|
Стало известно, какие дороги в Самаре перекроют в День России
|
11 июня 2019, 10:26
|
В Самаре будут работать археологи из Венгрии
В середине июля на территории Самарской области начнет работать международная археологическая экспедиция с участием специалистов из Венгрии, сообщает региональное правительство. Археологи Самарского национального исследовательского университета имени Королева и Католического университета Будапешта реализуют совместный проект «Древние мадьяры в Среднем Поволжье». Цель …
|
11 июня 2019, 09:33
|
На Красной Глинке в Самаре утонул подросток
В понедельник, 10 июня, произошла трагедия на Волге в районе Красной Глинки в Самаре. Сотрудники оперативных служб во второй половине дня вытащили из реки тело 16-летнего парня и передали полицейским, пишет «Волга Ньюс». Очевидцы рассказали в соцсетях, что молодой …
|
11 июня 2019, 09:24
|
В Самаре тушили сараи на Печерской
|
11 июня 2019, 08:24
|
В День России в Самаре раздадут 8 тысяч лент с триколором
|
10 июня 2019, 03:02
|
Текущая рабочая неделя будет короткой
|
10 июня 2019, 10:57
|
Около «Самара Арены» могут провести пивной фестиваль
В четверг, 6 июня, в рамках 23-го Петербургского международного экономического форума обсуждалась идея проведения в нашем регионе крупного пивного фестиваля. Напомним, что впервые о проекте заговорили 15 мая на совещании, посвященном развитию туристической отрасли в области. Тогда представители гостиничного …
|
7 июня 2019, 12:02
|
В Самаре открылось енотокафе
|
26 мая 2019, 01:37
|
В Самарской области появятся 5 автоклубов
Самарская область получит в этом году пять автоклубов — культурных центров отечественного производства на базе шасси «КамАЗ», «ГАЗон Next», «Газель» или их аналогах. Новинки будут курсировать в Алексеевском, Волжском, Похвистневском, Сызранском и Сергиевском районах. Все автоклубы оснащены звуковым, световым и …
|
13 февраля 2019, 04:05
|
Изменился график работы колеса обозрения в Самаре
|
4 февраля 2019, 11:36
|
Куда сходить на выходных в Самаре: афиша на 20-22 апреля
|
20 апреля 2018, 07:36
|
Житель Москвы взял остров для квестов по программе «дальневосточный гектар»
Житель российской столицы стал владельцем острова в Хабаровском крае, где в перспективе в рамках известной программы «дальневосточный гектар» собирается возвести туристический центр и организовывать квесты. Об этом рассказывают российские информагентства со ссылкой на Минвостокразвития.
|
18 декабря 2017, 11:14
|
Автор российской Конституции предложил преподавать закон в виде игр
Один из авторов российской Конституции Сергей Шахрай озвучил инициативу преподавать учащимся средних учебных заведений основной закон государства посредством интерактивных игр и квестов, рассказывает РИА Новости.
|
4 декабря 2017, 09:06
|
Самарские полицейские создали квест со стрельбой и рукопашными поединками
Сотрудник областного МВД Ольга Шелест рассказала, что в прошедшие выходные в самарском выставочном центре «Экспо-Волга» состоялся удивительный полицейский квест-марафон «Пусть всегда буду я!». Примерить бронежилет, пострелять в электронном тире, сдать экзамен на знание правил дорожного движения, познакомиться с азами …
|
19 июля 2017, 09:46
|
В Самаре открылся фестиваль набережных «Волгафест»
Сегодня, 11 июня, на Полевом спуске в Самаре начались мероприятия фестиваля «Волгафест», пишет 63.ru
На набережную горожане начали прибывать уже с 11:00. Организаторы установили сцену на площадке, с которой лестницы ведут на пляж. Самарцы заранее заняли зрительские места …
|
11 июня 2017, 06:37
Мы Вам перезвоним!