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Материалы по теме:

В Сызрани вспыхнуло масло на электроподстанции

В Сызрани вспыхнуло масло на электроподстанции

В четверг, 4 октября, произошел пожар на электроподстанции, расположенной на улице Образцовской в Сызрани. Сигнал о ЧП поступил на телефон дежурного в 13:25. На место событий выехали 11 человек и три единицы техники. Окаалось, что в горело трансформаторное масло в 
4 октября 2018, 05:05
Жители и предприятия Самарской области должны за электричество 5 млрд рублей

Жители и предприятия Самарской области должны за электричество 5 млрд рублей

На сегодняшний день общий долг потребителей как обычных собственников жилья, так и предприятий и организаций перед энергетиками в Самарской области перешагнул за 5 млрд рублей. Причем, 1,119 млрд из них - это сумма, которую не выплатили в свое время предприятия 
4 октября 2018, 03:12
В самарском аэропорту сожгли 142 килограмма орехов, овощей и фруктов

В самарском аэропорту сожгли 142 килограмма орехов, овощей и фруктов

За прошлую неделю, с 24 по 30 сентября, сотрудники регионального Россельхознадзора проконтролировали 72 рейса и проверили 12 880 единиц багажа. Во время досмотра ручной клади и багажа пассажиров, которые прилетели в «Курумоч» из Узбекистана и Таджикистана, нашли 142 килограмма запрещенной 
4 октября 2018, 02:43
В Тольятти 12-летняя школьница получила травму позвоночника на уроке физкультуры

В Тольятти 12-летняя школьница получила травму позвоночника на уроке физкультуры

Сотрудники прокуратуры Автозаводского района Тольятти проводили проверку из-за случая, когда школьница получила травму. По материалам дела, 20 сентября 12-летняя девочка была госпитализирована из школы № 72 на улице Автостроителей.

Во время урока физкультуры она поссорилась с двумя своими ровесниками. 
4 октября 2018, 02:06
Ночное ДТП: в Самаре автоледи сбила пешехода на Гагарина

Ночное ДТП: в Самаре автоледи сбила пешехода на Гагарина

В среду, 3 октября, в областной столице под колесами иномарки оказался пешеход. По данным Госавтоинспекции, в 1:02 29-летняя женщина ехала на своем автомобиле «Киа Соул» по улице Гагарина. Автоледи направлялась со стороны Советской Армии к улице Карбышева. По пути она 
4 октября 2018, 11:28
Два грузовика столкнулись в Самарской области, пострадал человек

Два грузовика столкнулись в Самарской области, пострадал человек

Вечером, 3 октября в Самарской области произошло ДТП с двумя грузовиками. 41-летний водитель за рулем КамАЗа ехал по трассе М-5 со стороны Москвы в направлении региональной столицы. В Сызранском районе мужчина разогнался до слишком высокой скорости. Из-за этого прицеп машины 

4 октября 2018, 11:24
В Тольятти посадили водителя, сбившего двух женщин

В Тольятти посадили водителя, сбившего двух женщин

В суде Центрального района Тольятти завершился процесс над 22-летним местным жителем. 15 января этого года молодой человек, будучи пьяным, сел за руль автомобиля. Несмотря на зимние условия, мужчина ехал по улице с превышением скорости. В итоге, легковушка потеряла управление, врезалась 
3 октября 2018, 03:31
Под колесами «двенадцатой» погиб пешеход в Самарской области

Под колесами «двенадцатой» погиб пешеход в Самарской области

Полицейские разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП, которое произошло вечером 2 октября в Самарской области. Трагедия случилась на трассе  «Сергиевск-Кошки-Челно-Вершины» в Кошкинском районе. На 44-м километре автодороги под колесами вазовской «двенадцатой» оказался 40-летний мужчина, шедший по обочине. От полученных травм он 

3 октября 2018, 02:42
В Самаре Largus вылетел на тротуар и врезался в пешеходов

В Самаре Largus вылетел на тротуар и врезался в пешеходов

Во вторник, 18 сентября, в Самаре произошла массовая авария, причем, в числе пострадавших оказались пешеходы. По данным полиции, 49-летний водитель Lada Largus ехал в 07:40 по улице Ново-Вокзальной. При повороте налево около дома № 304 по проспекту Карла Маркса легковушка 
19 сентября 2018, 12:28
В Самаре «Калина» сбила насмерть мужчину, который шел по зебре на красный

В Самаре «Калина» сбила насмерть мужчину, который шел по зебре на красный

В воскресенье, 16 сентября, на пересечении 8 Просеки и улицы Солнечной в Самаре произошла смертельная авария. В 21:30 28-летний водитель на своем автомобиле «Лада Калина» сбил пешехода. 35-летний мужчина пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, но, по словам свидетелей ДТП, 
17 сентября 2018, 08:37
В Самаре 19-летний водитель «девятки», лишенный прав, сбил насмерть женщину

В Самаре 19-летний водитель «девятки», лишенный прав, сбил насмерть женщину

Рано утром в четверг, 13 сентября, произошла смертельная авария в Самаре. В 6:15 19-летний водитель, ранее лишенный удостоверения за нарушение правил дорожного движения, ехал на своей «девятке» по Красноглисному шоссе в сторону Управленческого. В какой-то момент он утратил контроль над 
13 сентября 2018, 10:18
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