Прокуратура Чапаевска обратилась в суд, чтобы взыскать неустойку с алиментщиков. Напомним, что по статье 15 Семейного кодекса России если у человека возникают долги по уплате алиментов, то он должен перечислить получателю — своему ребенку неустойку в размере одной второй процента