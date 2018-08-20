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На М-5 два внедорожника улетели в кювет под Сызранью
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20 августа 2018, 12:35
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В горящем дачном доме под Тольятти погиб пожилой мужчина
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20 августа 2018, 12:15
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В Самаре перестали работать светофоры на Московском шоссе
В понедельник утром, 20 августа, самарских автомобилистов ждал неприятный сюрприз.
На участке Московского шоссе от проспекта Кирова до торгового центра Metro перестали работать светофоры.
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20 августа 2018, 10:55
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Самарский баянист сыграл перед Владимиром Путиным на свадьбе главы МИД Австрии
В субботу, 18 августа, президент России Владимир Путин посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Торжество проходило в живописной Штирии, а музыкальным фоном стало выступление баянистов Сергея Войтенко и Дмитрия Храмкова.
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20 августа 2018, 10:32
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Экспресс-тест на ВИЧ пройдут будущие молодожены в самарском «Теремке»
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16 июля 2018, 11:37
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В Китае отозвали рекордные 20 миллионов автомобилей
В 2017 году в Китае отозвали рекордное количество автомобилей. Всего местные и международные производители изъяли из продажи 20 миллионов машин. Эта цифра на 76,8% больше, чем годом ранее, сообщает ТАСС. Отмечается, что больше всего автомобилей было отозвано в октябре. …
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16 января 2018, 09:43
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Канадские ученые выяснили, мешает ли брак получать удовольствие от жизни
Канадские специалисты в ходе исследования установили, что люди в браке или просто являющиеся сожителями чаще более удовлетворены жизнью, чем одинокие. Об этом рассказывается на страницах издания Journal of Happiness Studies.
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26 декабря 2017, 09:42
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Госдума упростила регистрацию брака в интернете
Депутаты утвердили в окончательном чтении законопроект кабмина, заметно облегчающий схему подачи электронного заявления на регистрацию брака. Об этом рассказали отечественные информагентства.
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8 декабря 2017, 02:15