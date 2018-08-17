|
Житель Сызрани умудрился «продать» несуществующую шубу
Жителя Сызрани подозревают в мошенничестве с интернет-покупками. По информации правоохранителей, 37-летняя жительница Свердловской области захотела купить норковую шубу на одном из сайтов. Продавец потребовал внести 100 % предоплату. Женщина перевела всю сумму – 10 тысяч рублей и стала ждать покупку. …
|
17 августа 2018, 05:14
|
На Алма-Атинской в Самаре иномарка протаранила мотоцикл
|
17 августа 2018, 04:44
|
До конца недели в Самаре должны отремонтировать улицу Свободы
|
17 августа 2018, 03:22
|
В Самарской области «девятка» опрокинулась на трассе: погиб водитель
|
17 августа 2018, 02:59
|
Ночью «Лексус» протаранил столб в Тольятти: пострадали два человека
|
17 августа 2018, 10:25
|
Водитель иномарки врезался в КАМАЗ в Новокуйбышевске
|
15 августа 2018, 01:21
|
Двое жителей Чапаевска погибли при пожаре в Новокуйбышевске
Во время пожара в Новокуйбышевске погибли два человека. Трагедия произошла в ночь с 3 на 4 августа в поселке Семеновка. На улице Степной загорелся дачный домик. Предположительно, причиной возгорания стала банально непотушенная сигарета, пишет gorodnsk63.ru. Мужчина и женщина, которые …
|
6 августа 2018, 10:51
|
Территорию опережающего развития создадут в Чапаевске
|
18 июля 2018, 11:05
|
3,4 млн. рублей неустойки пытаются взыскать с алиментщиков из Чапаевска
|
11 июля 2018, 10:40
|
Облминтрансу не дали отсрочки по ремонту дороги под Чапаевском
Ремонтировать придется сейчас. Октябрьский районный суд Самары не дал областному Минтрансу отсрочку на выполнение работ по ремонту дороги под Чапаевском, информирует областная прокуратура. Надзорное ведомство в ходе проверки обнаружило на въезде №1 в этот город, примыкающем к федеральной трассе «Самара-Волгоград», …
|
13 июня 2018, 11:02