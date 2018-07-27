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«Крылья Советов» подписали контракт с нападающим Максимом Канунниковым
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27 июля 2018, 04:09
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«Крылья Советов» победили «Сызрань-2003» в контрольном матче
В четверг, 26 июля, самарские «Крылья Советов» сыграли в заключительном контрольном матче межсезонья с командой «Сызрань-2003». Встреча проходила на стадионе «Металлург» и завершилась разгромом гостей со счетом 3:1. Голы со стороны «Крыльев» забили Максим Канунников, Денис Ткачук и Владимир Полуяхтов, …
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26 июля 2018, 11:19
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Набор заводил для трибун объявили самарские «Крылья Советов»
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» ищет заводящих, которые организуют болельщиков на стадионе. Они будут закреплены перед каждым сектором.
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26 июля 2018, 09:36
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В Самаре началась продажа абонементов на матчи «Крыльев Советов»
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24 июля 2018, 04:24
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В блогах: Максимкам в Самаре – быть. В городе ждут мундиальных деток
После ЧМ-2018 в Самаре может появиться на свет много малышей, мамы которых крутили любовь с иностранными болельщиками. Как написал в Фейсбуке блогер Вадим Афанасьев, "для многих-многих сотен самарских девушек поход на фан-фест или набережную в дни мундиального безумия завершался …
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24 июля 2018, 04:07
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В блогах: неофициальные фан-зоны ЧМ-2018
Тему мундиаля продолжают и в паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте". Местные жители возмущаются, почему мэрия города полностью провалила вопрос с фан-зонами? "Неофициальные фесты были по всей стране - в Стерлитамаке, Севастополе, Рязани... Где-то собирались тысячи людей, где-то - лишь десятки. …
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14 июля 2018, 07:53
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Пропавший в Самаре английский болельщик нашелся живым и пьяным
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12 июля 2018, 10:42
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Появилась программа Фестиваля болельщиков на 15 июля в Самаре
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12 июля 2018, 12:05