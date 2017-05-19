20 мая в музеях Самарской области пройдет акция «Ночь музеев» «Ночь музеев» — одно из главных культурных событий года во всем мире. В этот день многие музеи работают бесплатно и непривычно долго — в вечернее и ночное время, а для посетителей готовят уникальные мероприятия.

В 2017 году в России «Ночь музеев» …