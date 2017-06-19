В субботу, 17 июня, не стало заслуженного артиста России, ветерана театра «СамАрт» Алексея Ефимовича Симковича. Он скончался на 87-м году жизни.
За всю свою карьеру актер исполнил более 250 ролей. При жизни Алексей Ефимович стал первым обладателем приза Самарской театральной Музы в номинации «За преданность актерской профессии».
Прощание состоится в самарском Доме актера (ул. Вилоновская, 24) во вторник, 20 июня, в 12:00.
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