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«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 25.09.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре ищут водителя, который сбил человека на Металлурге и уехал

В Самаре ищут водителя, который сбил человека на Металлурге и уехал

Самарская полиция разыскивает водителя, который сбил человека. Авария произошла В 6 часов утра 27 сентября на пересечении улицы Пугачевской и проспекта Металлургов. Неизвестный автомобилист на неизвестной машине сбил 43-летнего мужчину. Пострадавший переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, но виновник ДТП 

28 сентября 2018, 01:51
Мигрант с двумя ножами порезал прохожего в Самаре

Мигрант с двумя ножами порезал прохожего в Самаре

На днях экипаж ДПС в составе инспекторов Алексея Матюшина и Николая Федюнина стал свидетелем потасовки, которая произошла около сквера на улице Некрасовской. Один мужчина стоял с двумя ножами и размахивал ими перед лицом своего оппонента.

Стражи порядка немедленно обезоружили нарушителя. После 

28 сентября 2018, 10:51
В Самарской области экс-полицейский, вымогавший премии у подчиненных, отделался штрафом

В Самарской области экс-полицейский, вымогавший премии у подчиненных, отделался штрафом

В Самарской области вынесли приговор по громкому делу бывшего начальника отделения МВД по Челно-Вершинскому району. Мужчину подозревали в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в прошлом ноябре силовик выписал своим подчиненным премии за  работу, но затем потребовал, чтобы шестеро из 
21 сентября 2018, 12:38
Ночевал с бомжами: стало известно, где «тусил» 11-летний мальчик из Чапаевска

Ночевал с бомжами: стало известно, где «тусил» 11-летний мальчик из Чапаевска

Полицейские рассказали, где находился 11-летний мальчик из Чапаевска, которого волонтеры и силовики искали три недели. Подросток сбежал из социального учреждения еще 28 августа. Пока  полицейские и волонтеры осматривали чердаки и подвалы, проверяли торговые центры, заброшенные дома и дачи несовершеннолетний "тусил" 
19 сентября 2018, 11:37
Беглеца-водителя черной «Приоры» разыскивают в Тольятти

Беглеца-водителя черной «Приоры» разыскивают в Тольятти

Тольяттинская ГИБДД ищет свидетелей аварии, которая произошла 14 августа. По информации правоохранителей, водитель черной «Приоры» ехал по улице Лесной со стороны Автозаводского шоссе. На кольце с бульваром 50 лет Октября он сбил велосипедиста и сразу после этого скрылся с места 
20 августа 2018, 09:54
В Чапаевске в ДТП с грузовиком погиб 23-летний водитель

В Чапаевске в ДТП с грузовиком погиб 23-летний водитель

В четверг днем, 16 августа, произошла трагедия в Чапаевске. 23-летний водитель «ВАЗ 2110» ехал по трассе «Самара-Волгоград-Чапаевск въезд № 2» со стороны Чапаевска. В 14:25 на 51 километре трассы он не пропустил другое транспортное средство. Его легковушка столкнулась с грузовиком 
17 августа 2018, 05:33
Пропавшую больше месяца назад женщину ищут в Сызрани

Пропавшую больше месяца назад женщину ищут в Сызрани

Вот уже больше месяца полицейские разыскивают пропавшую жительницу Сызрани. 39-летняя Наталья Непеина ушла из дома 3 июля и до сих пор не вернулась.

Приметы пропавшей: на вид женщине около 40-45 лет, телосложение среднее, темные крашеные волосы, карие глаза.

Была одета в разноцветный 

13 августа 2018, 01:51
Двое жителей Чапаевска погибли при пожаре в Новокуйбышевске

Двое жителей Чапаевска погибли при пожаре в Новокуйбышевске

Во время пожара в Новокуйбышевске погибли два человека. Трагедия произошла в ночь с 3 на 4 августа в поселке Семеновка. На улице Степной загорелся дачный домик. Предположительно, причиной возгорания стала банально непотушенная сигарета, пишет gorodnsk63.ru. Мужчина и женщина, которые 
6 августа 2018, 10:51
Двоих пропавших подростков ищут в Самарской области

Двоих пропавших подростков ищут в Самарской области

В Самарской области ищут двоих пропавших подростков. 15-летний Илья и 17-Летний Алексей ушли из дома в поселке Новосемейкино 26 июля и до сих пор не вернулись. По данным полиции, скорее всего, они находятся в Самаре.

В данный момент стражи порядка проверяют 

30 июля 2018, 03:55
Территорию опережающего развития создадут в Чапаевске

Территорию опережающего развития создадут в Чапаевске

Минэкономразвития России одобрило заявку Самарской области на создание в губернии нового ТОРа. Речь идет о территории опережающего развития в Чапаевске. Об этом стало известно во время заседания межведомственной комиссии по вопросам создания и функционирования ТОРов в моногородах.

Теперь Чапаевск 
18 июля 2018, 11:05
3,4 млн. рублей неустойки пытаются взыскать с алиментщиков из Чапаевска

3,4 млн. рублей неустойки пытаются взыскать с алиментщиков из Чапаевска

Прокуратура Чапаевска обратилась в суд, чтобы взыскать неустойку с алиментщиков. Напомним, что по статье 15 Семейного кодекса России если у человека возникают долги по уплате алиментов, то он должен перечислить получателю — своему ребенку неустойку в размере одной второй процента 
11 июля 2018, 10:40
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