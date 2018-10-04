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В Сызрани вспыхнуло масло на электроподстанции
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4 октября 2018, 05:05
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Жители и предприятия Самарской области должны за электричество 5 млрд рублей
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4 октября 2018, 03:12
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В самарском аэропорту сожгли 142 килограмма орехов, овощей и фруктов
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4 октября 2018, 02:43
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В Тольятти 12-летняя школьница получила травму позвоночника на уроке физкультуры
Сотрудники прокуратуры Автозаводского района Тольятти проводили проверку из-за случая, когда школьница получила травму. По материалам дела, 20 сентября 12-летняя девочка была госпитализирована из школы № 72 на улице Автостроителей.
Во время урока физкультуры она поссорилась с двумя своими ровесниками. …
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4 октября 2018, 02:06
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Ночное ДТП: в Самаре автоледи сбила пешехода на Гагарина
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4 октября 2018, 11:28
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Два грузовика столкнулись в Самарской области, пострадал человек
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4 октября 2018, 11:24
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В Тольятти посадили водителя, сбившего двух женщин
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3 октября 2018, 03:31
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Под колесами «двенадцатой» погиб пешеход в Самарской области
Полицейские разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП, которое произошло вечером 2 октября в Самарской области. Трагедия случилась на трассе «Сергиевск-Кошки-Челно-Вершины» в Кошкинском районе. На 44-м километре автодороги под колесами вазовской «двенадцатой» оказался 40-летний мужчина, шедший по обочине. От полученных травм он …
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3 октября 2018, 02:42
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В Самаре Largus вылетел на тротуар и врезался в пешеходов
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19 сентября 2018, 12:28
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В Самаре «Калина» сбила насмерть мужчину, который шел по зебре на красный
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17 сентября 2018, 08:37
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В Самаре 19-летний водитель «девятки», лишенный прав, сбил насмерть женщину
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13 сентября 2018, 10:18