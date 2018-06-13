В дни проведения матчей чемпионата мира по футболу в Самаре будет продлена работа метрополитена. 17 июня, 21 июня, 25 июня, 28 июня, 2 июля и 7 июля он будет функционировать с 6:00 до 2 часов ночи, сообщает сайт муниципального предприятия.
Стоит отметить, что в дни матчей мундиаля корректировки коснутся всех видов общественного транспорта. Автобусы, троллейбусы и трамваи будут ходить по видоизмененным маршрутам. Наиболее сильно это ощутят на себе пассажиры трамваев. В дни матчей часть маршрутов придется снимать и сокращать ради запуска скоростных составов. На городских дорогах вместо муниципальных автобусов выпустят увеличенное количество маршруток.
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