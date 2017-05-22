Вынесен приговор 63-летнему местному жителю.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».
По версии следствия, 5 сентября 2016 года мужчина напился и поругался с 41-летней дочерью, а затем нанес ей не менее 14 ударов по голове металлической гантелью. 9 сентября пострадавшая скончалась в больнице.
Приговор суда - 8 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает следственный комитет по Самарской области.
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