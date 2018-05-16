В Самаре, 27 мая, горожане смогут увидеть отремонтированный Струковский сад. В этот день там состоится юбилейный 25-й фестиваль журналистики «Пресса-2018» 0+. Открытие состоится в 12:00 на главной сцене, где традиционно будет находиться площадка телерадиокомпании «ТЕРРА». Сохранив свой первоначальный облик, Струковский сад значительно преобразился. Там обновили тротуарную плитку, металлическую ограду и входную группу, восстановлен фонтан «Девочка и мальчик», установлены новые световые опоры, отремонтирован знаменитый грот. В День прессы духовой оркестр исполнит легендарный вальс «На сопках Маньчжурии», впервые прозвучавший в Струковском саду Самары 110 лет назад в память о солдатах, погибших в русско-японской войне. Вход свободный.
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Мнение в блогах: «Новый скейт-парк в Струковском саду непригоден для BMX»
Блогер Андрей Седогин пожаловался, что «новый скейт-парк в Струковском саду непригоден для BMX». Речь идет о велотрюкачах. «Рано радовались самарские экстремалы, – пишет автор. - Новый скейт-парк обещают ввести в эксплуатацию уже в конце мая, но его открытие будет …
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8 мая 2018, 04:00
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Дмитрий Азаров поздравил связистов с Днем радио
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7 мая 2018, 03:23
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Появился проект нового скейт-парка для Струковского сада Самары
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7 мая 2018, 01:53
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7 мая - День радио: «ТЕРРА» поздравляет слушателей, коллег и партнеров с праздником!
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7 мая 2018, 09:45
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Весенние каникулы на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ»!
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28 апреля 2018, 08:00
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Скейт-парк достроят в Струковском саду Самары к 15 мая
В Самаре назвали новые сроки окончания работ по строительству скейт-парка в Струковском саду. Сейчас идут работы. Напомним, в прошлом году Струковский сад закрыли на реконструкцию. Позже появилась информация, что от обустройства скейт-парка решили отказаться. Но затем чиновники сообщили, что подходящую …
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25 апреля 2018, 04:51
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Мисс «Русское Радио» в Самаре: кто будет бороться за миллион рублей?
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20 апреля 2018, 03:38
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Провал плитки у Струковского сада сфотографировали в Самаре
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9 апреля 2018, 03:43
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ТЕРРА стала победителем фестиваля "День прессы"
В самарском парке имени Гагарина завершился фестиваль "День прессы". Организаторы наградили лучшие средства массой информации. Телерадиокомпания ТЕРРА получила сразу две награды – диплом победителя фестиваля и благодарность главы Самары Олега Фурсова и председателя Думы г.о.Самара Галины Андрияновой.
Напомним, наша площадка …
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27 мая 2017, 03:18
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В Самаре разыграли мяч с автографами игроков «Крыльев Советов»
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27 мая 2017, 02:01
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В Самара стартовал фестиваль "День прессы"
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27 мая 2017, 01:07
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В субботу, 27 мая, в Самаре отметят «День прессы»
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26 мая 2017, 05:19