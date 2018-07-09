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На матч Швеция-Англия в Самару отправят дополнительный поезд с болельщиками
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5 июля 2018, 12:46
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Маршрут автобусов №35 продлили до Дома молодежи в Самаре
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5 июля 2018, 08:18
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Ограничения на въезд грузовиков в Самару хотят ввести накануне и в дни проведения матчей ЧМ-2018
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7 июня 2018, 02:42
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Появилась новая схема перекрытия дорог Самары до 1 сентября
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7 июня 2018, 12:57
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Дороги Самары перекроют из-за Крестного ходa
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1 июня 2018, 02:48
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Во время ЧМ-2018 ограничат движение грузовиков в Самарской области
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19 мая 2018, 08:28
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Движение большегрузов ограничат на некоторых дорогах в Самаре
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9 апреля 2018, 06:18
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Погибшего в серьезной аварии водителя пришлось вырезать из грузовика
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23 марта 2018, 09:30