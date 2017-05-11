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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Материалы по теме:

В Колыбеловке судят мужчину за использование рабского труда

В Колыбеловке судят мужчину за использование рабского труда

Обвинение в использовании рабского труда, незаконном лишении свободы и систематических побоях предъявлены отцу пятерых детей, жителю деревни Колыбеловка Алексею Кошману. По версии следствия, он держал Александра Мирошникова на цепи и заставлял работать за еду. Периодически бил монтировкой, лопатой или палкой. 
6 апреля 2017, 11:11
В Красноармейском районе мужчину держали на цепи и отобрали паспорт

В Красноармейском районе мужчину держали на цепи и отобрали паспорт

В использовании рабского труда обвиняют Алексея Кошмана. Это тот самый сельчанин, который обращался в полицию по поводу того, что соседка в деревне Колыбеловка сажает приемного сына на цепь. Во время допроса по делу Оксаны Гавюк представители следственного комитета региона обратили 

21 февраля 2017, 07:14
В Москве у парикмахера из Узбекистана отобрали более миллиона рублей

В Москве у парикмахера из Узбекистана отобрали более миллиона рублей

Инцидент произошел на северо-западе столицы. Житель Узбекистана шел по Большой Набережной, когда к нему приблизились неизвестные и стали угрожать ножом. В итоге они отобрали у него сумку, где были 1,2 млн рублей. Нападавших было четверо, они уехали на черном «Ауди», 
15 апреля 2015, 11:13
В Самарской области задержан автобус с нелегальными мигрантами

В Самарской области задержан автобус с нелегальными мигрантами

В Красноярском районе закончена проверка оперативной информации о задержании транзитного автобуса, перевозившего рабочих по маршруту "Москва — Мостаково".

Как сообщается на сайте областной прокуратуры, в результате проверки документов установлено, что 45 пассажиров из 82 являются гражданами Республики Узбекистан с просроченными разрешениями 

25 ноября 2013, 10:22
Мобильные звонки в Белоруссию и Узбекистан могут подорожать

Мобильные звонки в Белоруссию и Узбекистан могут подорожать

Страны СНГ повышают цены на пропуск голосового трафика для российских операторов связи. В сентябре 2013 г. цены на приземление звонка из мобильных сетей российских операторов на мобильные номера в Узбекистане выросли в 1,5 раза с $0,05 до $0,075 (2,5 руб. 

4 сентября 2013, 05:55
В Самаре расследуют дело о попытке изнасилования 8-летней девочки

В Самаре расследуют дело о попытке изнасилования 8-летней девочки

27-летнего гражданина Узбекистана, проживающего на территории Самарской области по временной регистрации, подозревают в покушении на изнасилование ребенка.

По версии следствия, в понедельник, 2 сентября, рядом с детским садом «Олененок» подозреваемый напал на 8-летнюю девочку. На крики ребенка прибежали дети, которые сообщили 

3 сентября 2013, 04:01
Рабы 21 века

Рабы 21 века

В результате масштабных проверок по выявлению иностранных граждан, незаконно находящихся на территории России, в Москве возбудили уголовное дело об использовании рабского труда, сообщает lenta.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.

Дело завели по третьей части статьи 127.2 УК РФ 

8 августа 2013, 12:00
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