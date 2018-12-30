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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

Директор самарского филиала «Т Плюс» Дмитрий Трушков покидает пост

Директор самарского филиала «Т Плюс» Дмитрий Трушков покидает пост

Директор самарского филиала компании «Т Плюс» Дмитрий Трушков покинет пост. О своем уходе он объявил 17 сентября во время заседания комитета Губернской думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды. Он добавил, что его кресло займет главный инженер организации Александр 

17 сентября 2018, 10:33
Энергетики узнали, что директор УК-должника хочет стать депутатом

Энергетики узнали, что директор УК-должника хочет стать депутатом

Отдай долг - потом избирайся. Компания «Т Плюс» официально выразила недовольство инициативой гендиректора и учредителя тольяттинского «Департамента ЖКХ» Виктора Попова пойти на выборы. По информации СМИ, бизнесмен в начале мая подал заявку на участие в праймериз для дальнейшего выдвижения 
4 июня 2018, 10:43
В кранах самарцев повысят температуру горячей воды

В кранах самарцев повысят температуру горячей воды

Теплоэнергетики предупредили о повышении температуры горячей воды в кранах самарцев. Это связано с прогнозируемым похолоданием в Самарской области. Жителей региона просят быть осторожными, открывая кран с горячей водой. Особенно внимательно взрослым нужно следить за детьми.

«Чтобы в краны жителей 
12 января 2018, 12:59
Энергетики хотят взять в концессию бесхозные теплосети Самары и Новокуйбышевска

Энергетики хотят взять в концессию бесхозные теплосети Самары и Новокуйбышевска

Энергетики хотят взять в концессию бесхозные тепловые сети. Во вторник, 12 декабря, руководство самарского филиала ПАО «Т Плюс» рассказало об итогах работы компании в 2017 году и планах на 2018 год. 

Компания «Т Плюс» хочет получить в концессию принадлежащие городу тепловые 

13 декабря 2017, 11:50
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