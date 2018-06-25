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Материалы по теме:

В день матча Россия - Уругвай два программиста поженились в Самаре

В день матча Россия - Уругвай два программиста поженились в Самаре

В Самаре в понедельник, 25 июня, состоялась торжественная церемония регистрации брака двух жителей 
25 июня 2018, 04:13
Как прошел танцевальный флешмоб в поддержку сборной России

Как прошел танцевальный флешмоб в поддержку сборной России

В Самаре решили неординарно поддержать сборную России по футболу перед предстоящим матчем ЧМ-2018 с командой Уругвая. На одной из центральных улиц города волонтеры вместе с жителями устроили флешмоб. Сотни человек, танцуя, прошли по улице Куйбышева.

Идея устроить флешмоб в поддержку сборной 

25 июня 2018, 02:15
Как в день матча Россия – Уругвай будет ходить общественный транспорт Самары

Как в день матча Россия – Уругвай будет ходить общественный транспорт Самары

В Самаре в понедельник, 25 июня, в связи с проведением матча ЧМ-2018 Россия – Уругвай будет усилена работа общественного транспорта. Добраться до стадиона «Самара Арена» болельщики смогут на специальных «спортивных» трамваях S5 и автобусах S1, S1к, S2, S2к, S3, S4, 
25 июня 2018, 01:36
Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани поделился видами Самары в соцсети

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани поделился видами Самары в соцсети

Нападающий футбольной сборной Уругвая по футболу Эдинсон Кавани прогулялся по Самаре и поделился видами города в своем Инстаграме. Он выложил в соцсети карточку со склона на площади Славы. Публикация набрала уже больше 38 тысяч «лайков».

Напомним, сборная Уругвая сыграет 
25 июня 2018, 01:09
Самарские росгвардейцы помогли датским болельщикам, у которых сломался мотоцикл

Самарские росгвардейцы помогли датским болельщикам, у которых сломался мотоцикл

На днях двое сотрудников самарского управления Росгвардии пришли на помощь болельщикам из Дании. Они обратили внимание на двух иностранцев, которые, активно жестикулируя, пытались что-то объяснить прохожим, но те их не понимали. Подошедшие к скандинавским фанатам старший лейтенант Алексей Овтин и 

25 июня 2018, 12:28
Новую песню ДДТ в день старта ЧМ спел Юрий Шевчук в Самаре

Новую песню ДДТ в день старта ЧМ спел Юрий Шевчук в Самаре

В Самаре в день открытия ЧМ-2018 по футболу группа «ДДТ» презентовала песню о футболе. Концерт состоялся на площади Куйбышева, где 14 июня стартовал фестиваль болельщиков. Напомним, фанфест в Самаре пройдет с 14 июня по 15 июля, одновременно с ЧМ-2018. «Самара 
15 июня 2018, 09:43
«Хор Турецкого» при поддержке «Русского Радио» выступит на набережной в Самаре (6+)

«Хор Турецкого» при поддержке «Русского Радио» выступит на набережной в Самаре (6+)

В Самаре в субботу, 2 июня, на второй очереди набережной возле бассейна ЦСК ВВС состоится концерт «Праздник песни» (6+) – выступят «Хор Турецкого» и женская арт-группа Soprano. Вместе с «Хором Турецкого» все, кто пришел на концерт, хором споют любимые песни 

30 мая 2018, 02:32
Burito и «На-на» споют 9 мая на площади Куйбышева в Самаре

Burito и «На-на» споют 9 мая на площади Куйбышева в Самаре

В Самаре стала известна программа праздничного концерта, который состоится на площади Куйбышева в День Победы, 9 мая. Праздничные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов «Победа эта на века нас общей памятью 

7 мая 2018, 12:29
Певица Елка выступит после второго тестового матча на стадионе «Самара Арена»

Певица Елка выступит после второго тестового матча на стадионе «Самара Арена»

6 мая на стадионе «Самара Арена» состоится второй тестовый матч. В рамках 37-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» примут на новом поле краснодарскую «Кубань».

Согласно требованиям ФИФА, встреча должна проходить с полной загрузкой трибун. Она соберет 45 тысяч зрителей. 

3 мая 2018, 09:26
6 декабря – «Чайф» в программе Захара Прилепина «Соль»

6 декабря – «Чайф» в программе Захара Прилепина «Соль»

В воскресенье, 6 декабря, в 00:00 группа «Чайф» сыграет живой концерт в «немузыкальном шоу» Захара Прилепина «Соль».
 
В эфире программы музыканты исполнят все свои лучшие песни, а также:
 
— Владимир Шахрин сделает важное признание: «Если нас переодеть, то 
4 декабря 2015, 04:15
В Самаре стартует новый музыкальный фестиваль «Энергия Поволжья»

В Самаре стартует новый музыкальный фестиваль «Энергия Поволжья»

11 июля с 16 до 23 часов на самой большой площади Европы самарцев и гостей города ждет 7-часовой марафон настоящей, живой музыки. Музыкальную энергию самарских исполнителей и групп поддержат хедлайнеры этого года – группы «nobody.one», «Чайф» и интернациональный коллектив «D’Black Blues Orchestra».
27 июня 2014, 01:33
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