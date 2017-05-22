Привет родителям: В Тольятти подростки делают опасное селфи на крыше появились фотографии довольно опасного времяпровождения подростков. На одной из заброшенных строек Комсомольского района автор заметил двух детей (по всей видимости, мальчика и девочку), которые делали экстремальные фотки на краю крыши недостроенного дома.



«Родители … В «Паблике Тольятти» соцсети «ВКонтакте»довольно опасного времяпровождения подростков. На одной из заброшенных строек Комсомольского района автор заметил двух детей (по всей видимости, мальчика и девочку), которые делали экстремальные фотки на краю крыши недостроенного дома.«Родители