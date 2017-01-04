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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

В Самаре двое взрослых и 8-летний ребенок погибли от отравления газом

В Самаре двое взрослых и 8-летний ребенок погибли от отравления газом

Инцидент произошел в Самаре в ночь с 2 на 3 января в квартире одного из домов на пересечении Авроры с Аэродромной.
По предварительным данным, мужчина и женщина в возрасте около 38 лет, а также 8-летняя девочка скончались в результате отравления 

3 января 2017, 04:34
Три ребенка получили травмы в ДТП в Ставропольском районе, есть фото

Три ребенка получили травмы в ДТП в Ставропольском районе, есть фото

По предварительной версии сотрудников полиции, вчера, 1 января, 35-летний житель Тольятти на ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу, где врезался в Хендай, который потом столкнулся с Рено.
 
За рулем обеих иномарок находились женщины: на Хендай – 38-летняя, на Рено - 
2 января 2017, 04:30
На Мичурина/Луначарского «десятку» намотало на столб: троих увезли на «скорой»

На Мичурина/Луначарского «десятку» намотало на столб: троих увезли на «скорой»

Вчера, 31 декабря, около 6 часов вечера в Самаре на перекрестке улицы Мичурина с Луначарского произошло ДТП с участием ВАЗ-2110, пишет 63.ru. По предварительной версии, водитель «десятки» не справился с управлением и врезался в столб. Видео происшествия выложили в 
1 января 2017, 12:56
В «тройном» ДТП в Сергиевском районе погиб человек, есть фото

В «тройном» ДТП в Сергиевском районе погиб человек, есть фото

Вчера, 30 декабря, около 16:00 в Сергиевском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительным данным сотрудников полиции, 39-летний водитель на Lada Priora двигался по автотрассе М-5 из Уфы в сторону Самары. На 
31 декабря 2016, 05:35
Ученые рассказали о способе воскрешения людей из мертвых

Ученые рассказали о способе воскрешения людей из мертвых

Английские ученые считают, что технология воскрешения людей может оказаться вполне реальной. О соответствующих экспериментах рассказывается на страницах издания The Daily Telegraph. Автор статьи доктор Макс Мор сам собирается принять участие в криогенной заморозке. Как говорит исследователь, голову нужно будет поместить 

30 декабря 2016, 02:14
Под Самарой «десятка» разбила минивэн Fiat, есть пострадавшие

Под Самарой «десятка» разбила минивэн Fiat, есть пострадавшие

В среду, 29 декабря, в Кинельском районе в результате ДТП ушел в кювет минивэн Fiat Doblo. Иномарка столкнулась с вазовской «десяткой». В больницу отправили четырех человек.

Столкновение произошло в 9:50 на 43-м километре дороги «Подъезд к городу Оренбург от трассы М-5».

«Десяткой» 

29 декабря 2016, 01:55
Ученые признали январь самым смертоносным месяцем года

Ученые признали январь самым смертоносным месяцем года

Коллектив австралийских ученых провел ряд различных исследований и установил, что наиболее смертоносным месяцем в году является январь. Именно в первый месяц наступившего года умирает больше всего людей. Информацию об этом распространили зарубежные СМИ.
Как выяснили ученые, связано это с тем, 

29 декабря 2016, 09:37
В Самаре муж и жена найдены мертвыми в квартире

В Самаре муж и жена найдены мертвыми в квартире

В понедельник, 26 декабря, в Советском районе Самары случилась трагедия. В шесть часов вечера в квартире дома на улице XXII Партсъезда нашли два тела – 34-летнего мужчины и 28-летней женщины. По информации правоохранительных органов, погибшие – муж и жена.

Предположительно, супруги 

28 декабря 2016, 04:57
На трассе Самара-Бугуруслан фура снесла отбойник и повисла на нем, есть фото

На трассе Самара-Бугуруслан фура снесла отбойник и повисла на нем, есть фото

Вчера, 21 мая, в Самарской области на трассе Самара–Бугуруслан, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием большегрузной фуры. Как передает портал 63.ru, в районе поселка Алексеевка грузовик снес отбойник и повис на нем. Информации о пострадавших нет.

ФОТО из 
22 мая 2016, 02:52
На трассе Самара - Бугуруслан сбили 2 пешеходов – девочку и взрослую женщину

На трассе Самара - Бугуруслан сбили 2 пешеходов – девочку и взрослую женщину

На трассе Самара - Бугуруслан водитель Toyota сбил 2 пешеходов на переходе, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
По версии полицейских, 5 февраля около 8:10 утра водитель Тoyota Chaser на 22-м километре данной автодороги допустил наезд на пешеходов, переходивших 
7 февраля 2016, 06:51
В ДТП на трассе «Самара - Бугуруслан» погибла 44-летняя женщина

В ДТП на трассе «Самара - Бугуруслан» погибла 44-летняя женщина

22 марта на автодороге «Самара – Бугуруслан» водитель одной из коммерческих организаций сбил женщину-пешехода, сообщает региональное ГУ МВД. ДТП произошло около 17:00. 44-летняя женщина перебегала проезжую часть справа налево и попала под колеса авто. В аварии она получила травмы, от 

25 марта 2014, 12:04
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