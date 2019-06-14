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В Самаре водитель светлой машины сбил 2-летнего ребенка и сбежал

В Самаре водитель светлой машины сбил 2-летнего ребенка и сбежал

Полицейские из областной столицы разыскивают водителя, который 13 июня сбил ребенка в поселке Зубчаниновка и скрылся. Примерно в 15:40 около дома № 172 по улице Цеховой автомобилист, предположительно, на белом или светлом Lada Largus наехал на двухлетнего мальчика на правой 
14 июня 2019, 03:13
В Самаре неопытный водитель скатился на обочину и протаранил столб

В Самаре неопытный водитель скатился на обочину и протаранил столб

В четверг, 13 июня, в Самаре произошла авария с пострадавшим. В 02:30 18-летний водитель, который получил права менее года назад, ехал на иномарке «Фольксваген» по улице Промышленности в направлении Партизанской. По предварительной версии, легковушка парня скатилась на обочину и врезалась 
14 июня 2019, 12:57
В Сызрани мотоциклист без прав протаранил дорожное ограждение

В Сызрани мотоциклист без прав протаранил дорожное ограждение

В среду, 12 июня, аварией закончилась поездка байкера из Сызрани. В 05:10 19-летний парень, у которого не было водительского удостоверения, ехал на мотоцикле «Хонда» по проспекту Гагарина со стороны проспекте 50 лет Октября. Он направлялся к проспекту Королева, но превысил 
13 июня 2019, 04:02
Забил до смерти: в Тольятти арестовали мужчину, который подозревается в убийстве падчерицы

Забил до смерти: в Тольятти арестовали мужчину, который подозревается в убийстве падчерицы

В Автограде арестовали 41-летнего мужчину, которого сейчас подозревают в убийстве падчерицы. В отношении него завели уголовное дело. По версии следствия, 9 июня этот человек был сильно пьян и напал на двухлетнюю дочку своей жены. Он нанес ей множество ударов по 
13 июня 2019, 03:27
Пропавшего в Сызрани мальчика нашли

Пропавшего в Сызрани мальчика нашли

Пропавший в Сызрани 10-летний мальчик найден живым. Об этом в своей группе рассказали активисты добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Напомним, что  школьник исчез из поля зрения родных накануне, 12 июня.  Где все это время находился ребенок и каким образом 
13 июня 2019, 02:59
В Самаре «Калина» сбила 6-летнего мальчика-нарушителя

В Самаре «Калина» сбила 6-летнего мальчика-нарушителя

В среду, 12 июня, под колесами легковушки в Красноглинском районе Самары оказался ребенок. В 21:00 59-летний водитель ехал на своем автомобиле «Лада Калина» по улице Красногвардейской в направлении Симферопольской. По пути автомобилист сбил шестилетнего мальчика. Как сообщили в ГУ МВД 
13 июня 2019, 01:36
В Самаре на Волге столкнулись катер и лодка

В Самаре на Волге столкнулись катер и лодка

В столице 63-го региона расследуют обстоятельства ЧП на Волге в Октябрьском районе. Вечером, в 20:05 в среду, 12 июня, в 200 метрах от острова Рождественский столкнулись катер и лодка. На месте происшествия работали двое сотрудников Поисково-спасательной службы Самарской области. Не 
13 июня 2019, 12:36
В Тольятти 11-летний велосипедист угодил под «Гранту»

В Тольятти 11-летний велосипедист угодил под «Гранту»

В четверг, 18 апреля, в дорожной аварии в Тольятти пострадал ребенок. Примерно в 18:00 49-летний водитель ехал на автомобиле «Лада Гранта» в жилой зоне улицы Баныкина. В районе дома № 14 он сбил 11-летнего мальчика, который двигался по проезжей части 
19 апреля 2019, 02:26
В Самаре «Жигули» на буксире задели велосипедиста

В Самаре «Жигули» на буксире задели велосипедиста

В среду, 26 сентября, в областной столице произошла авария, в которой пострадал велосипедист. В 12:40 19-летний водитель ехал на своем ВАЗ 21053 по улице Транзитной в сторону Аэропортовского шоссе. На гибкой сцепке неопытный автомобилист, который получил права только год назад, 
27 сентября 2018, 12:22
17-летний велосипедист попал под колеса «Приоры» в Самаре

17-летний велосипедист попал под колеса «Приоры» в Самаре

Полицейские в областной столице ведут проверку обстоятельств аварии, в которой пострадал велосипедист. В среду, 8 августа в 17:50 27-летний водитель «Лады Приоры» ехал по улице Симферопольской в поселке Управленческий. Напротив дома № 7 автомобилист сбил несовершеннолетнего велосипедиста, который ехал по 
9 августа 2018, 05:16
Водитель автобуса сбил 84-летнего велосипедиста в Тольятти

Водитель автобуса сбил 84-летнего велосипедиста в Тольятти

В Тольятти во вторник, 5 июня, произошло ДТП с участием автобуса и велосипедиста. Около шести часов утра они столкнулись в жилой зоне. Автобусом Citroen Jumper управлял 32-летний водитель. Он ехал от остановки «Речной вокзал» к селу Русская Борковка. При движении  

5 июня 2018, 03:41
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