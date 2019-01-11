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Материалы по теме:

Нашли свиной и гонконгский грипп: с начала января заразились 6,8 тысяч самарцев

Нашли свиной и гонконгский грипп: с начала января заразились 6,8 тысяч самарцев

За неделю, с 31 декабря по 6 января, в Самарской области зафиксировали 6881 случай ОРВИ и гриппа, в том числе 4161 - в областной столице. По данным на 9 января, заболеваемость пока находится на неэпидемическом уровне. Для определения видов вирусов, 
11 января 2019, 01:24
В Самаре водитель Infiniti сбил девушку на остановке и сбежал

В Самаре водитель Infiniti сбил девушку на остановке и сбежал

В четверг, 10 января, в Октябрьском районе Самары произошла авария с пострадавшими. 24-летний водитель Infiniti М25 ехал по Московскому шоссе в направлении улицы Врубеля. По предварительной информации, напротив дома № 64б по Революционной парень не учел дорожные и погодные условия 
11 января 2019, 12:26
Второй путь на станции

Второй путь на станции "Алабинской" откроют в 2022 году

Второй путь на самарской станции метро "Алабинская" откроют только в 2022 году, сообщает метрополитен. Движение поездов по второму пути будет возможно только после завершения строительства перегонного тоннеля и камеры съездов, отмечают в компании. Напомним, "Алабинскую" открыли для пассажиров еще 
11 января 2019, 11:17
В Тольятти уберут выделенные полосы для общественного транспорта

В Тольятти уберут выделенные полосы для общественного транспорта

Городские власти Тольятти решили убрать отдельные полосы для движения маршрутных транспортных средств - автобусов на улицах Свердлова, Юбилейной, Борковской, на проспектах Степана Разина и Московском. С четверга, 10 января, сотрудники «Центра организации дорожного движения городского округа Тольятти» начали демонтаж соответствующих 
11 января 2019, 10:49
В Тольятти пропал 16-летний подросток

В Тольятти пропал 16-летний подросток

Полицейские ищут в Автограде пропавшего без вести 16-летнего Виталия Еремина. Он ушел из дома на улице Железнодорожной еще в 10:00 26 декабря и до сих пор не вернулся. На связь с близкими школьник перестал выходить в тот же день примерно 
10 января 2019, 07:50
В России ужесточат правила усыновления и опеки

В России ужесточат правила усыновления и опеки

В России ужесточат правила усыновления и опеки. Соответствующий законопроект разработало Минпросвещения России совместно с общественниками, органами попечительства и представителями приемных семей. Документ запрещает усыновлять более одного ребенка в год, за исключением родных братьев и сестер. Это позволит детям лучше адаптироваться 

10 января 2019, 02:42
«Средь бела дня»: в центре Самары педофил развращал 9-летнюю девочку

«Средь бела дня»: в центре Самары педофил развращал 9-летнюю девочку

В Самаре ищут человека, который подозревается в развращении ребенка. По данным регионального ГУ МВД, 20 ноября в промежуток времени с 16:30 до 16:40 неизвестный мужчина совершил «насильственные действия сексуального характера» в отношении девятилетней девочки. Преступление произошло около дома № 102 
10 января 2019, 10:08
В Самарской области 70% классов перешли на пятидневку

В Самарской области 70% классов перешли на пятидневку

Стало известно, что школы в Самарской области постепенно переводят в режим пятидневной рабочей недели. Об этом рассказали в Твиттере представители министерства образования, отвечая на вопрос местной жительницы.

- Уже 70% классов (не школ) учатся в режиме пятидневки. Однако, не везде 
9 января 2019, 05:35
Самарский минздрав готовит иски к подрядчикам

Самарский минздрав готовит иски к подрядчикам

Региональное министерство здравоохранения готовит судебные иски к исполнителям и фирмам-подрядчикам, которые сорвали сроки капитального ремонта в самарской городской детской больнице №1. По программе модернизации медучреждение получило 57 млн федеральных средств и 10 млн - муниципальных. Эти деньги направили на капремонт здания 

21 февраля 2013, 11:26
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