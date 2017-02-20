Ровно за месяц до исторической даты воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в Самаре стартовала уникальная молодежная акция – конкурс команд современного уличного танца, финал которого пройдет 18 марта на самой большой площади Европы – имени Куйбышева.
Третью годовщину воссоединения Крыма с Россией самарская молодежь вновь решила встретить уникальным флэшмобом. В 2015-м полторы тысячи студентов выстроились в надпись, заметную из космоса, а теперь они решили устроить уличный танцевальный баттл.
В уличных танцах сразятся команды учебных заведений и простых любителей, которые успеют подать заявку. Оценку выступлениям дадут профессионалы из института культуры. Наградой лучшим станет путевка в Крым на семерых, которую вручат представители республики – они специально приедут в Самару 18 марта, в день воссоединения.
Акция состоится при поддержке правительства Самарской области. Организаторы планируют, что 18 марта на площадь Куйбышева, где развернут множество тематических площадок, придут более 10 тысяч самарцев. Акция завершится массовым исполнением «Севастопольского вальса», исполнить который смогут все желающие.
|
В России стартовала акция «Киберпонедельник»
В полночь с 29 на 30 января в РФ стартовала акция «Киберпонедельник». Ряд компаний приурочил к этому событию масштабную рекламную подготовку.
|
30 января 2017, 10:01
|
Мэрия Салехарда запретила гей-активистам проводить парад секс-меньшинств
Такую информацию передают федеральные СМИ. В шествии должны были участвовать 3 сотни человек. Акция намечалась на конец января. Запрет мэрия Салехарда мотивировала тем, что в случае если торжества будут не отменены, будет нарушен закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. …
|
20 января 2017, 09:54
|
В Ярославле в январе на сутки запретили аборты
Региональное правительство приняло соответствующее решение, как сообщают СМИ, в память о Вифлеемских младенцах, убитых Иродом. Интернет-сообщество Ярославской области предложило и другие акции. Запретить работу прокуратуры на день в память о прокураторе Иудеи Понтии Пилате, ограничить работу офтальмологов в память об …
|
11 января 2017, 06:08
|
В Самаре подвели итоги новогодней акции ГИБДД и Русского радио
|
29 декабря 2016, 04:04
|
В Самаре автовладельцам начали выдавать номера с кодом Крыма
|
15 декабря 2016, 12:28
|
Сегодня может решиться судьба крымского золота скифов
|
14 декабря 2016, 02:01
|
Археологи в Крыму обнаружили древний «портал» в подземный мир
Ученые нашли в крымских горах на хребте Кара-Тау неизвестную прежде карстовую пещеру. Оказалось, что здесь находится древний храм - своеобразный «портал» в подземный мир. Специалисты наткнулись на пещеру случайно, почувствовав сильный поток холодного воздуха. Пробравшись внутрь, исследователи сделали сенсационное открытие.
|
20 октября 2016, 01:54
|
Самарцы смогут построить газопровод в Крыму
Компания «Самара-Спецмонтаж» выиграла конкурс на прокладку магистрального газопровода в Крыму с отводами к двум строящимся тепловым электростанциям - Симферопольской и Севастопольской. Такое сообщение появилось на портале госзакупок.
Цена контракта - 874 миллиона рублей. Согласно техзаданию, самарцам предстоит построить 11-километровую отводку от …
|
12 октября 2016, 03:16
|
В блогах: в Тольятти не принимают 100-рублевые купюры с Севастополем
Про удивительный эксперимент рассказали в группе «Паблик Тольятти» соцсети «ВКонтакте». Оказывается, в Автограде не желают принимать новые 100-рублевые купюры с Севастополем. Сотрудники торговли воспринимают их как «фантики».
Так, кассир одного из сетевых магазинов, когда тольяттинец попытался расплатиться «крымскими» …
|
11 октября 2016, 05:25
|
Банк России выпустил новые сторублевки в честь Крыма и Севастополя
|
23 декабря 2015, 03:23
|
В водах Черного моря у берегов Севастополя обнаружен античный корабль
Около Севастополя на глубине 82 метра найден большой древний корабль. Обнаружили византийское судно участники клуба глубоководных исследований «Ростов-дайв».
В длину корабль около 125 метров, на сегодняшний день пока неизвестны причины его затопления.
Энтузиасты, нашедшие корабль, обратились за помощью к руководству …
|
27 мая 2015, 07:20
|
16 марта во всех регионах России поднимут флаги Крыма и Севастополя
|
31 января 2015, 10:47