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«Бункер S» Эфир передачи от 28 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре просят изменить надписи на дорожных знаках

В Самаре просят изменить надписи на дорожных знаках

Пользователи «Твиттера» обсуждают надписи на дорожных знаках, установленных в Самаре. В частности, на одной из табличек при «переводе» названий улица Студеный Овраг превратилась в ul. Studenyy Ovrаg, Демократическая – в Demokraticheskaya ul., Волжское шоссе – в Volzhskoe sh.  Пользователи указывают 

29 ноября 2017, 03:26
В Самаре задержаны предполагаемые убийцы 34-летнего мужчины

В Самаре задержаны предполагаемые убийцы 34-летнего мужчины

В Самаре задержаны предполагаемые убийцы 34-летнего мужчины, который был зарегистрирован на территории Самарской области. В совершении преступления подозревают троих знакомых погибшего, их возраст – от 26 до 40 лет. Полицейские установили, что 5 сентября мужчины вместе пили алкоголь в Красноглинском 

29 ноября 2017, 12:11
Суд обязал жительницу Самары снести самовольно возведенный балкон на ул. Аксакова

Суд обязал жительницу Самары снести самовольно возведенный балкон на ул. Аксакова

В Самаре суд обязал жительницу Ленинского района снести самовольно возведенный балкон. Конструкция была установлена на доме №23 по улице Аксакова «путем демонтажа части наружной стены», указано в материалах районной прокуратуры. Это является нарушением требований Жилищного и Градостроительного кодексов РФ, а 

29 ноября 2017, 10:15
Трамвай из ТТУ Самары украсят гербом Штутгарта

Трамвай из ТТУ Самары украсят гербом Штутгарта

Самарское ТТУ обратилось через "Живой Журнал" к жителям города. "Уважаемые самарцы, в городе Штутгарте есть трамвай с гербом Самары. - пишут транспортники. - В рамках продолжения сотрудничества с нашим городом-побратимом, на какой маршрут и марку трамвая можно было бы нанести герб 

28 ноября 2017, 09:30
Под Самарой «Логан» влетел в дорожный знак, водитель умер

Под Самарой «Логан» влетел в дорожный знак, водитель умер

В понедельник, 27 ноября, под Самарой произошло смертельное ДТП. Автомобиль «Рено Логан» влетел в дорожный знак, водитель умер. Полицейские предоставили фото с места происшествия

Авария произошла на территории Сергиевского района около 11 утра. Машиной управлял 39-летний мужчина, ехавший со 
28 ноября 2017, 03:37
Появились подробности гибели велосипедиста и пешехода в Самаре

Появились подробности гибели велосипедиста и пешехода в Самаре

В самарской полиции сообщили подробности гибели велосипедиста и пешехода в результате двух ДТП. По уточненным данным, погибший велосипедист – мужчина 1949 года рождения. В понедельник, 27 ноября, около шести часов вечера он ехал по улице Литвинова в Зубчаниновке. Дорога 
28 ноября 2017, 02:49
В Самаре насмерть сбили велосипедиста и пешехода

В Самаре насмерть сбили велосипедиста и пешехода

В понедельник, 27 ноября, в Самаре в результате двух ДТП погибли два человека – пешеход и велосипедист. Одна трагедия произошла около шести часов вечера на 19 километре Московского шоссе.

«На 19 км сбили насмерть мужчину», - сообщил очевидец в 
28 ноября 2017, 09:46
В Самаре полицейские ищут очевидцев ДТП на Московском шоссе

В Самаре полицейские ищут очевидцев ДТП на Московском шоссе

В Самаре полицейские ищут очевидцев ДТП, которое произошло на Московском шоссе 17 ноября. Авария случилась примерно в 19:30. Столкнулись вазовская «пятнадцатая», за рулем которой находился 57-летний водитель, и иномарка Skoda под управлением 25-летнего мужчины. По версии полицейских, водитель отечественной легковушки 

27 ноября 2017, 04:50
Жуткое ДТП в Самаре: пострадали трое детей 7 - 10 лет

Жуткое ДТП в Самаре: пострадали трое детей 7 - 10 лет

В воскресенье, 26 ноября, в Самаре произошло жуткое ДТП на улице Льва Толстого. Пострадали трое детей в возрасте 7 - 10 лет.

По данным полиции, авария случилась в Ленинском районе. 
27 ноября 2017, 09:25
В Сызрани подростки обокрали кассу магазина

В Сызрани подростки обокрали кассу магазина

Двое подростков задержаны по подозрению в краже денег. По версии силовиков, они обокрали кассу магазина. Подозреваемые – 1999 и 2000 годов рождения.

«Добычей злоумышленников стали денежные средства в сумме 7 000 рублей. Информация о краже поступила в  дежурную часть Межмуниципального управления 

14 ноября 2017, 10:04
В Зубчаниновке подростки обстреляли из пневматики «Газель» и «шестерку»

В Зубчаниновке подростки обстреляли из пневматики «Газель» и «шестерку»

Микроавтобус Газель и ВАЗ-2106 стали жертвами любителей пострелять из пневматики по движущимся целям.

Информация об инциденте появилась вчера вечером, 4 ноября, в паблике «Новости Самара – Самара life» соцсети «ВКонтакте. По словам автора снимков, инцидент произошел в самарском посёлке 
5 ноября 2017, 08:49
В Стройкерамике открылся детский сад

В Стройкерамике открылся детский сад

Новый трехэтажный детский сад в Стройкерамике рассчитан на 350 детей от 2 до 7 лет. Учреждение состоит из нескольких зданий, соединенных между собой внутренними переходами. Здесь есть свой медпункт с процедурной комнатой, кабинет психолога с комплексом сенсорного оборудования и даже 

24 октября 2017, 06:11
Детские театры области получат 17 миллионов рублей

Детские театры области получат 17 миллионов рублей

Самарские детские театры получат 17 миллионов рублей на развитие, сообщает областное министерство культуры. Средства поступят в рамках реализации федерального проекта «Театры – детям». Почти 15,5 млн перечислят из Москвы, остальную сумму доплатит область. Деньги распределят между 7 учреждениями: «СамАРТ», «Самарский 

6 октября 2017, 09:08
Под суд пойдет 33-летний самарец, обвиняемый в 73 преступлениях сексуального характера против детей

Под суд пойдет 33-летний самарец, обвиняемый в 73 преступлениях сексуального характера против детей

В областной столице будут судить 33-летнего самарца, которого обвиняют в 73 преступлениях сексуального характера против детей. Правоохранители смогли выйти на мужчину после того, как родители одной из девочек, которой едва исполнилось 13 лет, обратились в полицию. Они рассказали, что их 

4 октября 2017, 05:25
В Жигулевске подросток шёл по улице и ударил женщину из хулиганских побуждений

В Жигулевске подросток шёл по улице и ударил женщину из хулиганских побуждений

В Жигулевске сотрудники полиции задержали 17-летнего парня, которого подозревают в нападении на местную жительницу. По версии полицейских, в июле 2017 года в микрорайоне В-1 молодой человек, проходя по улице, из хулиганских побуждений ударил 31-летнюю женщину.

 После этого потерпевшая обратилась 
6 августа 2017, 02:57
В Самаре на улице Тополей 16-летняя девушка найдена мертвой с травмой головы

В Самаре на улице Тополей 16-летняя девушка найдена мертвой с травмой головы

3 августа в Самаре рядом с домом № 20 по улице Тополей было обнаружено тело 16-летней девушки, с травмой головы, без признаков жизни.
 
По данному факту следственным комитетом по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного 
5 августа 2017, 03:11
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