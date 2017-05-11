Сегодня об этом сообщает прокуратура Чапаевска. По данным надзорного ведомства, в компании «Техпром Поволжья» на улице Радищева задержан 45-летний мужчина - гражданин Республики Узбекистан, который находится в международном розыске за торговлю людьми. Он забирал у них паспорта, незаконно перемещал через государственную границу и продавал. В задержании фигуранта уголовного дела принимали участие сотрудники ФСБ и полиции. По решению суда мужчину заключили под стражу до решения вопроса о его экстрадиции в Узбекистан.
В апреле этого года в столице Удмуртии, в одном из ижевских торговых центров задержали 61-летнего ранее судимого уроженца одной из стран Средней Азии, который тоже находился в розыске за торговлю людьми. Установлено, что в Ижевск он приехал, скрываясь от суда.
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