Во вторник, 28 ноября под Самарой произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек, в том числе ДТП. Примерно в 10:30 в Красноярском районе на дороге у поселка Мирный, ведущей от трассы М-5 «Урал» в Ульяновск, столкнулись две иномарки – Volkswagen Jetta и Hyundai Trajet.
«По предварительной версии полицейских, водитель автомашины «Фольксваген» при выезде с второстепенной дороги не уступила дорогу транспортному средству, движущемуся по главной дороге», - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
В больницу с места ДТП доставили троих подростков – 15-летнего мальчика и двух девочек 14 и 15 лет. По данным полицейских, у пострадавших детей ушибы и растяжения. Им оказали медицинскую помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение.
Установлено, что «Фольксвагеном» управляла 42-летняя автоледи. У нее ушиб ноги. У 52-летней пассажирки корейской машины травмы головы и ног. Врачи разрешили им также лечиться дома. Кроме того, в лечебное учреждение самостоятельно обратился 44-летний водитель Hyundai. У него ушиб ноги.
Оба автомобилиста, по информации госавтоинспекторов, были трезвые. Проводится проверка.
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