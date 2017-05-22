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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 мая 2017г 
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Материалы по теме:

В Чапаевске мужчина забил до смерти гантелей собственную дочь

В Чапаевске мужчина забил до смерти гантелей собственную дочь

Вынесен приговор 63-летнему местному жителю.
 
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».
 
По версии следствия, 5 сентября 2016 года мужчина напился и поругался с 41-летней 

22 мая 2017, 09:50
В Чапаевске убило током девушку, которая залезла на вагон-цистерну

В Чапаевске убило током девушку, которая залезла на вагон-цистерну

Правоохранители устанавливают детали смертельного происшествия на железной дороге в Чапаевске. В результате инцидента погибла девушка.
По предварительной информации, трагедия произошла около трех часов ночи на станции Чапаевск. Девушка залезла на вагон-цистерну железнодорожного состава, получила удар током и упала на землю.

22 мая 2017, 12:10
В Самаре у «Золотого яблока» погибли водитель и пассажирка мотоцикла после столкновения с эвакуатором

В Самаре у «Золотого яблока» погибли водитель и пассажирка мотоцикла после столкновения с эвакуатором

Сегодня, 20 мая, примерно в 3:50 в Самаре на Московском шоссе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
По версии сотрудников полиции, 34-летний водитель эвакуатора Hyundai двигался со стороны улицы Киевской в направлении Мичурина. При 
20 мая 2017, 04:09
В Самаре разберутся с перекрестком у «Норда», где каждый месяц гибнут пенсионеры

В Самаре разберутся с перекрестком у «Норда», где каждый месяц гибнут пенсионеры

В Самаре состоится выездное совещание в районе опасного пересечения Заводского шоссе с улицей XXII Партсъезда, у рынка «Норд».
 
Об этом сегодня в эфире радио «Эхо Москвы в Самаре» заявил начальник отдела дорожной инспекции областного УГИБДД Роман Саидов. По его 
19 мая 2017, 03:55
В Самаре на Проспекте Кирова автокран насмерть сбил ребенка

В Самаре на Проспекте Кирова автокран насмерть сбил ребенка

Сегодня утром в Самаре , на проспекте Кирова, автокран насмерть задавил двенадцатилетнюю девочку. Пятикласница шла в школу и пересекала дорогу на пешеходном переходе в районе дома номер 31. В это время в крайнем левом ряду в сторону Кировского моста двигался 

17 мая 2017, 09:00
Привет родителям: В Тольятти подростки делают опасное селфи на крыше

Привет родителям: В Тольятти подростки делают опасное селфи на крыше

В «Паблике Тольятти» соцсети «ВКонтакте» появились фотографии довольно опасного времяпровождения подростков.  На одной из заброшенных строек Комсомольского района автор заметил двух детей (по всей видимости, мальчика и девочку), которые делали экстремальные фотки на краю крыши недостроенного дома.
 
«Родители 
12 мая 2017, 11:50
Самарский подросток покалечился, когда делал селфи

Самарский подросток покалечился, когда делал селфи

В Самарской области на железной дороге пострадал 14-летний подросток. С травмой головы его госпитализировали в больницу. По данным транспортной полиции, мальчик забрался на железнодорожную цистерну, сделал селфи, но когда начал спускаться, не удержался, упал вниз и разбил голову. Инцидент произошел 

4 мая 2017, 12:41
В лесу под Самарой нашли схрон с тротилом

В лесу под Самарой нашли схрон с тротилом

В Самарской области вынесен приговор жителю Чапаевска, который украл с завода взрывчатое вещество и спрятал в лесу.

Схрон с тротилом массой более 1,6 кг сотрудники ФСБ нашли в лесополосе на территории Чапаевска в ноябре 2016 года. За незаконное хранение тротила задержали 

3 мая 2017, 01:28
«Котофея»: новый фотоконкурс на призы от ТРК «ТЕРРА»!

«Котофея»: новый фотоконкурс на призы от ТРК «ТЕРРА»!

И #кот, и фея в одном кадре. Так повелось, что самые большие любители котиков и кошечек - это, конечно же, девушки. Есть в них что-то общее. И нет более «умильных» #фото в Сети, чем #котики и #девушки в одном кадре!
26 апреля 2017, 03:32
Пропавшая в Новокуйбышевске девушка найдена убитой

Пропавшая в Новокуйбышевске девушка найдена убитой

Пропавшая жительница Новокуйбышевска найдена мертвой. Тело было закопано в лесополосе в поселке Океан под Чапаевском. Информацию подтвердили в региональном управлении Следственного комитета России.

 

Уголовное дело было возбуждено по статье «Убийство» еще несколько дней назад по факту безвестного исчезновения молодой женщины. В 

26 апреля 2017, 10:27
В Уфе дети забрались на крышу высотки ради эффектного селфи

В Уфе дети забрались на крышу высотки ради эффектного селфи

Накануне в социальных сетях появились снимки из столицы Башкирии, которые тут же спровоцировали волну обсуждений. На фотографиях изображена компания детей, забравшихся на крышу многоэтажки ради эффектного селфи.
Свидетелями рискованной фотосессии оказались многие жители близлежащих домов. Одна женщина увидела детей из 

24 апреля 2017, 03:29
В Самаре женщина пришла на свидание с мужем-заключенным с наркотиками

В Самаре женщина пришла на свидание с мужем-заключенным с наркотиками

Следственным отделом МВД России по Красноярскому району направлено в суд два уголовных дела в отношении супружеской пары, подозреваемой в незаконном обороте наркотических веществ. По версии следствия, в декабре прошлого года 35-летний мужчина, отбывающий наказание в исправительной колонии региона, во время 

15 апреля 2017, 04:30
Куйбышевскую железную дорогу возглавил Рашид Сайбаталов

Куйбышевскую железную дорогу возглавил Рашид Сайбаталов

Сегодня он был представлен коллективу Куйбышевской железной дороги и губернатору Самарской области Николаю Меркушкину.
Рашид Сайбаталов пришел на пост начальника КбшЖД с должности первого заместителя начальника филиала ОАО РЖД Центральная дирекция управления движением. Его место займет прежний руководитель Куйбышевской дороги 

20 декабря 2016, 06:02
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