Появились подробности гибели велосипедиста и пешехода в Самаре гибели велосипедиста и пешехода в результате двух ДТП. По уточненным данным, погибший велосипедист – мужчина 1949 года рождения. В понедельник, 27 ноября, около шести часов вечера он ехал по улице Литвинова в Зубчаниновке. Дорога … В самарской полиции сообщили подробностив результате двух ДТП. По уточненным данным, погибший велосипедист – мужчина 1949 года рождения. В понедельник, 27 ноября, около шести часов вечера он ехал по улице Литвинова в Зубчаниновке. Дорога