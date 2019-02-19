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Материалы по теме:

В Самаре обрушился потолок в доме по проспекту Кирова

В Самаре обрушился потолок в доме по проспекту Кирова

В Промышленном районе Самары случилось ЧП: в доме №40 по проспекту Кирова обвалился потолок в одной из квартир. По словам жильцов четырехэтажного здания, снег с крыши не чистили в этом сезоне ни разу. 

«С потолка текло долго, на жалобы реакции 
19 февраля 2019, 04:20
Фото и видео: в Самарской области будут судить семерых киднепперов

Фото и видео: в Самарской области будут судить семерых киднепперов

Появились фото и видео расследования громкого уголовного дела о банде киднепперов в Самарской области. Напомним, что скоро материал будет направлен в Приволжский окружной военный суд. По версии следствия, банда пыталась «заработать», похищая маленьких детей у родителей и вымогая за 
19 февраля 2019, 03:54
С 15:00 в Самарской области объявят желтый уровень опасности

С 15:00 в Самарской области объявят желтый уровень опасности

Ночь на вторник, 19 февраля, была у сотрудников ГУ МЧС сложной и бессонной: в регионе был объявлен оранжевый уровень опасности, поступило более 6000 звонков. В Волжском, Приволжском, Сызранском районах дул сильный ветер со скоростью 24 м/с. Кроме того, была метель, 
19 февраля 2019, 02:43
В Тольятти спасатели в метель нашли рыбака, у которого случился сердечный приступ

В Тольятти спасатели в метель нашли рыбака, у которого случился сердечный приступ

В понедельник, 18 февраля, стихия разгулялась не на шутку: из-за непогоды было ограничено движение на трассах региона, в Тольятти возникла большая пробка на отрезке Приморский - Подстепки, падали деревья и рекламные конструкции, а также случилось происшествие на воде. Вечером на 
19 февраля 2019, 02:05
В Самарской области будут судить банду киднепперов

В Самарской области будут судить банду киднепперов

В Приволжский окружной военный суд для рассмотрения будет направлено уголовное дело в отношении семи человек. Их обвиняют в похищении несовершеннолетнего и попытках киднеппинга. По версии следствия, с марта 2015 по декабрь 2017 года 34-летний заключенный, который находился в колонии, создал 
18 февраля 2019, 08:09
2-летние девочка и мальчик пострадали в ДТП в центре Самары

2-летние девочка и мальчик пострадали в ДТП в центре Самары

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, 53-летний водитель на "Деу Нексиа", двигаясь по Комсомольской от Водников к Степана Разина напротив дома №25 не предоставил преимущество автомобилю "Ссангенг Актион Спортс" – он ехал по главной дороге. В результате бокового удара 

17 февраля 2019, 04:25
Куча снега, упавшая с крыши, чуть не убила женщину с ребенком в Самаре

Куча снега, упавшая с крыши, чуть не убила женщину с ребенком в Самаре

16 февраля в Самаре произошло ЧП. В самом центре города огромная куча снега упала с крыши на женщину с ребенком. Все случилось на улице Куйбышева между домами 111 и 113.

По информации пресс-службы горадминистрации, в момент инцидента рабочие чистили 
16 февраля 2019, 08:04
В Самаре распределяют свободные места в детсадах

В Самаре распределяют свободные места в детсадах

Сегодня, 5 декабря, в Самаре проходит очередное распределение свободных мест в детсадах города. Родителям напоминают, что для успешного зачисления ребенка необходимо проверять и уточнять информацию, размещенную в информационной системе «Автоматизированная система управления региональной системой образования». В случае обнаружения неточностей необходимо 
5 декабря 2018, 10:30
В микрорайоне Волгарь открывается детсад № 4: уже можно встать на очередь

В микрорайоне Волгарь открывается детсад № 4: уже можно встать на очередь

Совсем скоро в микрорайоне Волгарь в Куйбышевском районе Самары заработает еще один муниципальный детский сад № 4. Он расположен на улице Осетинской, 16а. Со 2 октября учреждение можно добавлять в свое заявление на предоставление места ребенку в «Автоматизированной системе управления 
3 октября 2018, 04:32
В России хотят подготовить 150 тысяч нянь

В России хотят подготовить 150 тысяч нянь

Федеральный Минтруд предложил способ решения проблемы с дефицитом мест в детсадах. Специалисты предполагают ввести в стране систему домашнего воспитания малышей. Для этого с 2020 по 2024 год планируется подготовить 150 тысяч нянь, или по 30 тысяч специалистов в год. Это 
27 августа 2018, 02:26
Три детсада с яслями построят в Самаре

Три детсада с яслями построят в Самаре

В городской бюджет Самары были внесены изменения. Депутаты перераспределили 19,5 миллиона рублей, заложенных на 2018 год, и 4,3 миллиона, запланированных на 2019 год. Эти средства направили на строительство трех детсадов в областном центре. Без этих корректировок было бы невозможно рассчитывать 

13 апреля 2018, 12:51
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