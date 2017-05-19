На базе 29-ой школы находится единственный в Самаре музей, посвященный артиллерии. Ему 42 года. В экспозиции, бережно собранной ветеранами Великой Отечественной, более тысячи экспонатов. Это оружие, письма с фронта и даже макет пушки. Есть и совсем редкие артефакты.
Анна Аношина, руководитель музея МОУ СОШ №29
- У нас ученик был, давно, конечно, это было. Когда рыли котлован для дворца культуры "Звезда", сейчас который называется КРЦ "Звезда", там нашли, и он принес нам в школу эфес шашки офицера царской армии, представляете! У нас есть две винтовки уникальных. Это винтовки, участвующие в войне непосредственно первой мировой.
Музей 29-ой школы признан одним из лучших по результатам конкурса, организованного при поддержке Думы городского округа Самара. Победителей и лауреатов наградила ее председатель Галина Андриянова.
Галина Андриянова, председатель Думы г.о. Самара
-Мы с вами с самого начала, когда начали проводить эти конкурсы, ставили перед собой основную цель - для того, чтобы дети вместе с наставниками, с учителями, с теми людьми, которые работают в школьных музеях, прежде всего изучали историю. Историю нашей родной России и историю нашей родной Самарской губернии.
Жюри конкурса отметило, школьные музеи, которые приняли участие в региональном состязании, сегодня любительскими экспозициями назвать уже нельзя. Учащимися и кураторами проводится серьезная исследовательская работа.
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