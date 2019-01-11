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Нашли свиной и гонконгский грипп: с начала января заразились 6,8 тысяч самарцев
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11 января 2019, 01:24
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В Самаре водитель Infiniti сбил девушку на остановке и сбежал
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11 января 2019, 12:26
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Второй путь на станции "Алабинской" откроют в 2022 году
Второй путь на самарской станции метро "Алабинская" откроют только в 2022 году, сообщает метрополитен. Движение поездов по второму пути будет возможно только после завершения строительства перегонного тоннеля и камеры съездов, отмечают в компании. Напомним, "Алабинскую" открыли для пассажиров еще …
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11 января 2019, 11:17
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В Тольятти уберут выделенные полосы для общественного транспорта
Городские власти Тольятти решили убрать отдельные полосы для движения маршрутных транспортных средств - автобусов на улицах Свердлова, Юбилейной, Борковской, на проспектах Степана Разина и Московском. С четверга, 10 января, сотрудники «Центра организации дорожного движения городского округа Тольятти» начали демонтаж соответствующих …
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11 января 2019, 10:49
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В Тольятти пропал 16-летний подросток
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10 января 2019, 07:50
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В России ужесточат правила усыновления и опеки
В России ужесточат правила усыновления и опеки. Соответствующий законопроект разработало Минпросвещения России совместно с общественниками, органами попечительства и представителями приемных семей. Документ запрещает усыновлять более одного ребенка в год, за исключением родных братьев и сестер. Это позволит детям лучше адаптироваться …
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10 января 2019, 02:42
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«Средь бела дня»: в центре Самары педофил развращал 9-летнюю девочку
В Самаре ищут человека, который подозревается в развращении ребенка. По данным регионального ГУ МВД, 20 ноября в промежуток времени с 16:30 до 16:40 неизвестный мужчина совершил «насильственные действия сексуального характера» в отношении девятилетней девочки. Преступление произошло около дома № 102 …
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10 января 2019, 10:08
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В Самарской области 70% классов перешли на пятидневку
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9 января 2019, 05:35
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Самарский минздрав готовит иски к подрядчикам
Региональное министерство здравоохранения готовит судебные иски к исполнителям и фирмам-подрядчикам, которые сорвали сроки капитального ремонта в самарской городской детской больнице №1. По программе модернизации медучреждение получило 57 млн федеральных средств и 10 млн - муниципальных. Эти деньги направили на капремонт здания …
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21 февраля 2013, 11:26