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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

Под Самарой откроют два мужских монастыря

Под Самарой откроют два мужских монастыря

Священный Синод Русской православной церкви принял решение об открытии в Самарской области двух мужских монастырей. Как сообщает официальный сайт Московского патриархата, Покровский монастырь появится в селе Чубовка Кинельского района, а Никольский - в райцентре Богатое. Их возглавят настоятели местных храмов: 

28 декабря 2016, 02:45
Новый год все пятеро обвиняемых в нападении на семью начальника отрадненской полиции проведут в СИЗО

Новый год все пятеро обвиняемых в нападении на семью начальника отрадненской полиции проведут в СИЗО

Сегодня в Самарском областном суде двое фигурантов попробовали оспорить меру пресечения, но сделать это им не удалось. 23-летний уроженец Узбекистана Эрнст Ятсуненко заверяет: непосредственно в избиении начальника отрадненской полиции Дмитрия Вашуркина и убийстве его жены в поселке Смышляевка в декабре 

26 декабря 2016, 07:18
Оглашен приговор фигурантам громкого дела о заказном убийстве Андрея Еремеева

Оглашен приговор фигурантам громкого дела о заказном убийстве Андрея Еремеева

Оглашен приговор фигурантам громкого дела о заказном убийстве Андрея Еремеева, заместителя окружного атамана Самарского казачьего войска. 42-летний мужчина был застрелен рядом со своим домом во время утренней прогулки с собакой в январе 2015 года.
Исполнитель убийства Михаил Полатбеков был задержан 

23 декабря 2016, 04:16
Следователи рассказали о распределении ролей между участниками нападения на семью полицейского

Следователи рассказали о распределении ролей между участниками нападения на семью полицейского

По версии следствия, обокрасть начальника отрадненской полиции Дмитрия Вашуркина и его жену решили еще в самарском магазине "Удача" рядом со сквером Калинина.
Злоумышленники проследили за семейной парой до дома в поселке Смышляевка. К месту преступления в ночь на 11 декабря 

21 декабря 2016, 03:09
В Шигонском районе зарезали мужчину и закопали в снегу возле сарая

В Шигонском районе зарезали мужчину и закопали в снегу возле сарая

Тело жертвы обнаружили сотрудники полиции Сызрани после того, как к ним обратился с заявлением о пропаже 28-летний родственник убитого.
11 декабря мужчина рассказал стражам порядка, что его родственник из деревни Березовка уже несколько дней не отвечает на звонки. Установив круг 

17 декабря 2016, 10:03
В Самаре закрыли

В Самаре закрыли "Областной реабилитационный центр для лиц, страдающих наркоманией"

Речь идет о центре, расположенном в Самаре на улице Земеца. Ворота закрыты, на звонки никто не отвечает. Ни пациентов, ни сотрудников там больше нет.
Отметим, что раньше это было одно из самых дорогостоящих частных медучреждений. Месяц лечения наркоманов стоил здесь 

5 октября 2016, 05:33
В Самару привезли мощи четырех святых

В Самару привезли мощи четырех святых

В Самару привезли частички мощей сразу 4  великих святых: Николая Чудотворца, преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского, а также блаженной Матроны Московской. Все они известны своим даром исцеления, а потому привлекают неимоверное число паломников.

Например, в Дивеево, где хранятся 
9 августа 2016, 01:07
В Самаре на реконструкцию церкви в поселке Шмидта потратят почти 6 млн рублей

В Самаре на реконструкцию церкви в поселке Шмидта потратят почти 6 млн рублей

Федеральное казенное учреждение «Центрреставрация» объявило конкурс на подготовку проекта реконструкции церкви Михаила Архангела в самарском поселке Шмидта. Цена контракта - почти 6 млн рублей. Итоги конкурса подведут 14 марта, разработать документацию нужно к декабрю.

Подрядчику также необходимо провести ее 
19 февраля 2016, 03:29
Ученые нашли взаимосвязь между здоровьем и посещением церкви

Ученые нашли взаимосвязь между здоровьем и посещением церкви

Специалисты утверждают, что между здоровьем и регулярным посещением церкви существует взаимосвязь. О результатах масштабной работы рассказали норвежские ученые.
В общей сложности в глобальном исследовании участвовало 120 000 волонтёров. Выяснилось, что нахождение в церковных учреждениях напрямую влияет на стабилизацию кровяного давления. 
8 февраля 2016, 08:51
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