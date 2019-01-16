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16 января 2019, 11:14
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Житель Сызрани создал фигуру Хищника весом 350 кг

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16 января 2019, 10:46
В Самаре задержали мужчину, который приставал к 9-летней девочке

В Самаре задержали мужчину, который приставал к 9-летней девочке

Самарским полицейским удалось задержать мужчину, которого разыскивали по подозрению в действиях сексуального характера в отношении 9-летней девочки. Сам инцидент случился 20 ноября прошлого года около дома №102 на улице Льва Толстого. Силовики провели поквартирный обход соседних домов, они установили, каким 
16 января 2019, 10:24
Кладбище на Обводном шоссе в Тольятти начнет полноценно работать через полгода

Кладбище на Обводном шоссе в Тольятти начнет полноценно работать через полгода

В Тольятти скандально известное кладбище на Обводном шоссе полноценно начнет работать лишь через полгода. По мировому соглашению за земельный участок, на котором расположен погост, город заплатил 86 млн рублей. Но требуется решить еще ряд вопросов, заявляют в горадминистрации. Напомним, спор 
16 января 2019, 09:29
В Тольятти автоледи на Mercedes сбила 17-летнего подростка на переходе

В Тольятти автоледи на Mercedes сбила 17-летнего подростка на переходе

В понедельник, 14 января, в Тольятти произошла авария, в которой пострадал пешеход. В 16:00 34-летняя молодая женщина ехала на иномарке Mercedes Benz E200 по улице 40 лет Победы в районе дома № 35. Автомобилистка сбила 17-летнего пешехода, который пересекал дорогу 
15 января 2019, 04:16
В Самаре пенсионер на BMW X4 сбил 74-летнюю женщину на «зебре»

В Самаре пенсионер на BMW X4 сбил 74-летнюю женщину на «зебре»

В понедельник, 14 января, произошла дорожная авария в Кировском районе Самары. В 15:10 66-летний водитель иномарки BMW X4 ехал по улице Победы в направлении Юбилейной. По пути автомобилист сбил пешехода — 74-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному 
15 января 2019, 02:33
В Самаре автомобилист на Datsun on-DO сбил 23-летнюю девушку на «зебре»

В Самаре автомобилист на Datsun on-DO сбил 23-летнюю девушку на «зебре»

В воскресенье, 14 января, в Советском районе Самары произошла авария, в которой пострадал пешеход. В 10:15 водитель Datsun on-DO ехал по улице Блюхера со стороны Карбышева в направлении Советской Армии. В районе дома № 27 по улице Блюхера он сбил 
14 января 2019, 05:50
Два человека пострадали в столкновении четырех автомобилей в Самаре

Два человека пострадали в столкновении четырех автомобилей в Самаре

Вечером 13 января массовое ДТП произошло в Куйбышевском районе Самары. Около 17:30 41-летняя женщина ехала на своем «Форде» по Южному шоссе. Двигаться пришлось в условиях сильного снегопада. Из-за этого в районе дома 6а женщина не справилась с управлением и оказалась 

14 января 2019, 01:44
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