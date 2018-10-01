Фрезеровщик из Самары завоевал золотую медаль на EuroSkills 2018 … Фрезеровщик Михаил Воронцов из Самары завоевал золотую медаль на EuroSkills 2018 в Будапеште и стал лучшим представителем РФ, за что также получил медаль «Best of Nation». Он выступил на чемпионате Европы по компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ». Всего