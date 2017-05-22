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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 мая 2017г 
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В Самаре молодая семейная пара убивала пенсионера топором, ножом и черенком от лопаты

Ночью в самарский отдел полиции № 8 поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов в поселке Береза обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Полицейские выяснили, что погибшим является местный 60-летний житель. Он нигде не работает и 
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Дело об убийстве жены начальника отрадненской полиции и покушении на него рассмотрит военный суд

Дело об убийстве жены начальника отрадненской полиции и покушении на него рассмотрит военный суд

Сегодня об этом сообщает генпрокуратура РФ. Это связано с тем, что один из обвиняемых Андрей Пермяков - военнослужащий. Напомним, преступление произошло в декабре прошлого года в поселке Смышляевка. Согласно материалам дела, Виталий Яранкин, Андрей Пермяков, Даниил Елтышев и Эрнст Яцуненко встретили 

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Самарчанка убила сожителя, мешавшего ей готовить обед

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Трагедия произошла в квартире одного из домов по улице Средне-Садовой.
 
37-летняя местная жительница на кухне готовила обед, держа в руках нож. Рядом с ней стоял сожитель и требовал, чтобы она готовила быстрее. Женщина сделала ему замечание, однако тот не 

18 мая 2017, 07:02
В лесу под Самарой нашли схрон с тротилом

В лесу под Самарой нашли схрон с тротилом

В Самарской области вынесен приговор жителю Чапаевска, который украл с завода взрывчатое вещество и спрятал в лесу.

Схрон с тротилом массой более 1,6 кг сотрудники ФСБ нашли в лесополосе на территории Чапаевска в ноябре 2016 года. За незаконное хранение тротила задержали 

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Пропавшая в Новокуйбышевске девушка найдена убитой

Пропавшая в Новокуйбышевске девушка найдена убитой

Пропавшая жительница Новокуйбышевска найдена мертвой. Тело было закопано в лесополосе в поселке Океан под Чапаевском. Информацию подтвердили в региональном управлении Следственного комитета России.

 

Уголовное дело было возбуждено по статье «Убийство» еще несколько дней назад по факту безвестного исчезновения молодой женщины. В 

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В Самаре женщина пришла на свидание с мужем-заключенным с наркотиками

Следственным отделом МВД России по Красноярскому району направлено в суд два уголовных дела в отношении супружеской пары, подозреваемой в незаконном обороте наркотических веществ. По версии следствия, в декабре прошлого года 35-летний мужчина, отбывающий наказание в исправительной колонии региона, во время 

15 апреля 2017, 04:30
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