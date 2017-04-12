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«Начали унижать медсестру, переключились на меня»: рассказ избитого врача и видео
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11 апреля 2017, 12:26
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В Самаре чуть не погиб ребенок
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11 апреля 2017, 04:56
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Внимание, котлован на Ново-Садовой! Эксклюзивное видео ТРК «ТЕРРА»
В понедельник, 10 апреля, на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» вышел эксклюзивный сюжет о строительстве самарского метрополитена. Журналисты ТРК «ТЕРРА» побывали на перекрытом участке улицы Ново-Садовой. Движение транспорта между Первомайской и Полевой планируют открыть осенью.
На Ново-Садовой появится котлован …
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11 апреля 2017, 04:34
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Появилось новое видео со стройки тоннеля на Московском шоссе в Самаре
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10 апреля 2017, 11:46
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Жительница Сызрани нашла на балконе труп неизвестного мужчины
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5 апреля 2017, 12:20
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Житель Китая убил трех человек палочками для еды
В китайской провинции Хэнань стражи порядка арестовали душевнобольного мужчину, который лишил жизни троих пациентов стационара. В качестве оружия он использовал палочки для еды.
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5 апреля 2017, 11:47
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В Подмосковье в багажнике автомобиля нашли тела двух мужчин
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4 апреля 2017, 11:30
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Самарские силовики проверяют нелегального мигранта на причастность к серии убийств пенсионерок по всей России
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29 марта 2017, 09:49
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В Самаре задержан предполагаемый «Приволжский маньяк», которого искали 6 лет
Появилась информация о возможном задержании предполагаемого «Приволжского маньяка», которого искали с 2011 года. Силовики полагают, что на его счету не менее 30 убийств пожилых женщин в разных регионах Приволжского и Уральского федеральных округов. Подозреваемого задержали 27 марта, после убийства 66-летней …
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29 марта 2017, 05:41
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Ангарского маньяка обвинили еще в 60 убийствах
Экс-милиционеру Михаилу Попкову, приговоренному к пожизненному заключению за убийство 22 женщин и покушение на убийство еще двух, предъявили обвинения еще в 60 аналогичных преступлениях. Об этом информирует портал главного следственного управления СКР.
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27 марта 2017, 03:21
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Под Тольятти маньяк с отвёрткой напал на двух женщин: одна из них скончалась
По предварительным данным, злоумышленник нанёс им многочисленные колото-резаные раны, передает Лайф со ссылкой на источник в полиции.
Женщин обнаружил рано утром сторож СНТ "Мечта" под Тольятти, рядом с селом Васильевка. Мужчина вызвал скорую. Одна из пострадавших скончалась в …
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5 февраля 2017, 01:22
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В Тольятти никакого маньяка нет (фото и видео)
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14 января 2017, 03:45