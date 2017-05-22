Вчера, 21 мая, около 3 -х часов часу ночи на станции Чапаевск Куйбышевской железной дороги 20-летняя студентка музыкального училища пыталась залезть на вагон-цистерну.
Девушка полезла на нее, чтобы сделать селфи, сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура. На станции она была вместе с компанией молодых людей, в алкогольном опьянении.
Пострадавшая скончалась от поражения электрическим током на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи.
|
В Чапаевске мужчина забил до смерти гантелей собственную дочь
|
22 мая 2017, 09:50
|
В Чапаевске убило током девушку, которая залезла на вагон-цистерну
Правоохранители устанавливают детали смертельного происшествия на железной дороге в Чапаевске. В результате инцидента погибла девушка.
|
22 мая 2017, 12:10
|
В Самаре у «Золотого яблока» погибли водитель и пассажирка мотоцикла после столкновения с эвакуатором
|
20 мая 2017, 04:09
|
В Самаре разберутся с перекрестком у «Норда», где каждый месяц гибнут пенсионеры
|
19 мая 2017, 03:55
|
В Самаре на Проспекте Кирова автокран насмерть сбил ребенка
|
17 мая 2017, 09:00
|
Привет родителям: В Тольятти подростки делают опасное селфи на крыше
В «Паблике Тольятти» соцсети «ВКонтакте» появились фотографии довольно опасного времяпровождения подростков. На одной из заброшенных строек Комсомольского района автор заметил двух детей (по всей видимости, мальчика и девочку), которые делали экстремальные фотки на краю крыши недостроенного дома.
«Родители …
|
12 мая 2017, 11:50
|
Самарский подросток покалечился, когда делал селфи
В Самарской области на железной дороге пострадал 14-летний подросток. С травмой головы его госпитализировали в больницу. По данным транспортной полиции, мальчик забрался на железнодорожную цистерну, сделал селфи, но когда начал спускаться, не удержался, упал вниз и разбил голову. Инцидент произошел …
|
4 мая 2017, 12:41
|
В лесу под Самарой нашли схрон с тротилом
|
3 мая 2017, 01:28
|
«Котофея»: новый фотоконкурс на призы от ТРК «ТЕРРА»!
|
26 апреля 2017, 03:32
|
Пропавшая в Новокуйбышевске девушка найдена убитой
Пропавшая жительница Новокуйбышевска найдена мертвой. Тело было закопано в лесополосе в поселке Океан под Чапаевском. Информацию подтвердили в региональном управлении Следственного комитета России.
Уголовное дело было возбуждено по статье «Убийство» еще несколько дней назад по факту безвестного исчезновения молодой женщины. В …
|
26 апреля 2017, 10:27
|
В Уфе дети забрались на крышу высотки ради эффектного селфи
Накануне в социальных сетях появились снимки из столицы Башкирии, которые тут же спровоцировали волну обсуждений. На фотографиях изображена компания детей, забравшихся на крышу многоэтажки ради эффектного селфи.
|
24 апреля 2017, 03:29
|
В Самаре женщина пришла на свидание с мужем-заключенным с наркотиками
Следственным отделом МВД России по Красноярскому району направлено в суд два уголовных дела в отношении супружеской пары, подозреваемой в незаконном обороте наркотических веществ. По версии следствия, в декабре прошлого года 35-летний мужчина, отбывающий наказание в исправительной колонии региона, во время …
|
15 апреля 2017, 04:30
|
Куйбышевскую железную дорогу возглавил Рашид Сайбаталов
Сегодня он был представлен коллективу Куйбышевской железной дороги и губернатору Самарской области Николаю Меркушкину.
|
20 декабря 2016, 06:02