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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 10.06.2019 
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Стало известно, какие дороги в Самаре перекроют в День России

В среду, 12 июня, в столице 63-го региона будет отмечаться День России. В связи с праздничными мероприятиями в Самаре перекроют несколько улиц в историческом центре. С 18:00 вторника, 11 июня до 18:00 12 июня будет запрещена парковка автомобилей на улице 
11 июня 2019, 10:26
В Самаре будут работать археологи из Венгрии

В Самаре будут работать археологи из Венгрии

В середине июля на территории Самарской области начнет работать международная археологическая экспедиция с участием специалистов из Венгрии, сообщает региональное правительство. Археологи Самарского национального исследовательского университета имени Королева и Католического университета Будапешта реализуют совместный проект «Древние мадьяры в Среднем Поволжье». Цель 
11 июня 2019, 09:33
На Красной Глинке в Самаре утонул подросток

На Красной Глинке в Самаре утонул подросток

В понедельник, 10 июня, произошла трагедия на Волге в районе Красной Глинки в Самаре. Сотрудники оперативных служб во второй половине дня вытащили из реки тело 16-летнего парня и передали полицейским, пишет «Волга Ньюс». Очевидцы рассказали в соцсетях, что молодой 
11 июня 2019, 09:24
В Самаре тушили сараи на Печерской

В Самаре тушили сараи на Печерской

В понедельник, 10 июня, пожарные тушили крупное возгорание на улице Печерской. Сигнал о ЧП поступил в 19:52, около дома № 22 на Печерской горели сараи на площади 200 кв.м. На место происшествия выехали пожарные расчеты, потушить возгорание удалось только в 
11 июня 2019, 08:24
В День России в Самаре раздадут 8 тысяч лент с триколором

В День России в Самаре раздадут 8 тысяч лент с триколором

12 июня самарцы будут отмечать День России. В этот день в городе будут работать волонтеры. У них можно получить ленточку, раскрашенную в цвета флага нашей страны. Всего к раздаче приготовлены 8 тысяч таких лент. Волонтеры самарского Дома молодежи выйдут на 

10 июня 2019, 03:02
Текущая рабочая неделя будет короткой

Текущая рабочая неделя будет короткой

Наступившая рабочая неделя будет для жителей страны короткой. В среду, 12 июня, будет отмечаться День России. В связи с праздником всех ожидает дополнительный выходной.

Следующая короткая неделя будет ждать россиян только поздней осенью. Все будут отдыхать со 2 по 4 ноября 

10 июня 2019, 10:57
Около «Самара Арены» могут провести пивной фестиваль

Около «Самара Арены» могут провести пивной фестиваль

В четверг, 6 июня, в рамках 23-го Петербургского международного экономического форума обсуждалась идея проведения в нашем регионе крупного пивного фестиваля. Напомним, что впервые о проекте заговорили 15 мая на совещании, посвященном развитию туристической отрасли в области. Тогда представители гостиничного 
7 июня 2019, 12:02
В Самаре открылось енотокафе

В Самаре открылось енотокафе

Историю создания кафе не для традиционно, как это бывает, с кошками, а с енотами в антураже, рассказала его хозяйка Татьяна Артемьева:

- Все основано на грустном моменте. Убежал у друга в городе Ейск енот, наш самарский енот Кокос. Три 
26 мая 2019, 01:37
В Самарской области появятся 5 автоклубов

В Самарской области появятся 5 автоклубов

Самарская область получит в этом году пять автоклубов — культурных центров отечественного производства на базе шасси «КамАЗ», «ГАЗон Next», «Газель» или их аналогах. Новинки будут курсировать в Алексеевском, Волжском, Похвистневском, Сызранском и Сергиевском районах. Все автоклубы оснащены звуковым, световым и 
13 февраля 2019, 04:05
Изменился график работы колеса обозрения в Самаре

Изменился график работы колеса обозрения в Самаре

Изменился график работы колеса обозрения, расположенного в парке имени Гагарина. Об этом сообщает сайт муниципального предприятия «Парки Самары».

Итак, с понедельника в будние дни аттракцион будет открыт для посетителей с 13:00 до 22:00. Функционировать он будет с перерывом, который 
4 февраля 2019, 11:36
Куда сходить на выходных в Самаре: афиша на 20-22 апреля

Куда сходить на выходных в Самаре: афиша на 20-22 апреля

Мы подготовили подборку наиболее интересных мероприятий в предстоящий уик-энд.


КИНОПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ

«Тренер»

Фильм является режиссерским дебютом Данилы Козловского. Он рассказывает об игроке Юрии Столешникове. На важнейшем матче 
20 апреля 2018, 07:36
Житель Москвы взял остров для квестов по программе «дальневосточный гектар»

Житель Москвы взял остров для квестов по программе «дальневосточный гектар»

Житель российской столицы стал владельцем острова в Хабаровском крае, где в перспективе в рамках известной программы «дальневосточный гектар» собирается возвести туристический центр и организовывать квесты. Об этом рассказывают российские информагентства со ссылкой на Минвостокразвития.
Мужчина со своей семьей выбрал остров 

18 декабря 2017, 11:14
Автор российской Конституции предложил преподавать закон в виде игр

Автор российской Конституции предложил преподавать закон в виде игр

Один из авторов российской Конституции Сергей Шахрай озвучил инициативу преподавать учащимся средних учебных заведений основной закон государства посредством интерактивных игр и квестов, рассказывает РИА Новости.
По словам г-на Шахрая, и программа, и учебники на данный момент имеют ряд существенных недостатков, 

4 декабря 2017, 09:06
Самарские полицейские создали квест со стрельбой и рукопашными поединками

Самарские полицейские создали квест со стрельбой и рукопашными поединками

Сотрудник областного МВД Ольга Шелест рассказала, что в прошедшие выходные в самарском выставочном центре «Экспо-Волга» состоялся удивительный полицейский квест-марафон «Пусть всегда буду я!». Примерить бронежилет, пострелять в электронном тире, сдать экзамен на знание правил дорожного движения, познакомиться с азами 
19 июля 2017, 09:46
В Самаре открылся фестиваль набережных «Волгафест»

В Самаре открылся фестиваль набережных «Волгафест»

Сегодня, 11 июня, на Полевом спуске в Самаре начались мероприятия фестиваля «Волгафест», пишет 63.ru

На набережную горожане начали прибывать уже с 11:00. Организаторы установили сцену на площадке, с которой лестницы ведут на пляж. Самарцы заранее заняли зрительские места 
11 июня 2017, 06:37
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