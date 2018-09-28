Чапаевская полиция разыскивает пропавшую девочку-подростка. 15-летняя Виктория Задорина ушла в школу 27 сентября и с тех пор не выходила на связь. Как отмечает ГУ МВД России по Самарской области, она уже не раз покидала дом. У девочки при себе имеется мобильный телефон, но на звонки она не отвечает.
Приметы: на вид около 16 лет, рост 160-174 сантиметра, средней полноты, смуглое лицо европейского типа, карие глаза, черные крашеные волосы.
Была одета в розовый плащ, синие брюки, серую кофту, темно-синие кроссовки.
Всех, кто располагает информацией о пропавшей просят обратиться в ближайший отдел полиции.
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