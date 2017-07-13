Компания «Самарские коммунальные системы» обещает «засуху» злостным неплательщикам, проживающим в частном секторе Самары. С начала 2017 года от водоснабжения уже отключили 246 домов. Всего в списке должников почти пять с половиной тысяч человек. Общая сумма долга за первое полугодие превысила 17 миллионов рублей. После получения уведомлений о задолженности более 2300 должников заплатили организации 4 миллиона рублей.
«Материалы по владельцам домов, где нет технической возможности приостановить водоснабжение, передаются в суд», - сообщает пресс-служба СКС.
Напомним, СКС входит в холдинг «Российские коммунальные системы», аффилированный ГК «Ренова», бенефициаром которой является бизнесмен Виктор Вексельберг. С 1 июля 2012 года компания является поставщиком услуг холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории Самары. Ранее эти услуги осуществлял «Самараводоканал», инфраструктура которого перешла в аренду СКС на 35 лет по итогам открытого конкурса.
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