В Самаре в понедельник, 25 июня, в день матча ЧМ-2018 Россия – Уругвай хэдлайнером на фестивале болельщиков будет группа «Чайф». Концерт состоится в фанзоне на площади Куйбышева. Сегодня она откроется в 16 часов. Перед началом футбольных трансляций на сцене фестиваля выступят артисты Государственного Волжского русского народного хора, Самарского академического театра оперы и балета и духовой оркестр. Зрители увидят выступление группы LosResonans и шоу-балета «Шарм». Трансляция матча группы А Россия – Уругвай, который состоится в Самаре на стадионе «Самара Арена», начнется в 18 часов. После игры, в 20 часов начнется концерт группы «Чайф». В 22 часа в Саранске стартует игра между сборными Ирана и Португалии. Трансляция матча также пройдет в самарской фанзоне.
«После финального свистка на площади в течение часа играют ди-джеи», - сообщили в пресс-службе главы региона.
|
В день матча Россия - Уругвай два программиста поженились в Самаре
|
25 июня 2018, 04:13
|
Как прошел танцевальный флешмоб в поддержку сборной России
|
25 июня 2018, 02:15
|
Как в день матча Россия – Уругвай будет ходить общественный транспорт Самары
|
25 июня 2018, 01:36
|
Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани поделился видами Самары в соцсети
|
25 июня 2018, 01:09
|
Самарские росгвардейцы помогли датским болельщикам, у которых сломался мотоцикл
|
25 июня 2018, 12:28
|
Новую песню ДДТ в день старта ЧМ спел Юрий Шевчук в Самаре
|
15 июня 2018, 09:43
|
«Хор Турецкого» при поддержке «Русского Радио» выступит на набережной в Самаре (6+)
|
30 мая 2018, 02:32
|
Burito и «На-на» споют 9 мая на площади Куйбышева в Самаре
|
7 мая 2018, 12:29
|
Певица Елка выступит после второго тестового матча на стадионе «Самара Арена»
|
3 мая 2018, 09:26
|
6 декабря – «Чайф» в программе Захара Прилепина «Соль»
|
4 декабря 2015, 04:15
|
В Самаре стартует новый музыкальный фестиваль «Энергия Поволжья»
|
27 июня 2014, 01:33