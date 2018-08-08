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«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
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В хлам: самарец завалил квартиру мусором, чтобы ее не забрали преступники

В хлам: самарец завалил квартиру мусором, чтобы ее не забрали преступники

Много проблем доставил житель Самары судебным приставам. Служители Фемиды постановили, что мужчина должен впустить в свою квартиру специалистов для осмотра общедомового имущества, но делать это он категорически отказывался. На прием к приставам житель города тоже не являлся.

Когда специалисты службы пришли 

8 августа 2018, 11:25
В региональном Минпроме стало на общественного советника больше

В региональном Минпроме стало на общественного советника больше

В среду, 8 августа, врио министра промышленности и технологий Самарской области Николай Брусникин наделил полномочиями своего советника на общественных началах Александра Тарабрикова. Теперь он будет отвечать за программы поддержки предприятий, проектную работу и связи с деловыми объединениями.
 
- Основные задачи, в 
8 августа 2018, 11:24
В Самаре будут судить должника, который похитил и разбил «пирамиду позора»

В Самаре будут судить должника, который похитил и разбил «пирамиду позора»

В Самаре полиция возбудила уголовное дело по факту кражи так называемой «пирамиды позора». Напомним, что пирамида - это ноу-хау «Самарских коммунальных систем», которые с помощью этого арт-объекта «выбивают» долги из неплательщиков. «Пирамиды позора» устанавливают около домов, владельцы которых месяцами и 
8 августа 2018, 10:52
Строительство станции метро «Алабинская» могут завершить к 2019 году

Строительство станции метро «Алабинская» могут завершить к 2019 году

Строительство станции метро «Алабинская» может быть окончательно завершено к весне 2019 года. Об этом рассказал директор компании «ВТС-Метро» Сергей Натальчук. Он отметил, что на окончание работ требуется 900 миллионов рублей. Исполнитель будет выбран осенью. Сейчас работы на объекте не ведутся.
8 августа 2018, 10:45
В Сызрани поймали с героином гостя из Саратовской области

В Сызрани поймали с героином гостя из Саратовской области

Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте изъяли во время досмотра у 52-летнего жителя Саратовской области полимерный пакетик с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза показала, что в свертке находится героин массой 12,1 грамма. Мужчина признался, что наркотик он хранил для 

30 июля 2018, 12:47
В Самарской области наркотики нашли в нижнем белье у драгдилера

В Самарской области наркотики нашли в нижнем белье у драгдилера

На посту Зеленовка в Ставропольском районе сотрудники ДПС остановили легковушку. Во время проверки документов водитель сильно нервничал, и это заинтересовало силовиков, они решили провести личный досмотр. В нижнем белье подозреваемого нашли небольшой сверток с порошкообразным веществом. Затем в обшивке багажника 
27 июля 2018, 04:36
Братьев, которые вырастили 36 кустов конопли, будут судить в Чапаевске

Братьев, которые вырастили 36 кустов конопли, будут судить в Чапаевске

В Чапаевский городской суд направлено уголовное дело в отношении двух братьев. Их обвиняют в незаконном выращивании конопли. По версии следствия, фигуранты дела — родные братья 49 и 46 лет из Чапаевска посеяли коноплю на своем придомовом участке, чтобы затем получить 
26 июля 2018, 11:47
В Самаре поймали члена ОПГ с 9 кг героина

В Самаре поймали члена ОПГ с 9 кг героина

В областной столице вынесли приговор мужчине, которого задержали с 9 килограммами героина. В прошлом году региональное управление ФСБ России получило информацию о членах преступной группы, которая промышляла поставкой в Самарскую область наркотиков в особо крупном размере. 26 октября 31-летнего жителя 
24 июля 2018, 12:36
В Самарской области задержали мужчину, который выращивал на даче коноплю

В Самарской области задержали мужчину, который выращивал на даче коноплю

Полицейские задержали жителя поселка Алексеевка Кинельского района области, который выращивал на своем дачном участке коноплю. Территория была засеяна 88 кустами запрещенного растения. Вес находки составил 3,5 килограмма.
Кроме того, у 51-летнего мужчины было изъято 115 грамм вещества, которое по результатам 

16 сентября 2016, 10:38
Три килограмма конопли изъято у жителя Самарской области

Три килограмма конопли изъято у жителя Самарской области

Три килограмма конопли изъяли правоохранители у жителя Пестравского района Самарской области. По данным полиции, безработный мужчина арендовал небольшой пруд, где выращивал запрещенную траву. Неподалеку была установлена бытовка, в которой он сушил кусты растений.
По словам задержанного, он планировал использовать коноплю 

5 сентября 2016, 02:41
В центре Самары выросла конопля высотой в человеческий рост

В центре Самары выросла конопля высотой в человеческий рост

Прямо в центре областной столицы, в районе улиц Гагарина, Революционной, проспекта Карла Маркса и Московского шоссе были обнаружены участки дикорастущей конопли.

Очаги произрастания растений были выявлены в результате очередной проверки поднадзорной территории прокуратурой Октябрьского района Самары.
 
Конопля успела вырасти высотой 
15 июля 2015, 12:25
В Чапаевске обнаружены заросли дикой конопли на площади более 1 тысячи квадратных метров

В Чапаевске обнаружены заросли дикой конопли на площади более 1 тысячи квадратных метров

Прокуратура Чапаевска совместно с городской мэрией в мае этого года обнаружила на территории населенного пункта два очага произрастания дикорастущей конопли общей площадью более 1 тысячи квадратных метров.
 
Наркосодержащие растения росли на территории компании «Водоканал» (900 квадратных метров) и в 
1 июля 2015, 11:55
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