2018, 08:45
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Фото и видео: в Самаре столкнулись иномарка «Субару» и машина ДПС
Во вторник утром, 24 июля, на пересечении проспекта Кирова и улицы Нагорной в Самаре произошла серьезная авария. Там столкнулись иномарка «Субару» и машина дорожно-патрульной службы. По предварительной информации, иномарка при повороте не уступила дорогу служебному автомобилю, который ехал прямо. По …
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24 июля 2018, 09:32
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Видео: в Самаре грузовая «ГАЗель» переехала мужчину, выпавшего из ее кузова
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24 июля 2018, 09:04
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«Оторвало кабину»: на трассе в Самарской области столкнулись грузовики
Во вторник, 17 июля, крупная авария с грузовиками произошла на федеральной трассе М-5 в районе села Переволоки. По словам очевидцев в группе «Происшествия Тольятти», на проезжей части столкнулись две фуры. У одной из них оторвало кабину, на дорогу высыпались …
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17 июля 2018, 01:36
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В часы пик для грузовиков закроют движение от Сызрани до Зеленовки
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9 июля 2018, 10:19
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Ограничения на въезд грузовиков в Самару хотят ввести накануне и в дни проведения матчей ЧМ-2018
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7 июня 2018, 02:42
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Во время ЧМ-2018 ограничат движение грузовиков в Самарской области
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19 мая 2018, 08:28