В Москве у парикмахера из Узбекистана отобрали более миллиона рублей Инцидент произошел на северо-западе столицы. Житель Узбекистана шел по Большой Набережной, когда к нему приблизились неизвестные и стали угрожать ножом. В итоге они отобрали у него сумку, где были 1,2 млн рублей. Нападавших было четверо, они уехали на черном «Ауди», …