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Материалы по теме:

В Самаре просят изменить надписи на дорожных знаках

В Самаре просят изменить надписи на дорожных знаках

Пользователи «Твиттера» обсуждают надписи на дорожных знаках, установленных в Самаре. В частности, на одной из табличек при «переводе» названий улица Студеный Овраг превратилась в ul. Studenyy Ovrаg, Демократическая – в Demokraticheskaya ul., Волжское шоссе – в Volzhskoe sh.  Пользователи указывают 

29 ноября 2017, 03:26
В ДТП под Самарой пострадали шесть человек, в том числе дети

В ДТП под Самарой пострадали шесть человек, в том числе дети

Во вторник, 28 ноября под Самарой произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек, в том числе ДТП. Примерно в 10:30 в Красноярском районе на дороге у поселка Мирный, ведущей от трассы М-5 «Урал» в Ульяновск, столкнулись две иномарки – Volkswagen 

29 ноября 2017, 02:05
В Самаре задержаны предполагаемые убийцы 34-летнего мужчины

В Самаре задержаны предполагаемые убийцы 34-летнего мужчины

В Самаре задержаны предполагаемые убийцы 34-летнего мужчины, который был зарегистрирован на территории Самарской области. В совершении преступления подозревают троих знакомых погибшего, их возраст – от 26 до 40 лет. Полицейские установили, что 5 сентября мужчины вместе пили алкоголь в Красноглинском 

29 ноября 2017, 12:11
Суд обязал жительницу Самары снести самовольно возведенный балкон на ул. Аксакова

Суд обязал жительницу Самары снести самовольно возведенный балкон на ул. Аксакова

В Самаре суд обязал жительницу Ленинского района снести самовольно возведенный балкон. Конструкция была установлена на доме №23 по улице Аксакова «путем демонтажа части наружной стены», указано в материалах районной прокуратуры. Это является нарушением требований Жилищного и Градостроительного кодексов РФ, а 

29 ноября 2017, 10:15
Почта Деда Мороза заработала в московском зоопарке

Почта Деда Мороза заработала в московском зоопарке

Ящик для праздничных писем Деду Морозу появился в столичном музее истории зоопарка, информирует сайт главы города. Направить послание сказочному волшебнику любой желающий сможет до 29 декабря.
Почта функционирует со среды по воскресенье, указывается в сообщении. Убранство этого необычного отделения аналогично 

27 ноября 2017, 10:04
В Самару и Тольятти приедет Дед Мороз из Великого Устюга

В Самару и Тольятти приедет Дед Мороз из Великого Устюга

В Самарскую область в этом году снова приедет Дед Мороз из Великого Устюга, сообщает официальный сайт одного из главных символов Нового года. Сказочный волшебник из Вологодской области отправится в «тур» уже в ноябре. Он намерен посетить порядка 40 городов России, 
27 октября 2017, 07:04
В России разработали профстандарт для нянь

В России разработали профстандарт для нянь

Профессиональный стандарт для помощников воспитателей детских садов и частных нянь представили по инициативе экспертного совета при кабмине, сообщают «Известия». Минтруд рассмотрит его уже в этом месяце.
По мнению многочисленных экспертов, сегодня люди, несущие ответственность за малышей и работающие нянями, не 

13 сентября 2017, 09:26
8 сентября в Самаре распределят свободные места в детсадах

8 сентября в Самаре распределят свободные места в детсадах

Свободные места в самарских муниципальных детсадах распределят завтра, восьмого сентября. Об этом информирует департамент образования. Родителям его сотрудники советуют внимательно проверить данные заявлений. Это позволит получить больше шансов при распределении.
Речь идет о соответствующей автоматизированной системе. Всю процедуру можно осуществить 

7 сентября 2017, 12:45
В этом году на строительство соцобъектов выделят 2 миллиарда рублей

В этом году на строительство соцобъектов выделят 2 миллиарда рублей

В этом году на строительство соцобъектов: школ, детсадов и поликлиник в новых микрорайонах, где строится жилье экономкласса, из федерального и регионального бюджетов будет выделено в общей сложности 2 миллиарда рублей.

В этот четверг увидеть, как 

17 августа 2017, 09:13
В гостях у самарского Деда Мороза побывал якутский властелин холода Чысхаан

В гостях у самарского Деда Мороза побывал якутский властелин холода Чысхаан

Сегодня, 6 января, в гостях у самарского Деда Мороза побывал якутский властелин холода Чысхаан, пишет Сититраффик. По легенде, именно Чысхаан создает зиму своим дыханием. В Самару он прибыл прямо из Якутии на оленьей упряжке. «Конечно, в Самаре не так 
6 января 2017, 02:21
В Самару приехал Йоуллупукки на собачьей упряжке

В Самару приехал Йоуллупукки на собачьей упряжке

Деды Морозы обсудили, нужно ли наказывать тех, кто поздно встает.

Вчера, 2 января, к домику на площади Куйбышева в Самаре прямо из Финляндии прибыл Йоуллупукки на собачьей упряжке. Финского Деда Мороза встретил самарский Дед Мороз вместе со своей внучкой 
3 января 2017, 05:18
В самарском детсаду не докладывали еду: дети оставались голодными

В самарском детсаду не докладывали еду: дети оставались голодными

Прокуратура Советского района осуществила выездную проверку 182-го муниципального детского сада. На работу дошкольного учреждения пожаловались родители.
 
Как оказалось, на территории садика не было никаких знаков, запрещающих курение, рядом со служебным входом была обнаружена консервная банка с бычками. При этом 
5 декабря 2016, 11:11
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