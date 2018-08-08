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В хлам: самарец завалил квартиру мусором, чтобы ее не забрали преступники
Много проблем доставил житель Самары судебным приставам. Служители Фемиды постановили, что мужчина должен впустить в свою квартиру специалистов для осмотра общедомового имущества, но делать это он категорически отказывался. На прием к приставам житель города тоже не являлся.
Когда специалисты службы пришли …
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8 августа 2018, 11:25
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В региональном Минпроме стало на общественного советника больше
В среду, 8 августа, врио министра промышленности и технологий Самарской области Николай Брусникин наделил полномочиями своего советника на общественных началах Александра Тарабрикова. Теперь он будет отвечать за программы поддержки предприятий, проектную работу и связи с деловыми объединениями.
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8 августа 2018, 11:24
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В Самаре будут судить должника, который похитил и разбил «пирамиду позора»
В Самаре полиция возбудила уголовное дело по факту кражи так называемой «пирамиды позора». Напомним, что пирамида - это ноу-хау «Самарских коммунальных систем», которые с помощью этого арт-объекта «выбивают» долги из неплательщиков. «Пирамиды позора» устанавливают около домов, владельцы которых месяцами и …
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8 августа 2018, 10:52
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Строительство станции метро «Алабинская» могут завершить к 2019 году
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8 августа 2018, 10:45
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В Сызрани поймали с героином гостя из Саратовской области
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30 июля 2018, 12:47
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В Самарской области наркотики нашли в нижнем белье у драгдилера
На посту Зеленовка в Ставропольском районе сотрудники ДПС остановили легковушку. Во время проверки документов водитель сильно нервничал, и это заинтересовало силовиков, они решили провести личный досмотр. В нижнем белье подозреваемого нашли небольшой сверток с порошкообразным веществом. Затем в обшивке багажника …
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27 июля 2018, 04:36
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Братьев, которые вырастили 36 кустов конопли, будут судить в Чапаевске
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26 июля 2018, 11:47
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В Самаре поймали члена ОПГ с 9 кг героина
В областной столице вынесли приговор мужчине, которого задержали с 9 килограммами героина. В прошлом году региональное управление ФСБ России получило информацию о членах преступной группы, которая промышляла поставкой в Самарскую область наркотиков в особо крупном размере. 26 октября 31-летнего жителя …
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24 июля 2018, 12:36
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В Самарской области задержали мужчину, который выращивал на даче коноплю
Полицейские задержали жителя поселка Алексеевка Кинельского района области, который выращивал на своем дачном участке коноплю. Территория была засеяна 88 кустами запрещенного растения. Вес находки составил 3,5 килограмма.
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16 сентября 2016, 10:38
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Три килограмма конопли изъято у жителя Самарской области
Три килограмма конопли изъяли правоохранители у жителя Пестравского района Самарской области. По данным полиции, безработный мужчина арендовал небольшой пруд, где выращивал запрещенную траву. Неподалеку была установлена бытовка, в которой он сушил кусты растений.
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5 сентября 2016, 02:41
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В центре Самары выросла конопля высотой в человеческий рост
Прямо в центре областной столицы, в районе улиц Гагарина, Революционной, проспекта Карла Маркса и Московского шоссе были обнаружены участки дикорастущей конопли.
Очаги произрастания растений были выявлены в результате очередной проверки поднадзорной территории прокуратурой Октябрьского района Самары.
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15 июля 2015, 12:25
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В Чапаевске обнаружены заросли дикой конопли на площади более 1 тысячи квадратных метров
Прокуратура Чапаевска совместно с городской мэрией в мае этого года обнаружила на территории населенного пункта два очага произрастания дикорастущей конопли общей площадью более 1 тысячи квадратных метров.
Наркосодержащие растения росли на территории компании «Водоканал» (900 квадратных метров) и в …
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1 июля 2015, 11:55