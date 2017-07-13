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Бункер S

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Материалы по теме:

Накануне ЧМ-2018 в Самаре назревает новый скандал

Накануне ЧМ-2018 в Самаре назревает новый скандал

Новый скандал назревает в процессе подготовки Самары к проведению поединков ЧМ-2018. «Самарские коммунальные системы» вынуждены без проекта строить водоводы, предназначенные для объектов мундиаля. Как следствие, возникают различные накладки, увеличивающие сроки проведения работ и их стоимость. При этом, СКС прокладывает новые 

13 июля 2017, 05:27
Идут искать деньги: самарским коллекторам выдали лицензии на возврат долгов

Идут искать деньги: самарским коллекторам выдали лицензии на возврат долгов

В Самарской области официально заработали первые коллекторские агентства.  Свидетельства о внесении их в госреестр выдали в региональном управлении ФССП. Право работать на рынке возврата долгов получили четыре организации - «Объединенное коллекторское агентство», «Агентство Дипломат», «Правовая защита» и «Легал Коллекшн». Им 

12 июля 2017, 02:15
Дело на 30 миллионов: к спору между СКС и РЖД решили привлечь третье лицо

Дело на 30 миллионов: к спору между СКС и РЖД решили привлечь третье лицо

«Самарские коммунальные системы» продолжают масштабный судебный спор с крупнейшим российским перевозчиком - «Российскими железными дорогами». Как следует из материалов областного арбитражного суда, ресурсоснабжающая организация требует взыскать с РЖД более 23 миллионов рублей. Это задолженность по оплате за сброс сточных вод 

12 июля 2017, 09:16
В Самаре активировались лжеприставы

В Самаре активировались лжеприставы

В Самаре активировались лжеприставы, которые распространяют в жилых домах извещения со списками якобы должников. «В случае неявки к судебным приставам-исполнителям в трехдневный срок с момента обнаружения извещения, жилое помещение может быть вскрыто без участия хозяев», - указано в извещениях. В 

11 июля 2017, 11:25
Самарцы не проплатили газ: долг превысил три миллиарда рублей

Самарцы не проплатили газ: долг превысил три миллиарда рублей

Более 3 миллиардов рублей задолжали поставщикам потребители газа в Самарской области. Причем около 2 миллиардов не заплатили вовремя промышленные предприятия. По итогам прошлого года проблема должников остается острой даже для такого гиганта, как «Газпром». О проблемах и результатах работы представители 

7 июля 2017, 10:20
Коллекторы недополучили долгов

Коллекторы недополучили долгов

С января по июнь текущего года российские банки продали коллекторам проблемные кредиты на 119 млрд. рублей. Это почти на 30% меньше, чем за аналогичный период 2016-го, сообщает Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств. Коллекторы ожидают восстановления продаж во 2-м полугодии, однако 

5 июля 2017, 09:00
Без холодной воды могут остаться десятки домов в разных районах Самары

Без холодной воды могут остаться десятки домов в разных районах Самары

На этой неделе потребители в разных районах Самары могут быть отключены от холодного водоснабжения. Рапорт о проведении плановых работ на системах водоснабжения опубликовала компания «Самарские коммунальные системы». В списке десятки адресов. Воду планируют отключать поочередно 30, 31 мая и 1 
29 мая 2017, 04:15
Денег больше не просят: «СКС» отозвала иск к «СамараТрансСтрою»

Денег больше не просят: «СКС» отозвала иск к «СамараТрансСтрою»

Компания «Самарские коммунальные системы» отозвала иск на 786 тысяч рублей к одному из крупнейших дорожно-строительных предприятий региона - ООО «СамараТрансСтрой». Эта фирма занимается реконструкцией Московского шоссе. Напомним, ресурсоснабжающая организация хотела взыскать ущерб, причиненный строительной компанией в феврале этого года. Тогда 
29 мая 2017, 03:46
В Самаре без холодной воды остались 43 тысячи человек

В Самаре без холодной воды остались 43 тысячи человек

Появилась новая информация о коммунальной аварии в Красноглинском районе Самары. Нарушено холодное водоснабжение 400 домов, в которых проживают более 43 тысяч 600 человек. Из них около 10 тысяч – это дети.

Как уже сообщала  «ТЕРРА», вчера вечером в 
20 февраля 2016, 03:25
В Самаре у должников начали отключать воду

В Самаре у должников начали отключать воду

«Самарские коммунальные системы» начали отключать водоснабжение гражданам, имеющим долги перед компанией. Радикальную меру уже применили в отношении 356 жителей частного сектора. В прошлом году предприятие направило неплательщикам почти 11 тысяч уведомлений о задолженности в размере 30 миллионов рублей. После этого 
25 января 2016, 10:16
В Самаре на Антонова-Овсеенко 20 домов остались без воды из-за аварии

В Самаре на Антонова-Овсеенко 20 домов остались без воды из-за аварии

Сегодня, 28  декабря, из-за коммунальной аварии в Самаре остались без воды примерно 20 жилых домов. В районе педагогического университета, возле кольца улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко, обнаружено повреждение водовода диаметром 500 миллиметров. В настоящее время на месте происшествия работают ремонтные 
28 декабря 2015, 01:38
В домах Октябрьского района отключили воду

В домах Октябрьского района отключили воду

Сегодня часть домов в Октябрьском районе Самары осталась без холодной воды. Коммунальщики начали работы по замене задвижки на насосно-фильтровальной станции №1. В связи с этим воды либо не будет вообще, либо она будет подаваться с пониженным давлением.

Как 
10 декабря 2015, 11:43
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