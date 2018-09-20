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В Самаре суд вынес приговор матери за смерть 10-месячного младенца в ванне
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20 сентября 2018, 12:00
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Самарец готов продать мяч с автографом Роналду за 100 тысяч рублей
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20 сентября 2018, 10:58
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В Самарской области 2 млн рублей взяток собрали экс-сотрудницы «Почты России»
В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя кадрового администрирования департамента по управлению персоналом, организационному развитию и внутренним коммуникациям УФПС Самарской области - филиала ФГУП «Почта России» Людмилы Зиновой и экс-руководителя отдела по компенсациям, льготам этой же …
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20 сентября 2018, 10:26
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В Сызрани столкнулись Volkswagen Jetta и КамАЗ
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20 сентября 2018, 07:37