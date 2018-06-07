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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Ряд дорог перекроют в День России в Самаре

Ряд дорог перекроют в День России в Самаре

В Самаре в День России, 12 июня, перекроют ряд дорог, сообщает мэрия Самары. В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением праздничных мероприятий, ограничения будут действовать в центре города с 15 часов до 23:00. Временно изменятся схемы движения 
7 июня 2018, 05:15
Ограничения на въезд грузовиков в Самару хотят ввести накануне и в дни проведения матчей ЧМ-2018

Ограничения на въезд грузовиков в Самару хотят ввести накануне и в дни проведения матчей ЧМ-2018

Региональные власти решили смягчить ограничения на въезд в Самару грузовиков массой более 3,5 тонны во время чемпионата мира по футболу. Сейчас рассматривается вариант, при котором они будут действовать только в дни проведения футбольных поединков и накануне. Об этом заявил заместитель 
7 июня 2018, 02:42
Трамваи номер 5, 15, 20к и 22 будут ходить по привычным маршрутам во время ЧМ в Самаре

Трамваи номер 5, 15, 20к и 22 будут ходить по привычным маршрутам во время ЧМ в Самаре

Во время чемпионата мира по футболу трамвайные маршруты  №№ 5, 15, 20к и 22 будут курсировать без изменений. Ранее сообщалось о том, что их схемы будут скорректированы, а маршрут 20К могли и вовсе закрыть. Однако в итоге было принято решение 

7 июня 2018, 02:12
В дни ЧМ-2018 Курумоч примет 300 дополнительных авиарейсов в Самаре

В дни ЧМ-2018 Курумоч примет 300 дополнительных авиарейсов в Самаре

В Самаре во время ЧМ-2018 аэропорт Курумоч примет около 300 дополнительных авиарейсов, которые добавятся к сезонному расписанию. ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Шесть матчей состоятся на стадионе «Самара Арена» в столице 63-го региона – 17, 21, 25, 

7 июня 2018, 12:03
Появилось фото, как отремонтировали главный вход в парк Щорса в Самаре

Появилось фото, как отремонтировали главный вход в парк Щорса в Самаре

В Самаре накануне ЧМ-2018 
7 июня 2018, 11:15
Закрыто движение трамваев по улице Фрунзе в Самаре

Закрыто движение трамваев по улице Фрунзе в Самаре

В Самаре закрыто движение трамваев по улице Фрунзе. Об этом сообщили в трамвайно-троллейбусном управлении Самары. Ограничение связано с подготовкой к проведению ЧМ-2018. Изменится движение трамваев №3, 15, 16, 20. Напомним, на площади Куйбышева с 14 июня по 15 июля будет 

4 июня 2018, 03:23
За 185 млн рублей спроектируют станцию метро «Самарская»

За 185 млн рублей спроектируют станцию метро «Самарская»

В Самаре объявлен тендер на подготовку проектной документации по строительству станции метро «Самарская». Начальная (максимальная) цена контракта – 185,12 миллиона рублей. Заявки на торги принимают до 20 июня, победителя должны объявить 22 июня. Работа должна быть выполнена в течение десяти 
30 мая 2018, 08:01
Дорожные работы и ДТП парализовали Московское шоссе в Самаре

Дорожные работы и ДТП парализовали Московское шоссе в Самаре

В Самаре в пятницу, 25 мая, на Московском шоссе образовалась пробка. Около 9 часов утра сервис «Яндекс. Пробки» оценивал заторы в Самаре на 6 баллов. Дорожные работы, по данным ресурса, ведутся в двух местах – в районе улиц Революционной и 

25 мая 2018, 09:51
Остановка трамвая «Галактионовская» перенесена в Самаре

Остановка трамвая «Галактионовская» перенесена в Самаре

В Самаре перенесли остановку трамваев «Галактионовская», которая расположена на улице Красноармейской. «Для трамваев маршрутов №3 и 16 остановка перенесится за перекресток с улицей Галактионовской, для трамваев маршрута №22 — за поворот направо по Галактионовской к дому № 103, для трамваев маршрута 

24 мая 2018, 12:50
Появились подробности о перекрытии к ЧМ-2018 дорог Самарской области

Появились подробности о перекрытии к ЧМ-2018 дорог Самарской области

В Самарской области во время ЧМ-2018 ограничат движение транспорта на участках федеральных трасс общего пользования. Об этом предупредили в Госавтоинспекции. Речь идет о трассах М-5 «Урал», подъезд к Оренбургу и дороге Самара - Большая Черниговка – граница с Казахстаном. Запрет 
23 мая 2018, 11:21
В блогах: «В Самаре студентка упала в обморок из-за духоты в 67 автобусе»

В блогах: «В Самаре студентка упала в обморок из-за духоты в 67 автобусе»

На городских чиновников в "ВК" нападает жительница Самары Анна Назарова. "Студентка из Крутых Ключей упала в обморок из-за духоты в 67-м автобусе, - пишет автор. - Нас везли, как кильку. Внезапно несчастной стало плохо, она потеряла сознание, завалилась на 
22 мая 2018, 02:32
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