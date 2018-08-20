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Материалы по теме:

На М-5 два внедорожника улетели в кювет под Сызранью

На М-5 два внедорожника улетели в кювет под Сызранью

В воскресенье, 19 августа, на трассе М-5 под Сызранью произошла крупная авария. На дороге столкнулись иномарка Toyota Land Cruiser с номерами Пензенской области и Mazda CX-5, от удара оба внедорожника улетели в кювет. 
 
По словам очевидцев, ехавший со стороны областной столицы 
20 августа 2018, 12:35
В горящем дачном доме под Тольятти погиб пожилой мужчина

В горящем дачном доме под Тольятти погиб пожилой мужчина

В воскресенье, 19 августа, поступил сигнал о пожаре в дачном домике в 17-м Проезде в СНТ «Зеленовка» около села Васильевка. 
 
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, о возгорании стало известно в 22:34. Оказалось, что горел дачный дом на площади 30 квадратных 
20 августа 2018, 12:15
В Самаре перестали работать светофоры на Московском шоссе

В Самаре перестали работать светофоры на Московском шоссе

В понедельник утром, 20 августа, самарских автомобилистов ждал неприятный сюрприз.
 
На участке Московского шоссе от проспекта Кирова до торгового центра Metro перестали работать светофоры. 
 
- Нарушено электропитание светофоров по Московскому шоссе в районе ТЦ «Московский», по улице Алма-Атинской, Дальней, Ташкентской и Зои 
20 августа 2018, 10:55
Самарский баянист сыграл перед Владимиром Путиным на свадьбе главы МИД Австрии

Самарский баянист сыграл перед Владимиром Путиным на свадьбе главы МИД Австрии

В субботу, 18 августа, президент России Владимир Путин посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Торжество проходило в живописной Штирии, а музыкальным фоном стало выступление баянистов Сергея Войтенко и Дмитрия Храмкова.
 
«Все артисты работали на свадьбах 18.08.18! Правда, невесты 
20 августа 2018, 10:32
Экспресс-тест на ВИЧ пройдут будущие молодожены в самарском «Теремке»

Экспресс-тест на ВИЧ пройдут будущие молодожены в самарском «Теремке»

Во вторник, 17 июля, самарский СПИД-центр откроет мобильную лабораторию во дворце бракосочетаний «Теремок» на улице Молодогвардейской, 238. Во время акции «Знать о ВИЧ - значит жить!» всем парам, которые придут подавать заявление на регистрацию брака, предложат провериться на месте. Они 
16 июля 2018, 11:37
В Китае отозвали рекордные 20 миллионов автомобилей

В Китае отозвали рекордные 20 миллионов автомобилей

В 2017 году в Китае отозвали рекордное количество автомобилей. Всего местные и международные производители изъяли из продажи 20 миллионов машин. Эта цифра на 76,8% больше, чем годом ранее, сообщает ТАСС. Отмечается, что больше всего автомобилей было отозвано в октябре. 
16 января 2018, 09:43
Канадские ученые выяснили, мешает ли брак получать удовольствие от жизни

Канадские ученые выяснили, мешает ли брак получать удовольствие от жизни

Канадские специалисты в ходе исследования установили, что люди в браке или просто являющиеся сожителями чаще более удовлетворены жизнью, чем одинокие. Об этом рассказывается на страницах издания Journal of Happiness Studies.
В процессе своей работы ученые проанализировали две базы данных, содержащих 

26 декабря 2017, 09:42
Госдума упростила регистрацию брака в интернете

Госдума упростила регистрацию брака в интернете

Депутаты утвердили в окончательном чтении законопроект кабмина, заметно облегчающий схему подачи электронного заявления на регистрацию брака. Об этом рассказали отечественные информагентства.
При направлении заявления в ЗАГС через интернет посредством Единого портала госуслуг не нужно будет параллельно с заявлением предоставлять копии 

8 декабря 2017, 02:15
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