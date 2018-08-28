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Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы
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28 августа 2018, 06:05
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Под Южным мостом в Самаре катер врезался в лодку
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28 августа 2018, 05:44
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Курумоч обслужил уже 2 млн пассажиров
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28 августа 2018, 05:33
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40 домов в Самаре остались без холодной воды из-за аварии
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28 августа 2018, 05:06
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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Просмотр трансляций ЧМ-2018 вместо катка организуют в ТЦ в Самаре
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5 июня 2018, 11:41
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В блогах: в Самаре на набережной залили каток
Блогер Евгений Синюков рассказал, что на второй очереди самарской набережной в районе бассейна ЦСК ВВС после почти четырехлетнего перерыва снова залили каток. Последний раз он радовал самарцев в 2014 году. Потом в городе поменялся мэр, и катка на набережной …
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22 декабря 2017, 07:07
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Самара: «Локомотив» будет без льда, катки в парках увеличат
Появилась новая информация о заливке катков в Самаре предстоящей зимой. Каток на стадионе «Локомотив» в Самаре в этом году не откроется, но увеличат катки в двух парках города, сообщает портал samru.ru, со ссылкой на источники.
По данным администрации …
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27 ноября 2017, 01:47
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На обновленной площади Куйбышева зальют каток
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9 ноября 2017, 07:01
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Жителю Самары вернут Lada Priora, похищенную у Дома печати
Самарские полицейские разыскали автомобиль Lada Priora, похищенный от остановки общественного транспорта «Дом печати» 20 ноября 2013 года. Владелец машины - 48-летний житель Самары - обратился с заявлением в полицию только на следующий день.
Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого. По версии полиции, …
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13 марта 2014, 11:49