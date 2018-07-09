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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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На матч Швеция-Англия в Самару отправят дополнительный поезд с болельщиками

На матч Швеция-Англия в Самару отправят дополнительный поезд с болельщиками

Дополнительный пассажирский поезд №210/177 поедет из российской столицы в Самару накануне игры между сборными Швеции и Англии. Напомним, что матч четвертьфинала ЧМ-2018 пройдет на стадионе «Самара Арена» в ближайшую субботу, 7 июля.

Состав отправится из Москвы в 17:48 в пятницу, 6 

5 июля 2018, 12:46
Маршрут автобусов №35 продлили до Дома молодежи в Самаре

Маршрут автобусов №35 продлили до Дома молодежи в Самаре

С 5 июля в Самаре изменится схема движения автобусов, которые курсируют по маршруту №35. Теперь они будут перевозить пассажиров от улицы Советской Армии (НФС) до Дома молодежи. Ранее они доезжали только до остановки «Экономическая академия».
 
- Интервал движения составит в среднем 
5 июля 2018, 08:18
Ограничения на въезд грузовиков в Самару хотят ввести накануне и в дни проведения матчей ЧМ-2018

Ограничения на въезд грузовиков в Самару хотят ввести накануне и в дни проведения матчей ЧМ-2018

Региональные власти решили смягчить ограничения на въезд в Самару грузовиков массой более 3,5 тонны во время чемпионата мира по футболу. Сейчас рассматривается вариант, при котором они будут действовать только в дни проведения футбольных поединков и накануне. Об этом заявил заместитель 
7 июня 2018, 02:42
Появилась новая схема перекрытия дорог Самары до 1 сентября

Появилась новая схема перекрытия дорог Самары до 1 сентября

В Самаре на все лето перекрывают две улицы в центре города – участки Молодогвардейской Комсомольской. Ограничение движения транспорта в связи со строительством инженерных сетей, сообщает мэрия Самары. Движение будет закрыто до 24:00 1 сентября 2018 года на участках: ул. Молодогвардейской 

7 июня 2018, 12:57
Дороги Самары перекроют из-за Крестного ходa

Дороги Самары перекроют из-за Крестного ходa

В Самаре в субботу, 2 июня, в связи с проведением Крестного хода в день памяти святителя Алексия перекроют дороги в центре города. Перекроют три улицы: с 10:00 по улице Некрасовской от Ленинской до Куйбышева, с 11часов по улице Куйбышева от 

1 июня 2018, 02:48
Во время ЧМ-2018 ограничат движение грузовиков в Самарской области

Во время ЧМ-2018 ограничат движение грузовиков в Самарской области

На время проведения чемпионата мира по футболу в Самарской области будут введены ограничения для движения грузовиков. Речь идет о машинах массой более 3,5 тонн. Ограничительные меры будут действовать с 14 июня по 17 июля.

С 6:00 до 0:00 запретят проезд на 

19 мая 2018, 08:28
Движение большегрузов ограничат на некоторых дорогах в Самаре

Движение большегрузов ограничат на некоторых дорогах в Самаре

До конца апреля в Самаре будет запрещено движение большегрузных машин. Под ограничения попадают автомобили с нагрузкой более 7 тонн на каждую ось. Такие меры вводятся на следующих трассах: ул. Теневая, ул. Восточная (пос. Береза), 4 квартал (пос. Береза), ул. Магистральная, 

9 апреля 2018, 06:18
Погибшего в серьезной аварии водителя пришлось вырезать из грузовика

Погибшего в серьезной аварии водителя пришлось вырезать из грузовика

Стали известны подробности смертельного ДТП с участием трех грузовиков на трассе М-5 в Самарской области. Водителя одного большегруза пришлось буквально вырезать из искореженной машины. Он погиб.

Как уже сообщала «ТЕРРА», массовое ДТП фур произошло 22 марта на 869 километре 
23 марта 2018, 09:30
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