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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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В ДТП с автобусом и «десяткой» в Самаре пострадали пять человек

В ДТП с автобусом и «десяткой» в Самаре пострадали пять человек

Во вторник, 24 июля, в шестом часу вечера на пересечении улицы Грозненской и Пугачевского тракта в Куйбышевском районе Самары столкнулись автобус ПАЗ и ВАЗ-2110. Это произошло на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог. Различные травмы получили пять участников аварии.

В «десятке» 
25 июля 2018, 09:04
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Видео: цементовоз смял Lada 4x4 под Сызранью, погиб водитель

Во вторник вечером, 24 июля, на трассе М-5 под Сызранью произошла смертельная дорожная авария. На 905 километре автодороги, около «октябрьского» поворота столкнулись внедорожник Lada 4x4 и цементовоз MAN.

В какой-то момент грузовик выехал на встречную полосу по неизвестной причине 
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Фото и видео: в Самаре столкнулись иномарка «Субару» и машина ДПС

Фото и видео: в Самаре столкнулись иномарка «Субару» и машина ДПС

Во вторник утром, 24 июля, на пересечении проспекта Кирова и улицы Нагорной в Самаре произошла серьезная авария. Там столкнулись иномарка «Субару» и машина дорожно-патрульной службы. По предварительной информации, иномарка при повороте не уступила дорогу служебному автомобилю, который ехал прямо. По 
24 июля 2018, 09:32
Видео: в Самаре грузовая «ГАЗель» переехала мужчину, выпавшего из ее кузова

Видео: в Самаре грузовая «ГАЗель» переехала мужчину, выпавшего из ее кузова

В Сети появилось видео жуткой аварии на улице Карбышева в Самаре. В понедельник, 23 июля, грузовая «ГАЗель», стоявшая на небольшой возвышенности, сорвалась с тормозов и скатилась назад под горку. Когда большегруз начал движение, то из его кузова выпал мужчина. Он 
24 июля 2018, 09:04
«Оторвало кабину»: на трассе в Самарской области столкнулись грузовики

«Оторвало кабину»: на трассе в Самарской области столкнулись грузовики

Во вторник, 17 июля, крупная авария с грузовиками произошла на федеральной трассе М-5 в районе села Переволоки. По словам очевидцев в группе «Происшествия Тольятти», на проезжей части столкнулись две фуры. У одной из них оторвало кабину, на дорогу высыпались 
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В часы пик для грузовиков закроют движение от Сызрани до Зеленовки

В часы пик для грузовиков закроют движение от Сызрани до Зеленовки

С 10 июля и до третьего квартала 2019 года на трассе М-5 вводят ограничения на движение грузовиков в часы пик. Речь идет об участках от Сызрани до Жигулевска и от Жигулевска до Зеленовки. Отрезок федеральной трассы от Сызрани до Жигулевска 
9 июля 2018, 10:19
Ограничения на въезд грузовиков в Самару хотят ввести накануне и в дни проведения матчей ЧМ-2018

Ограничения на въезд грузовиков в Самару хотят ввести накануне и в дни проведения матчей ЧМ-2018

Региональные власти решили смягчить ограничения на въезд в Самару грузовиков массой более 3,5 тонны во время чемпионата мира по футболу. Сейчас рассматривается вариант, при котором они будут действовать только в дни проведения футбольных поединков и накануне. Об этом заявил заместитель 
7 июня 2018, 02:42
Во время ЧМ-2018 ограничат движение грузовиков в Самарской области

Во время ЧМ-2018 ограничат движение грузовиков в Самарской области

На время проведения чемпионата мира по футболу в Самарской области будут введены ограничения для движения грузовиков. Речь идет о машинах массой более 3,5 тонн. Ограничительные меры будут действовать с 14 июня по 17 июля.

С 6:00 до 0:00 запретят проезд на 

19 мая 2018, 08:28
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