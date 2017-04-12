Жительница Сызрани нашла на балконе труп неизвестного мужчины В Сызрани расследуют уголовное дело об убийстве. В полицию обратилась женщина. Она рассказала, что наведалась домой к своему сыну, который давно не выходил на связь. Молодой человек, ранее судимый за хранение наркотиков, проживал в квартире на улице Физкультурников. Его дома …