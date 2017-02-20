В Самаре автовладельцам начали выдавать номера с кодом Крыма В Самаре автомобилистам начали выдавать номера для машин с кодом республики Крым - 82. Дело в том, что все регистрационные знаки с традиционным числом 163, изготовленные для выдачи в 2016 году, уже разобраны. Аналогичная ситуация, как выяснилось, и в других …