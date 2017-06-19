Самара простилась с Олегом Дьяченко



Один из основателей крупнейшего регионального холдинга «Волгопромгаз», он много лет возглавлял совет директоров АКБ «Газбанк», был депутатом и вице-спикером Самарской губернской думы. Почтить … Самара простилась с Олегом Брониславовичем Дьяченко, который скоропостижно скончался 16 января в возрасте 60 лет.Один из основателей крупнейшего регионального холдинга «Волгопромгаз», он много лет возглавлял совет директоров АКБ «Газбанк», был депутатом и вице-спикером Самарской губернской думы. Почтить