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Самарские чиновники опровергают сообщения о повышении цен в маршрутках
Департамент транспорта Самары опроверг сообщение о повышении цен в маршрутках с 8 октября. Ведомство отреагировало на многочисленные посты в соцсетях об объявлениях в коммерческих автобусах. Жители города сразу по нескольким маршрутам увидели листовки о том, что с 8 октября …
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1 октября 2018, 09:14
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В блогах: рабочим АВТОВАЗа подарили "по конфетке: с изюмом, орехами и карамелью"
В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "ВК" поведали, что на прошедшей неделе в честь Дня машиностроителя работникам цехов автозавода подарили "по целой конфетке: с изюмом, орехами и карамелью". Супер-пупер-презенты раздали прямо в столовой.
"С профессиональным праздником! Не отказывайте себе …
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1 октября 2018, 07:20
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В поселке Рощинский неизвестные ранили двоих мужчин из «травматики»
В поселке Рощинский под Самарой все чаще случаются неприятные инциденты. Недавно рядом с третьим общежитием с огнестрельными непроникающими ранениями головы были найдены двое пострадавших - 21-летний военнослужащий части №90600, уроженец ингушского города Карабулак, и его знакомый. Их госпитализировали. Сейчас известно, …
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1 октября 2018, 05:41
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В Самаре 27-летний рыбак погиб под колесами собственной «Приоры»
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1 октября 2018, 05:25
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Фрезеровщик из Самары завоевал золотую медаль на EuroSkills 2018
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1 октября 2018, 10:37
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Эксперты обсудят перспективные направления развития энергетического и нефтегазового машиностроения
В пятницу, 27 июля, в конференц-зале АО «Технодинамика» состоится первое заседание Комитета по энергетическому, нефтегазовому машиностроению и новым производственным технологиям Союза машиностроителей России.
Участники мероприятия обсудят основные направления деятельности Комитета, развитие поставок продукции, меры господдержки предприятий энергетического и нефтегазового …
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26 июля 2018, 02:11
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Трагедия в Тольятти: на химзаводе аппаратчика затянуло на вал привода питателя
Вчера, 3 февраля, вечером в Тольятти на производстве произошел несчастный случай со смертельным исходом. Инцидент зафиксировали вечером на одном из химических предприятий Автограда, передает tolyatty.ru со ссылкой на областной Минтруд. «В отделении дозирования при уборке вокруг питателя аппаратчика дозирования …
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4 февраля 2018, 05:47
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В Самарской области появится новый завод
В Самаре появится новое предприятие, которое займется выпуском гранулированного карбамида. Его используют в промышленности и сельском хозяйстве. Завод построят в Тольятти на площадке "КуйбышевАзота", для этого привлекут иностранный капитал. Сегодня был подписан соответствующий договор о сотрудничестве между региональным правительством, КуАЗом …
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20 июля 2017, 05:29