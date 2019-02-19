20 февраля в детских садах Самары распределят свободные места. Горадминистрация рекомендует родителям проверить данные своих заявлений на Портале образовательных услуг сегодня, 19 февраля. Чтобы исправить неточности, нужно обратиться в МФЦ. В заявке можно указать до 5 детских садов, разместив их в порядке убывания предпочтений. Информацию о наличии свободных мест в дошкольных учреждениях можно посмотреть на том же ресурсе. Для изменения списка нужно также обратиться в МФЦ. Свободные места распределяются в автоматизированном порядке на основании ряда критериев. Среди них - наличие у родителей права на первоочередное предоставление места, дата регистрации ребенка в электронном реестре, его возраст, направленность группы.
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