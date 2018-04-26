В три миллиона оценили перевозку военных для майского парада в Самаре Передвижения военных во время подготовки и проведения майского парада в Самаре в этом году обойдутся министерству обороны в 3 миллиона рублей.

Для этого понадобятся 25 автобусов, которые должны будут курсировать до площади Куйбышева и обратно в течение 8 рабочих дней. Соответствующий …