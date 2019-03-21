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Бункер S

Неожиданный смысл, сдобренный изрядной порцией юмора, нашли в очередных горячих новостях ведущие программы «Бункер S» Илья Табуев, Денис Коршиков и Мария Малахова. Детей без постоянной регистрации предложили принимать в школу во вторую очередь в то время, как исторический центр Самары 
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Цифры. Эфир передачи от 19.03.2019  
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Материалы по теме:

Трамваи вернутся на Заводское шоссе с 25 марта

Трамваи вернутся на Заводское шоссе с 25 марта

С понедельника, 25 марта, травмаи снова поедут по Заводскому шоссе в областной столице. Напомним, что из-за масштабного ремонта травмваи перестали перевозить пассажиров в Юнгородок, маршруты № 2, 3, 12, 19, 21 доезжали до улицы Красных Коммунаров или автостанции «Аврора». Ранее 
21 марта 2019, 01:36
Завершается заливка фундамента Дворца спорта на Молодогвардейской

Завершается заливка фундамента Дворца спорта на Молодогвардейской

На строительной площадке Дворца спорта на улице Молодогвардейской в Самаре приступили к активной стадии строительства - завершается заливка фундамента. Будет забито 8 тысяч свай. Это необходимо, чтобы стабилизировать грунт. О ходе работ рассказал генеральный директор АО «ВТС-9», подрядчик по строительству 
21 марта 2019, 12:21
Плюсовые температуры в Самарской области бьют рекорды

Плюсовые температуры в Самарской области бьют рекорды

Весна пришла, и в Самарской области с каждым днем становится теплее. В среду, 20 марта, синоптики зарегистрировали абсолютный максимум температуры воздуха в райцентре Клявлино на севере 63-го региона. Воздух в этот день прогрелся до +7,3 градусов. Как отметили в 
21 марта 2019, 11:58
На нескольких улицах в Самаре могут быть проблемы с холодной водой

На нескольких улицах в Самаре могут быть проблемы с холодной водой

В четверг, 21 марта, на нескольких улицах в областной столице могут возникнуть проблемы с холодной водой. Сегодня коммунальщики ведут работы на водоводе диаметром 600 мм, проходящем под улицей Мичурина. В связи с этим холодную воду перевели на пониженное давление. 
21 марта 2019, 11:30
В Самаре на мужчину, который выбрасывал мусор, сошла лавина снега с крыши

В Самаре на мужчину, который выбрасывал мусор, сошла лавина снега с крыши

В понедельник, 18 марта, в поселке Зубчаниновка в Кировском районе областной столицы случилось ЧП: на пожилого человека сошла лавина снега с крыши многоквартирного дома № 154 на улице Серноводской. По словам очевидца в соцсетях, пострадавший шел выбросить мусор, когда попал 
18 марта 2019, 04:58
Подробности страшной аварии на Южном шоссе

Подробности страшной аварии на Южном шоссе

Стали известны подробности жуткой аварии, которая произошла накануне, 17 марта, в Куйбышевском районе Самары. Напомним, что столкновение случилось утром, в 08:30. 63-летний мужчина двигался на автомобиле ВАЗ 21144 по Южному шоссе со стороны улицы Промышленности в направлении Уральского шоссе. 
18 марта 2019, 04:11
В Самаре водитель автобуса №47 протащил три метра девушку по дороге

В Самаре водитель автобуса №47 протащил три метра девушку по дороге

Жительница Самары пострадала во время поездки в автобусе №47.

Невнимательный автомобилист, не дождавшись, пока пассажирка выйдет из автобуса, закрыл двери, защемив при этом ее руку, и тронулся с остановки. В результате женщину поволокло за транспортом. Только сильнейший крик перепуганной 
17 марта 2019, 05:42
«Там просто мясо!» Два человека погибли в ДТП на «Южке»

«Там просто мясо!» Два человека погибли в ДТП на «Южке»

Сегодня, 17 марта, в Куйбышевском районе Самары произошло ДТП со смертельным исходом. В районе Южного моста после кольца Солнечное автомобиль ВАЗ-2114 вылетел на «встречку», где его протаранил вахтовый ПАЗ.
 
