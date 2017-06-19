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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Во вторник, 21 марта, в Тольятти в Спасо-Преображенском соборе состоится церемония прощания с Петром Прусовым.
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Самара простилась с Олегом Дьяченко

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Один из основателей крупнейшего регионального холдинга «Волгопромгаз», он много лет возглавлял совет директоров АКБ «Газбанк», был депутатом и вице-спикером Самарской губернской думы. Почтить 
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Ушел из жизни Олег Дьяченко

Ушел из жизни Олег Дьяченко

Ушел из жизни человек-эпоха, влиятельный политик, яркая, цельная личность - Олег Брониславович Дьяченко. Он скоропостижно скончался 16 января в возрасте 60 лет. В памяти соратников он останется талантливым человеком, прошедшим большой путь в бизнесе и политике.

Один из основателей крупнейшего регионального 

17 января 2017, 10:05
Клоун Олег Попов умер в Ростове на 87-м году жизни

Клоун Олег Попов умер в Ростове на 87-м году жизни

Народный артист СССР, клоун Олег Попов, имя которого носит самарский цирк, умер минувшей ночью во время гастролей.

В ночь на 3 ноября на 87-м году жизни в Ростове-на-Дону скоропостижно скончался всемирно известный клоун, народный артист СССР Олег Попов. Он до последних 

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Прощание с правозащитником Валерием Карловым состоится в Самаре 23 сентября

Прощание с правозащитником Валерием Карловым состоится в Самаре 23 сентября

Прощание с известным самарским правозащитником, общественным  деятелем Валерием Карловым состоится  в Самаре  23 сентября в 12:00 , по адресу улица Средне-Садовая, д. 48, 4 подъезд.

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В Самаре простятся с погибшим пилотом ЯК-52 Михаилом Козловым

Прощание с погибшим пилотом ЯК-52 Михаилом Козловым состоится 28 июля в 11:00 во дворце культуры "Металлург". 
 
Сегодня госкорпорация "Ростех" от лица всех сотрудников выразила соболезнования родственникам погибших при крушении самолёта.

"Михаил Козлов был главным конструктором департамента взлетно-посадочных устройств центра 
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Тольятти простится с экс-тренером «Лады» Сергеем Михалевым 23 апреля

Прощание с заслуженным тренером России Сергеем Михалёвым состоится в четверг, 23 апреля.

Напомним, легендарный наставник тольяттинской «Лады», который посвятил команде 10 лет жизни, погиб в ДТП утром 21 апреля на трассе под Челябинском. Автомобиль, в котором он возвращался 
22 апреля 2015, 10:53
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