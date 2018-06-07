В Самаре во время ЧМ-2018 аэропорт Курумоч примет около 300 дополнительных авиарейсов, которые добавятся к сезонному расписанию. ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Шесть матчей состоятся на стадионе «Самара Арена» в столице 63-го региона – 17, 21, 25, 28 июня, 2, 7 июля. Новые рейсы в Курумоче специально приурочены к матчам мирового первенства по футболу. 126 рейсов будут внутренними, остальные международными – в их числе перелеты национальных сборных, руководства ФИФА, а также рейсы с организованными группами болельщиков и бизнес-авиации. В Курумоче впервые примут самолеты авиакомпаний Швейцарии, Испании, Бельгии, Скандинавских стран - Swiss Air Lines, Iberia Airlines, Scandinavian Airlines System, Brussels Airlines и Air Leisure. Более 400 фанатов прилетят из Колумбии на широкофюзеляжном воздушном судне «Боинг 777-300ER». Для обслуживания этого типа самолетов самарский аэропорт в мае получил специальное разрешение.
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