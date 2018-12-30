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Директор самарского филиала «Т Плюс» Дмитрий Трушков покидает пост
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17 сентября 2018, 10:33
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Энергетики узнали, что директор УК-должника хочет стать депутатом
Отдай долг - потом избирайся. Компания «Т Плюс» официально выразила недовольство инициативой гендиректора и учредителя тольяттинского «Департамента ЖКХ» Виктора Попова пойти на выборы. По информации СМИ, бизнесмен в начале мая подал заявку на участие в праймериз для дальнейшего выдвижения …
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4 июня 2018, 10:43
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В кранах самарцев повысят температуру горячей воды
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12 января 2018, 12:59
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Энергетики хотят взять в концессию бесхозные теплосети Самары и Новокуйбышевска
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13 декабря 2017, 11:50