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Ученые узнали, как большое количество игрушек влияет на детский мозг

Ученые узнали, как большое количество игрушек влияет на детский мозг

Слишком большое число всевозможных игрушек отрицательно действует психику ребенка и может спровоцировать так называемый синдром дефицита внимания. Об этом заявили специалисты университета Толедо по итогам недавних исследований.
В своих экспериментах ученые задействовали 36 детей. Первоначально их попросили зайти в помещение, 

7 декабря 2017, 05:16
В Самаре воспитатели частного детсада заставляли детей мыть унитазы

В Самаре воспитатели частного детсада заставляли детей мыть унитазы

В Самаре сотрудники прокуратуры проведут проверку в одном из частных детских садов Кировского района. В надзорное ведомство обратились родители детей. Мама одного из воспитанников сообщила, что её сына заставляли мыть унитазы. По словам молодой женщины, мальчик рассказал: не смог уснуть; 
6 декабря 2017, 09:22
ВЦИОМ: Лишать сектантов родительских прав предлагают большинство россиян

ВЦИОМ: Лишать сектантов родительских прав предлагают большинство россиян

Подавляющее большинство наших сограждан согласны с позицией Верховного суда, который рекомендовал лишать родительских прав россиян за привлечение несовершеннолетних в секты и прочие аналогичные организации. Как следует из опроса ВЦИОМ, 79% участников исследования за предлагаемые меры.
При этом, по данным социологов, 

4 декабря 2017, 02:10
В Самаре накажут виновных за ямы на дорогах по Бубнова и Маркса

В Самаре накажут виновных за ямы на дорогах по Бубнова и Маркса

В Самаре накажут виновных за ямы на дорогах Промышленного района – на улице Бубнова и проспекте Карла Маркса. Нарушения требования безопасности дорожного движения выявили сотрудники прокуратуры и специалисты ГИБДД.  Повреждения дорожного покрытия были зафиксированы около домов номер 274а по проспекту 

30 ноября 2017, 11:38
В Самаре прошел гала-концерт юбилейного городского фестиваля

В Самаре прошел гала-концерт юбилейного городского фестиваля "Мир, в котором я живу"

В Самаре прошел гала-концерт юбилейного, 20-го по счету городского фестиваля "Мир, в котором я живу". Талантливые дети с ограниченными возможностями здоровья получили новый шанс раскрыть свои способности.
Творить может каждый независимо от физических возможностей. Это твердо знают  участники фестиваля "Мир, 

30 ноября 2017, 08:51
Самарский областной суд помешал росту тарифов на воду

Самарский областной суд помешал росту тарифов на воду

Самарский областной суд признал повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение для жителей Самары незаконным. Информация об этом опубликована на сайте областной прокуратуры. Предполагалось, что тарифы вырастут с 1 июля 2017 года. Сотрудники надзорного ведомства сочли суммы завышенными и обратились в 

24 ноября 2017, 11:54
Самара: насильник обманом получил работу в сфере образования

Самара: насильник обманом получил работу в сфере образования

В Самаре насильник обманом получил работу в сфере образования. Мужчина предъявил работодателю поддельный документ об отсутствии судимости. Инцидент произошел в Красноглинском районе Самары.

«Судом установлено, что 20 июля 2016 года мужчина был принят на работу в одно из образовательных учреждений района. 

23 ноября 2017, 10:20
Что стало причиной отравления двух пятилетних девочек в самарском детсаду?

Что стало причиной отравления двух пятилетних девочек в самарском детсаду?

Несвежие продукты, химикаты против тараканов или таблетки, принесенные из дома. Самарские следователи разбираются, что могло стать причиной отравления в одном из самарских садиков двух пятилетних девочек. Напомним, детей госпитализировали вчера в первой половине дня. Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение 

29 августа 2017, 06:10
После отравления двух пятилетних девочек в самарском детсаду возбуждено уголовное дело

После отравления двух пятилетних девочек в самарском детсаду возбуждено уголовное дело

По факту отравления двух пятилетних девочек  в самарском детском саду № 341, что на улице Мориса Тореза, возбуждено уголовное дело. Статья: «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, в отношении работ или услуг, предназначенных 

29 августа 2017, 10:48
В Радиоцентре снесут школу и детсад

В Радиоцентре снесут школу и детсад

В самарском поселке Новосемейкино снесут здания бывшего детсада на улице Попова и школы в технологической зоне Радиоцентра №1. Объявлен тендер по определению подрядчика, его выберут 20 июня. Цена контракта - 6 млн 200 тысяч рублей.

Напомним, комплекс радиопередатчиков Радиоцентра был построен 

14 июня 2017, 12:56
Вокруг мест в детский сад в Крутых ключах разгорается конфликт

Вокруг мест в детский сад в Крутых ключах разгорается конфликт

Жители микрорайона Крутые ключи жалуются на педагогов местного детского сада, который считается одним из самых больших в стране. С сентября там резко уплотнили группы. Теперь в каждой вместо положенных по документам 25 малышей - до 45-ти. Родители детей к такому 

14 сентября 2016, 08:31
Появилось видео пожара в частных домах в Зубчаниновке

Появилось видео пожара в частных домах в Зубчаниновке

На хостинге Youtube опубликовано снятое с воздуха видео пожара, произошедшего в Зубчаниновке в четверг, 11 сентября. Как уже сообщала «ТЕРРА», примерно в 17:21 загорелись два частных дома на ул. Архитектурной. Общая площадь пожара составила 180 квадратных метров. К месту 
12 сентября 2014, 10:13
В поселке Зубчаниновка масштабный пожар тушили 64 человека на 10 машинах

В поселке Зубчаниновка масштабный пожар тушили 64 человека на 10 машинах

Сегодня, 11 сентября, в 17:21 на ул. Архитектурной в поселке Зубчаниновка произошел крупный пожар. На площади 180 кв. м горели 2 частных дома.
Для ликвидации возгорания в поселок прибыли 64 сотрудника экстренных служб и 10 единиц техники, сообщает областное ГУ 

11 сентября 2014, 11:30
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