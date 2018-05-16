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«Бункер S» Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Появился проект нового скейт-парка для Струковского сада Самары

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Скейт-парк достроят в Струковском саду Самары к 15 мая

Скейт-парк достроят в Струковском саду Самары к 15 мая

В Самаре назвали новые сроки окончания работ по строительству скейт-парка в Струковском саду. Сейчас идут работы.  Напомним, в прошлом году Струковский сад закрыли на реконструкцию. Позже появилась информация, что от обустройства скейт-парка решили отказаться. Но затем чиновники сообщили, что подходящую 
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Мисс «Русское Радио» в Самаре: кто будет бороться за миллион рублей?

Мисс «Русское Радио» в Самаре: кто будет бороться за миллион рублей?

В Самаре определена победительница регионального этапа конкурса красоты Мисс «Русское Радио».Финал и церемония награждения состоялась в ресторане Mr. Hadson.

Главными героинями вчерашнего вечера стали 12 конкурсанток. Девушки прошли строгий кастинг и 
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Провал плитки у Струковского сада сфотографировали в Самаре

Провал плитки у Струковского сада сфотографировали в Самаре

Самарец Николай Курлин сообщил об огромном провале плитки у Струковского сада, который сейчас закрыт на реконструкцию. Он опубликовал фото в «Твиттере».

«Плитку в Струкачах уже тестируют самарские черви», - прокомментировал автор сообщения.

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ТЕРРА стала победителем фестиваля

ТЕРРА стала победителем фестиваля "День прессы"

В самарском парке имени Гагарина завершился фестиваль "День прессы". Организаторы наградили лучшие средства массой информации. Телерадиокомпания ТЕРРА получила сразу две награды – диплом победителя фестиваля и благодарность главы Самары Олега Фурсова и председателя Думы г.о.Самара Галины Андрияновой.
Напомним, наша площадка 
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В Самаре разыграли мяч с автографами игроков «Крыльев Советов»

На самарском фестивале «День прессы» заветный мяч на площадке ТЕРРЫ выиграла будущая студентка Поволжского государственного техникума Полина Волкова. Она ответила на все каверзные вопросы ведущего, связанные с «Крыльями Советов». Девушка призналась, что самый дорогой для нее на этом 

27 мая 2017, 02:01
В Самара стартовал фестиваль

В Самара стартовал фестиваль "День прессы"

Сегодня он впервые проходит не в Струковском саду, а в парке Гагарина. Тема фестиваля - подготовка к чемпионату мира по футболу. Главная площадка праздника - территория ТЕРРЫ. В мероприятии принимают участие ведущие СМИ региона. Каждое приготовило свои сюрпризы для самарцев. 
27 мая 2017, 01:07
В субботу, 27 мая, в Самаре отметят «День прессы»

В субботу, 27 мая, в Самаре отметят «День прессы»

Впервые фестиваль, посвященный празднику, пройдет не в Струковском саду, а в парке имени Гагарина, и будет посвящен подготовке к чемпионату мира по футболу. Телерадиокомпания «ТЕРРА» приготовила для гостей праздника массу сюрпризов - розыгрыш мячей с автографами игроков команды "Крылья Советов", 
26 мая 2017, 05:19
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