В Самаре суд вынес приговор матери за смерть 10-месячного младенца в ванне … В Самаре вынесли приговор молодой женщине, которую обвиняли в причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, 21-летняя девушка примерно в 08:00 15 мая усадила 10-месячного сына в ванну в одной из квартир дома по улице Физкультурной. Ребенок находился в детском