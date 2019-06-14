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В Самаре водитель светлой машины сбил 2-летнего ребенка и сбежал
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14 июня 2019, 03:13
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В Самаре неопытный водитель скатился на обочину и протаранил столб
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14 июня 2019, 12:57
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В Сызрани мотоциклист без прав протаранил дорожное ограждение
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13 июня 2019, 04:02
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Забил до смерти: в Тольятти арестовали мужчину, который подозревается в убийстве падчерицы
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13 июня 2019, 03:27
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Пропавшего в Сызрани мальчика нашли
Пропавший в Сызрани 10-летний мальчик найден живым. Об этом в своей группе рассказали активисты добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Напомним, что школьник исчез из поля зрения родных накануне, 12 июня. Где все это время находился ребенок и каким образом …
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13 июня 2019, 02:59
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В Самаре «Калина» сбила 6-летнего мальчика-нарушителя
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13 июня 2019, 01:36
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В Самаре на Волге столкнулись катер и лодка
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13 июня 2019, 12:36
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В Тольятти 11-летний велосипедист угодил под «Гранту»
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19 апреля 2019, 02:26
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В Самаре «Жигули» на буксире задели велосипедиста
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27 сентября 2018, 12:22
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17-летний велосипедист попал под колеса «Приоры» в Самаре
Полицейские в областной столице ведут проверку обстоятельств аварии, в которой пострадал велосипедист. В среду, 8 августа в 17:50 27-летний водитель «Лады Приоры» ехал по улице Симферопольской в поселке Управленческий. Напротив дома № 7 автомобилист сбил несовершеннолетнего велосипедиста, который ехал по …
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9 августа 2018, 05:16
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Водитель автобуса сбил 84-летнего велосипедиста в Тольятти
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5 июня 2018, 03:41
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