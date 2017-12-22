В Чапаевске 20-летняя девушка заказала нападение на своего отчима подростку и его 25-летнему приятелю. В итоге мужчину забили насмерть. Теперь падчерица жертвы и нанятые ею «каратели» предстанут перед судом.
Согласно материалам дела, избиение отчима девушка заказала, так как испытывала к нему «личную неприязнь». По данным следствия, сделку молодые люди заключили в июле 2017 года. Заказчица пообещала исполнителям преступления заплатить 200 тысяч рублей.
«3 августа 2017 года по ранее достигнутой договоренности обвиняемые, находясь по месту работы потерпевшего, нанесли ему множественные удары по голове и туловищу. Мужчина был госпитализирован в больницу, где через несколько дней скончался. За свои действия злоумышленники получили часть обещанных денежных средств в размере 30 тысяч рублей», - сообщает СУ СК России по Самарской области.
Помимо уголовных статей за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с летальным исходом, совершеннолетним подсудимым придется ответить за вовлечение в криминал подростка. Уголовное дело направлено в суд.
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