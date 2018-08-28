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«Бункер S» Эфир передачи от 28.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 28.08.2018 
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Материалы по теме:

Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

28 августа подходит к своему логическому завершению. А это значит, что пора рассказать обо всем, что произошло за сегодняшний день и в 18:45 мы сделаем это в программе «Новости Самара». О главных событиях вторника в студии расскажет ведущая Инна Румянцева. 
28 августа 2018, 06:05
Под Южным мостом в Самаре катер врезался в лодку

Под Южным мостом в Самаре катер врезался в лодку

Во вторник, 28 августа, под Южным мостом в Самаре случилось ЧП. В 11:45 спасатели отправились в Куйбышевский район, где в третьем затоне реки Самара столкнулись катер и резиновая лодка. От удара пострадал рыбак, но ему повезло — очевидец вытащил его 
28 августа 2018, 05:44
Курумоч обслужил уже 2 млн пассажиров

Курумоч обслужил уже 2 млн пассажиров

В прошлые выходные аэропорт «Курумоч» преодолел отметку в 2 млн пассажиров. Юбилейный путешественник прилетел рейсом Тюмень - Самара 25 августа. Как сообщили представители воздушной гавани, это рекорд, самое ранее достижение знаковой отметки за год в современной истории аэропорта. 
 
Впервые 2 
28 августа 2018, 05:33
40 домов в Самаре остались без холодной воды из-за аварии

40 домов в Самаре остались без холодной воды из-за аварии

Во вторник, 28 августа, произошла коммунальная авария на Металлурге в Самаре. Из-за утечки на водопроводе отключено холодное водоснабжение в жилых домах в границах улиц Черемшанской - Пугачевской - Елизарова до дома № 85 А по улице Пугачевской. Отключение коснулось четырех 
28 августа 2018, 05:06
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Просмотр трансляций ЧМ-2018 вместо катка организуют в ТЦ в Самаре

Просмотр трансляций ЧМ-2018 вместо катка организуют в ТЦ в Самаре

В Самаре в торговом центре «Мега» закроют ледовый каток. Информация об этом появилась в «Твиттере». Горожане выразили беспокойство, что местных детей лишают места для массовых тренировок по фигурному катанию. Вместо катка в ТЦ оборудуют зону для просмотра трансляции с ЧМ-2018: 
5 июня 2018, 11:41
В блогах: в Самаре на набережной залили каток

В блогах: в Самаре на набережной залили каток

Блогер Евгений Синюков рассказал, что на второй очереди самарской набережной в районе бассейна ЦСК ВВС после почти четырехлетнего перерыва снова залили каток. Последний раз он радовал самарцев в 2014 году. Потом в городе поменялся мэр, и катка на набережной 
22 декабря 2017, 07:07
Самара: «Локомотив» будет без льда, катки в парках увеличат

Самара: «Локомотив» будет без льда, катки в парках увеличат

Появилась новая информация о заливке катков в Самаре предстоящей зимой. Каток на стадионе «Локомотив» в Самаре в этом году не откроется, но увеличат катки в двух парках города, сообщает портал samru.ru, со ссылкой на источники.

По данным администрации 
27 ноября 2017, 01:47
На обновленной площади Куйбышева зальют каток

На обновленной площади Куйбышева зальют каток

Каток площадью 5 тысяч 250 квадратных метров планируют залить в Самаре на обновленной площади Куйбышева. Толщина льда должна быть не менее 10 сантиметров, а под ним - «иглопробивное полотно».

Сейчас власти ищут подрядчика, который организуют заливку катка, и будет содержать его 

9 ноября 2017, 07:01
Жителю Самары вернут Lada Priora, похищенную у Дома печати

Жителю Самары вернут Lada Priora, похищенную у Дома печати

Самарские полицейские разыскали автомобиль Lada Priora, похищенный от остановки общественного транспорта «Дом печати» 20 ноября 2013 года. Владелец машины - 48-летний житель Самары - обратился с заявлением в полицию только на следующий день.

Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого. По версии полиции, 

13 марта 2014, 11:49
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