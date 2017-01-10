В Самаре закрыли "Областной реабилитационный центр для лиц, страдающих наркоманией" Речь идет о центре, расположенном в Самаре на улице Земеца. Ворота закрыты, на звонки никто не отвечает. Ни пациентов, ни сотрудников там больше нет.

Отметим, что раньше это было одно из самых дорогостоящих частных медучреждений. Месяц лечения наркоманов стоил здесь …