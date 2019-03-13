В Самаре под тяжестью снега рухнула крыша в старинном доме на Молодогвардейской В областной столице очередная крыша не выдержала веса снега и обвалилась. На этот раз пострадала кровля трехэтажного здания №94 по улице Молодогвардейской, которое было возведено еще в начале прошлого века. Когда-то там располагался доходный дом.

… - Улица Молодогвардейская, 94, чрезвычайная ситуация,