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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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«Крылья Советов» подписали контракт с нападающим Максимом Канунниковым

«Крылья Советов» подписали контракт с нападающим Максимом Канунниковым

В пятницу, 27 июля, в клубную заявку самарских «Крыльев Советов» был внесен Максим Канунников. 27-летний нападающий будет играть в составе команды до конца сезона 2018/2019. На поле футболист выйдет под номером 99, сообщили в клубе.

Напомним, что ранее он 
27 июля 2018, 04:09
«Крылья Советов» победили «Сызрань-2003» в контрольном матче

«Крылья Советов» победили «Сызрань-2003» в контрольном матче

В четверг, 26 июля, самарские «Крылья Советов» сыграли в заключительном контрольном матче межсезонья с командой «Сызрань-2003». Встреча проходила на стадионе «Металлург» и завершилась разгромом гостей со счетом 3:1. Голы со стороны «Крыльев» забили Максим Канунников, Денис Ткачук и Владимир Полуяхтов, 
26 июля 2018, 11:19
Набор заводил для трибун объявили самарские «Крылья Советов»

Набор заводил для трибун объявили самарские «Крылья Советов»

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» ищет заводящих, которые организуют болельщиков на стадионе. Они будут закреплены перед каждым сектором.
 
"Во время ЧМ-2018 многие впервые видели, как ярко и громко болеют за своих колумбийцы, австралийцы, бразильцы и другие любители футбола. Неоспоримым является факт: 
26 июля 2018, 09:36
В Самаре началась продажа абонементов на матчи «Крыльев Советов»

В Самаре началась продажа абонементов на матчи «Крыльев Советов»

Во вторник, 24 июля, стартовали продажи билетов на матчи самарских «Крыльев Советов» на сезон 2018/19. Напомним, что новый сезон футболисты проведут на стадионе «Самара Арена». Приобрести абонементы пока можно в четырех точках: будут работать три кассы стадиона «Металлург» и одна 
24 июля 2018, 04:24
В блогах: Максимкам в Самаре – быть. В городе ждут мундиальных деток

В блогах: Максимкам в Самаре – быть. В городе ждут мундиальных деток

После ЧМ-2018 в Самаре может появиться на свет много малышей, мамы которых крутили любовь с иностранными болельщиками. Как написал в Фейсбуке блогер Вадим Афанасьев, "для многих-многих сотен самарских девушек поход на фан-фест или набережную в дни мундиального безумия завершался 
24 июля 2018, 04:07
В блогах: неофициальные фан-зоны ЧМ-2018

В блогах: неофициальные фан-зоны ЧМ-2018

Тему мундиаля продолжают и в паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте". Местные жители возмущаются, почему мэрия города полностью провалила вопрос с фан-зонами? "Неофициальные фесты были по всей стране - в Стерлитамаке, Севастополе, Рязани... Где-то собирались тысячи людей, где-то - лишь десятки. 
14 июля 2018, 07:53
Пропавший в Самаре английский болельщик нашелся живым и пьяным

Пропавший в Самаре английский болельщик нашелся живым и пьяным

Полицейские из российской столицы нашли британского болельщика, которого родственники искали по всей России. Мужчина жив и здоров, и сейчас находится в одной из столичных гостиниц.

"В полицию поступила информация об утрате родственниками связи с гражданином Великобритании Дугласом Мортоном. В 
12 июля 2018, 10:42
Появилась программа Фестиваля болельщиков на 15 июля в Самаре

Появилась программа Фестиваля болельщиков на 15 июля в Самаре

В воскресенье, 15 июля, Фестиваль болельщиков на площади Куйбышева в Самаре будет в последний раз принимать гостей. В этот день закроются все фестивальные площадки FIFA в России.
15 июля на фан-фесте выступят D’Black Blues Orchestra и Дискотека Авария, сообщает в 
12 июля 2018, 12:05
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