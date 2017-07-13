Дело на 30 миллионов: к спору между СКС и РЖД решили привлечь третье лицо «Самарские коммунальные системы» продолжают масштабный судебный спор с крупнейшим российским перевозчиком - «Российскими железными дорогами». Как следует из материалов областного арбитражного суда, ресурсоснабжающая организация требует взыскать с РЖД более 23 миллионов рублей. Это задолженность по оплате за сброс сточных вод …