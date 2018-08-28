Каток площадью 5 тысяч 250 квадратных метров планируют залить в Самаре на обновленной площади Куйбышева. Толщина льда должна быть не менее 10 сантиметров, а под ним - «иглопробивное полотно».

Сейчас власти ищут подрядчика, который организуют заливку катка, и будет содержать его …