Сегодня, 4 января, около 11:00 на трассе Самара-Бугуруслан в Кинель-Черкасском районе произошло крупное ДТП со смертельным исходом. По предварительной версии сотрудников полиции, 32-летний водитель на "Опель" ехал в сторону Самары. На одном из участков мужчина не справился с управлением и вылетел на "встречку". Там иномарка столкнулась с "Лада Калина", которой управлял 25-летний молодой человек.
В результате ДТП получили телесные повреждения 5 человек: водитель и двое пассажиров иномарки – 27-летняя девушка и маленький ребенок, а также водитель и 20-летняя пассажирка «Лада-Калина». Все они были доставлены в медицинское учреждение. Пассажирка «Лада-Калина» (ее данные сейчас устанавливаются) от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда «скорой помощи». Еще одна пассажирка автомашины Опель - несовершеннолетняя девочка – скончалась в больнице.
Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося. По факту аварии проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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