В Самаре во время ЧМ-2018 общественный транспорт будет ходить до 2:00, для него в районе железнодорожного вокзала появится выделенная полоса. Об этом было заявлено в Самарской губернской думе на круглом столе, посвященном обеспечению безопасности на дорогах региона. Напомним, ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля, матчи в Самаре состоятся 17, 21, 25, 28 июня, 2 и 7 июля.
«Совместно с администрацией Самары проработаны изменения схемы движения общественного транспорта. Работа общественного транспорта будет продлена до двух часов ночи. Пешеходными зонами на весь период чемпионата станут: улица Куйбышева от площади Революции до Красноармейской, и Красноармейская от улицы Куйбышева до входа на площадь Куйбышева, Молодогвардейская от Ярмарочной до площади Куйбышева. В дни матчей улица Красноармейская будет пешеходной от железнодорожного вокзала до улицы Куйбышева. В районе железнодорожного вокзала будет выделена полоса для общественного транспорта», - сообщил врио начальника УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, полковник полиции Роман Саидов.
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