В Самаре торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, на этот раз начнутся уже 7 мая. Все желающие смогут принять участие в торжественных церемониях возложения цветов к Вечному огню на площади Славы в 11 часов утра и в 14:00. Впрочем, это можно будет сделать и утром 8 мая. 9-го числа на площади Куйбышева пройдет военный парад.
В День Победы пускать тех, кто имеет пригласительные билеты, на площадь Куйбышева начнут уже в 8 утра через специально оборудованные КПП. Сам парад традиционно начнется в 10 часов. В нем примут участие более 1800 военнослужащих и представители других силовых ведомств. После парадных коробок пройдет и колонна из 67 единиц военной и военно-исторической техники, впервые ее возглавит легендарный танк Т-34, воссозданный энтузиастами из Кинеля. Всех желающих посмотреть на парад площадь Куйбышева, конечно, не вместит. Но увидеть его участников можно будет на улице Молодогвардейской.
«Все, кто придут в это время и встанут непосредственно на этой улице, смогут практически в шаговой доступности, на расстоянии вытянутой руки, ощутить, как ты находишься рядом, проходит эта грозная боевая машина», - сообщил и.о. руководителя администрации губернатора Самарской области Дмитрий Холин.
Военные обещают зрелище не менее впечатляющее, чем сам парад.
«Как правило, выходя уже с площади, подается команда «Запевай» - и люди с песней походным шагом продолжают движение. Я вас уверяю, это будет выглядеть очень патриотично, сильно», - сообщил начальник отделения отдела по работе с личным составом 2-й гв. армии Алексей Уразов.
Вслед за парадными расчетами по площади Куйбышева пройдет многотысячная колонна Бессмертного полка. Никаких ограничений для желающих пронести фотографию своих родственников - участников Великой Отечественной не будет. А в 5 часов вечера на главной площадке города начнется праздничный концерт, который завершится салютом на набережной.
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