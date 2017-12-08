Детский сад номер 260 расположен в самом центре поселка Зубчаниновка Кировского района города Самары. Большую часть родителей, которых мы опросили, работа воспитателей устраивает. Однако, как выявила прокуратура, здесь были допущены беспрецедентные нарушения. 24 ноября во время «тихого часа» в старшей группе детей отправляли мыть унитазы за то, что они якобы не могли уснуть во время дневного сна. Все выяснилось случайно, один из воспитанников рассказал о произошедшем родителям.
Анастасия, жительница пос. Зубчаниновка, г.о.Самара: «Считаю, что ребенок пострадал от этого. Воспитатели в этом признались. Я считаю, что дети не должны мыть унитазы. Если за собой, то да. Если за другими детьми в виде наказания, это неправильно. Каждый вечер у него прям до истерики доходило, он не хотел идти в садик. Совсем не хотел, просил выходные себе устроить. Сейчас воспитатели поменялись и он с удовольствием ходит в садик».
Родители написали обращение к уполномоченному по правам ребенка при президенте России Анне Кузнецовой. Оттуда его перенаправили региональным силовикам. Те выяснили, что принуждение детей к мытью туалетов происходило неоднократно и ранее. Пострадали 3 мальчика и 1 девочка.
Денис Агеев, прокурор Кировского района г.о. Самара: «Факты подтвердились, и мы приняли меры прокурорского реагирования. Мы будем требовать рассмотрения вопроса о привлечении к строгой дисциплинарной ответственности заведующей, которая допустила подобный бардак, в настоящее время воспитательница, которая причастна к этому инциденту, уволилась по собственному желанию. Она рассматривала свое поведение как воспитательную меру. Она трактовала свои действия как обучение детей использованию сантехники, а не принуждение их к уборке».
Проверка прокуратуры завершена, представление об устранении выявленных нарушенияй направлено в адрес городского департамента образования. Между тем претензии к заведующей детским садом Светлане Хренковой возникали еще в 2015 году, когда она была признана виновной по уголовному делу о присвоении денег из фонда сада. Правда, от должности ее не отстранили. Как нам пояснила пожелавшая остаться анонимной сотрудница дошкольного учреждения, сейчас на рабочем месте руководства нет по уважительной причине.
В ситуацию уже вмешался региональный следственный комитет. По этому делу он начал доследственную проверку. «ТЕРРА» будет следить за развитием ситуации.
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