От удара вазовскую легковушку смяло «в лепешку»: от капота и 
17 марта 2019, 03:08
На пересечении Юных Пионеров и Краснодонской столкнулись четыре авто

На пересечении Юных Пионеров и Краснодонской столкнулись четыре авто

В субботу днем, 16 марта, в областной столице случилась массовая авария на пересечении проспекта Юных Пионеров и Краснодонской. По словам очевидца происшествия, «ВАЗ 2107» ехал по Юных Пионеров в сторону Воронежской - по главной дороге. Иномарка «Шевроле» направлялась по Краснодонской 
17 марта 2019, 08:39
Самарец получил ожоги рук из-за воспламенения газовоздушной смеси

Самарец получил ожоги рук из-за воспламенения газовоздушной смеси

В четверг вечером, 14 марта, в одной из самарских квартир случилось ЧП. В 18:15 стало известно о воспламенении газовоздушной смеси при приготовлении пищи в одной из квартир дома № 121 по Московскому шоссе. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской 
14 марта 2019, 08:47
В Сызрани водитель автобуса едва не «отхватил» руку школьницы дверью

В Сызрани водитель автобуса едва не «отхватил» руку школьницы дверью

Неприятный случай произошел в Сызрани в среду, 13 марта. Пассажирский автобус начал отъезжать от остановки около драматического театра, но в этот момент одному из пассажиров зажало руку дверью. По словам очевидцев, девочка примерно 12-13 лет выходила через заднюю дверь транспортного 
14 марта 2019, 09:23
В Самаре 78 человек тушили пожар в двухэтажном доме

В Самаре 78 человек тушили пожар в двухэтажном доме

В среду, 13 марта, произошел пожар в Железнодорожном районе областной столицы. Сигнал о возгорании в доме № 20 в 5 переулке поступил в 17:28. Когда на место событий прибыли пожарно-спасательные подразделения, то выяснилось, что горит двухэтажный кирпичный частный дом на 
13 марта 2019, 07:50
В Чапаевске 61-летнюю пенсионерку будут судить за продажу «синтетики»

В Чапаевске 61-летнюю пенсионерку будут судить за продажу «синтетики»

Перед судом в Чапаевске предстанет в ближайшее время 61-летняя пенсионерка. По версии следствия, женщина промышляла торговлей синтетическими наркотиками. Как рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре, она три раза продавала запрещенные вещества своему знакомому. Подозреваемая и ее клиент договаривались о встречах по 
25 февраля 2019, 12:06
Чапаевск станет территорией опережающего развития

Чапаевск станет территорией опережающего развития

В Самарской области появится еще одна территория опережающего социально-экономического развития. На этот раз уже в Чапаевске. Правительство Самарской области подписало рамочные соглашения с инвесторами о реализации 8 проектов. Планируется строительство обувной фабрики, комбината по производству изделий из древесно-полимерных композитов, предприятия 
15 февраля 2019, 06:45
«Нашли компоненты бомбы»: 20-летний парень из Чапаевска готовил теракт

«Нашли компоненты бомбы»: 20-летний парень из Чапаевска готовил теракт

Вступил в силу приговор молодому человеку, который планировал устроить теракт в Чапаевске. 20-летнего парня террористы завербовали через интернет, а выяснить это удалось сотрудникам Управления ФСБ по региону.

Житель Чапаевска попал под влияние запрещенной в России международной террористической организации «Исламское 
10 декабря 2018, 12:50
В Чапаевске в ДТП с грузовиком погиб 23-летний водитель

В Чапаевске в ДТП с грузовиком погиб 23-летний водитель

В четверг днем, 16 августа, произошла трагедия в Чапаевске. 23-летний водитель «ВАЗ 2110» ехал по трассе «Самара-Волгоград-Чапаевск въезд № 2» со стороны Чапаевска. В 14:25 на 51 километре трассы он не пропустил другое транспортное средство. Его легковушка столкнулась с грузовиком 
17 августа 2018, 05:33
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