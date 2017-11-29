В детсадах Самары, Кирова, Новосибирска и Казани собираются запретить Дедов Морозов на новогодних праздниках. Учреждениям разрешат показывать детям только Снегурочку, в которую должна переодеться нянечка, пишут федеральные СМИ. На радикальные меры муниципалитеты решили пойти из соображений безопасности - ведь под костюмом сказочных волшебников может скрываться кто угодно. Кроме того, по мнению чиновников, запрет поможет «избежать поборов с родителей на артистов». При этом доказывать свое право на работу Дедам Морозам придется справками. Инициатива вызвала негативную реакцию в соцсетях. В Общественной палате уже назвали все это «потрясающей нелепостью и глупостью». Чиновники уверяют, что речь шла всего лишь о рекомендациях для ясельных групп.
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В Самаре просят изменить надписи на дорожных знаках
Пользователи «Твиттера» обсуждают надписи на дорожных знаках, установленных в Самаре. В частности, на одной из табличек при «переводе» названий улица Студеный Овраг превратилась в ul. Studenyy Ovrаg, Демократическая – в Demokraticheskaya ul., Волжское шоссе – в Volzhskoe sh. Пользователи указывают …
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29 ноября 2017, 03:26
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В ДТП под Самарой пострадали шесть человек, в том числе дети
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29 ноября 2017, 02:05
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В Самаре задержаны предполагаемые убийцы 34-летнего мужчины
В Самаре задержаны предполагаемые убийцы 34-летнего мужчины, который был зарегистрирован на территории Самарской области. В совершении преступления подозревают троих знакомых погибшего, их возраст – от 26 до 40 лет. Полицейские установили, что 5 сентября мужчины вместе пили алкоголь в Красноглинском …
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29 ноября 2017, 12:11
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Суд обязал жительницу Самары снести самовольно возведенный балкон на ул. Аксакова
В Самаре суд обязал жительницу Ленинского района снести самовольно возведенный балкон. Конструкция была установлена на доме №23 по улице Аксакова «путем демонтажа части наружной стены», указано в материалах районной прокуратуры. Это является нарушением требований Жилищного и Градостроительного кодексов РФ, а …
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29 ноября 2017, 10:15
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Почта Деда Мороза заработала в московском зоопарке
Ящик для праздничных писем Деду Морозу появился в столичном музее истории зоопарка, информирует сайт главы города. Направить послание сказочному волшебнику любой желающий сможет до 29 декабря.
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27 ноября 2017, 10:04
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В Самару и Тольятти приедет Дед Мороз из Великого Устюга
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27 октября 2017, 07:04
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В России разработали профстандарт для нянь
Профессиональный стандарт для помощников воспитателей детских садов и частных нянь представили по инициативе экспертного совета при кабмине, сообщают «Известия». Минтруд рассмотрит его уже в этом месяце.
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13 сентября 2017, 09:26
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8 сентября в Самаре распределят свободные места в детсадах
Свободные места в самарских муниципальных детсадах распределят завтра, восьмого сентября. Об этом информирует департамент образования. Родителям его сотрудники советуют внимательно проверить данные заявлений. Это позволит получить больше шансов при распределении.
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7 сентября 2017, 12:45
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В этом году на строительство соцобъектов выделят 2 миллиарда рублей
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17 августа 2017, 09:13
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В гостях у самарского Деда Мороза побывал якутский властелин холода Чысхаан
Сегодня, 6 января, в гостях у самарского Деда Мороза побывал якутский властелин холода Чысхаан, пишет Сититраффик. По легенде, именно Чысхаан создает зиму своим дыханием. В Самару он прибыл прямо из Якутии на оленьей упряжке. «Конечно, в Самаре не так …
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6 января 2017, 02:21
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В Самару приехал Йоуллупукки на собачьей упряжке
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3 января 2017, 05:18
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В самарском детсаду не докладывали еду: дети оставались голодными
Прокуратура Советского района осуществила выездную проверку 182-го муниципального детского сада. На работу дошкольного учреждения пожаловались родители.
Как оказалось, на территории садика не было никаких знаков, запрещающих курение, рядом со служебным входом была обнаружена консервная банка с бычками. При этом …
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5 декабря 2016, 11:11