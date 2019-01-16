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В Самарской области организуют 54 купели
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16 января 2019, 11:14
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Житель Сызрани создал фигуру Хищника весом 350 кг
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16 января 2019, 10:46
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В Самаре задержали мужчину, который приставал к 9-летней девочке
Самарским полицейским удалось задержать мужчину, которого разыскивали по подозрению в действиях сексуального характера в отношении 9-летней девочки. Сам инцидент случился 20 ноября прошлого года около дома №102 на улице Льва Толстого. Силовики провели поквартирный обход соседних домов, они установили, каким …
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16 января 2019, 10:24
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Кладбище на Обводном шоссе в Тольятти начнет полноценно работать через полгода
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16 января 2019, 09:29
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В Тольятти автоледи на Mercedes сбила 17-летнего подростка на переходе
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15 января 2019, 04:16
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В Самаре пенсионер на BMW X4 сбил 74-летнюю женщину на «зебре»
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15 января 2019, 02:33
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В Самаре автомобилист на Datsun on-DO сбил 23-летнюю девушку на «зебре»
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14 января 2019, 05:50
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Два человека пострадали в столкновении четырех автомобилей в Самаре
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14 января 2019, 01:44