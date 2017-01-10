В реабилитационном центре на территории православного прихода в селе Борское убит сторож. Его тело 9 января нашел один из сотрудников учреждения. По предварительной версии, 61-летнего мужчину убил ножом другой сторож. Конфликт якобы возник днем на почве распития спиртных напитков.
Оба мужчины ранее судимы, погибший - за воровство и угрозу убийством. Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по статье "убийство". Подозреваемый задержан.
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Под Самарой откроют два мужских монастыря
Священный Синод Русской православной церкви принял решение об открытии в Самарской области двух мужских монастырей. Как сообщает официальный сайт Московского патриархата, Покровский монастырь появится в селе Чубовка Кинельского района, а Никольский - в райцентре Богатое. Их возглавят настоятели местных храмов: …
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28 декабря 2016, 02:45
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Новый год все пятеро обвиняемых в нападении на семью начальника отрадненской полиции проведут в СИЗО
Сегодня в Самарском областном суде двое фигурантов попробовали оспорить меру пресечения, но сделать это им не удалось. 23-летний уроженец Узбекистана Эрнст Ятсуненко заверяет: непосредственно в избиении начальника отрадненской полиции Дмитрия Вашуркина и убийстве его жены в поселке Смышляевка в декабре …
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26 декабря 2016, 07:18
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Оглашен приговор фигурантам громкого дела о заказном убийстве Андрея Еремеева
Оглашен приговор фигурантам громкого дела о заказном убийстве Андрея Еремеева, заместителя окружного атамана Самарского казачьего войска. 42-летний мужчина был застрелен рядом со своим домом во время утренней прогулки с собакой в январе 2015 года.
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23 декабря 2016, 04:16
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Следователи рассказали о распределении ролей между участниками нападения на семью полицейского
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21 декабря 2016, 03:09
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В Шигонском районе зарезали мужчину и закопали в снегу возле сарая
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17 декабря 2016, 10:03
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В Самаре закрыли "Областной реабилитационный центр для лиц, страдающих наркоманией"
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5 октября 2016, 05:33
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В Самару привезли мощи четырех святых
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9 августа 2016, 01:07
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В Самаре на реконструкцию церкви в поселке Шмидта потратят почти 6 млн рублей
Федеральное казенное учреждение «Центрреставрация» объявило конкурс на подготовку проекта реконструкции церкви Михаила Архангела в самарском поселке Шмидта. Цена контракта - почти 6 млн рублей. Итоги конкурса подведут 14 марта, разработать документацию нужно к декабрю.
Подрядчику также необходимо провести ее …
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19 февраля 2016, 03:29
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Ученые нашли взаимосвязь между здоровьем и посещением церкви
Специалисты утверждают, что между здоровьем и регулярным посещением церкви существует взаимосвязь. О результатах масштабной работы рассказали норвежские ученые.
В общей сложности в глобальном исследовании участвовало 120 000 волонтёров. Выяснилось, что нахождение в церковных учреждениях напрямую влияет на стабилизацию кровяного давления. …
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8 февраля 2016, 08:51