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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

В России стартовала акция «Киберпонедельник»

В России стартовала акция «Киберпонедельник»

В полночь с 29 на 30 января в РФ стартовала акция  «Киберпонедельник». Ряд компаний приурочил к этому событию масштабную рекламную подготовку.
Организаторы «Киберпонедельника» разместили на своем веб-ресурсе порядка 130 интернет-магазинов. Они прогнозируют привлечение не менее 2 млн. покупателей. Представитель Ассоциации 

30 января 2017, 10:01
Мэрия Салехарда запретила гей-активистам проводить парад секс-меньшинств

Мэрия Салехарда запретила гей-активистам проводить парад секс-меньшинств

Такую информацию передают федеральные СМИ. В шествии должны были участвовать 3 сотни человек. Акция намечалась на конец января. Запрет мэрия Салехарда мотивировала тем, что в случае если торжества будут не отменены, будет нарушен закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

20 января 2017, 09:54
В Ярославле в январе на сутки запретили аборты

В Ярославле в январе на сутки запретили аборты

Региональное правительство приняло соответствующее решение, как сообщают СМИ,  в память о Вифлеемских младенцах, убитых Иродом. Интернет-сообщество Ярославской области  предложило и другие акции. Запретить работу прокуратуры на день в память о прокураторе Иудеи Понтии Пилате, ограничить работу офтальмологов в память об 

11 января 2017, 06:08
В Самаре подвели итоги новогодней акции ГИБДД и Русского радио

В Самаре подвели итоги новогодней акции ГИБДД и Русского радио

На перекрестке Московского шоссе и улицы Киевской вместо предписаний и штрафов самарских автолюбителей ждали подарки от "Русского радио в Самаре", городской госавтоинспекции и загадки с поздравлениями от Деда Мороза со Снегурочкой. В преддверии Нового года подарочные сертификаты салонов красоты и 

29 декабря 2016, 04:04
В Самаре автовладельцам начали выдавать номера с кодом Крыма

В Самаре автовладельцам начали выдавать номера с кодом Крыма

В Самаре автомобилистам начали выдавать номера для машин с кодом республики Крым - 82. Дело в том, что все регистрационные знаки с традиционным числом 163, изготовленные для выдачи в 2016 году, уже разобраны. Аналогичная ситуация, как выяснилось, и в других 

15 декабря 2016, 12:28
Сегодня может решиться судьба крымского золота скифов

Сегодня может решиться судьба крымского золота скифов

Сегодня в столице Голландии пройдет очередное судебное заседание, на котором может быть определена историческая принадлежность легендарной коллекции скифского золота. Вернуться в Крым артефакты должны были до 1 июня 2014 года, но после присоединения Крыма к России права на сокровища, вывезенные 

14 декабря 2016, 02:01
Археологи в Крыму обнаружили древний «портал» в подземный мир

Археологи в Крыму обнаружили древний «портал» в подземный мир

Ученые нашли в крымских горах на хребте Кара-Тау неизвестную прежде карстовую пещеру. Оказалось, что здесь находится древний храм - своеобразный «портал» в подземный мир. Специалисты наткнулись на пещеру случайно, почувствовав сильный поток холодного воздуха. Пробравшись внутрь, исследователи сделали сенсационное открытие.

20 октября 2016, 01:54
Самарцы смогут построить газопровод в Крыму

Самарцы смогут построить газопровод в Крыму

Компания «Самара-Спецмонтаж» выиграла конкурс на прокладку магистрального газопровода в Крыму с отводами к двум строящимся тепловым электростанциям - Симферопольской и Севастопольской. Такое сообщение появилось на портале госзакупок.

Цена контракта - 874 миллиона рублей. Согласно техзаданию, самарцам предстоит построить 11-километровую отводку от 

12 октября 2016, 03:16
В блогах: в Тольятти не принимают 100-рублевые купюры с Севастополем

В блогах: в Тольятти не принимают 100-рублевые купюры с Севастополем

Про удивительный эксперимент рассказали в группе «Паблик Тольятти» соцсети «ВКонтакте». Оказывается, в Автограде не желают принимать новые 100-рублевые купюры с Севастополем. Сотрудники торговли воспринимают их как «фантики».

Так, кассир одного из сетевых магазинов, когда тольяттинец попытался расплатиться «крымскими» 
11 октября 2016, 05:25
Банк России выпустил новые сторублевки в честь Крыма и Севастополя

Банк России выпустил новые сторублевки в честь Крыма и Севастополя

Центробанк сегодня выпустил памятную банкноту номиналом 100 руб., которая посвящена Крыму и Севастополю. Информация об этом размещена на сайте ЦБ РФ.
Как отмечается в сообщении, на стороне банкноты, посвященной Крыму, изображен замок «Ласточкино гнездо», а на другой стороне - памятник 
23 декабря 2015, 03:23
В водах Черного моря у берегов Севастополя обнаружен античный корабль

В водах Черного моря у берегов Севастополя обнаружен античный корабль

Около Севастополя на глубине 82 метра найден большой древний корабль. Обнаружили византийское судно участники клуба глубоководных исследований «Ростов-дайв».
В длину корабль около 125 метров, на сегодняшний день пока неизвестны причины его затопления.
Энтузиасты, нашедшие корабль, обратились за помощью к руководству 
27 мая 2015, 07:20
16 марта во всех регионах России поднимут флаги Крыма и Севастополя

16 марта во всех регионах России поднимут флаги Крыма и Севастополя

16 марта, в День воссоединения Крыма с Россией, в каждом из 85 регионов РФ будут подняты флаги Республики Крым и Севастополя, заявили в правительстве нового субъекта федерации.
 
Республика Крым и находящийся на полуострове город Севастополь стали новыми регионами России 

31 января 2015, 10:47
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