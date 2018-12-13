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«Бункер S» Эфир передачи от 11.12.2018 
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Материалы по теме:

По Самарской области «гуляют» свиной и гонконгский грипп

По Самарской области «гуляют» свиной и гонконгский грипп

За прошлую неделю, с 3 по 9 декабря, в Самарской обрасти ОРВИ и гриппом заразились более 9,7 тысяч человек. Причем, 4,7 тысяч пациентов насчитали только в губернской столице. Показатели выросли по сравнению с результатами предыдущей недели, но специалисты считают - 
13 декабря 2018, 12:52
На трассе под Самарой маршрутка с детьми «улетела» в кювет после ДТП

На трассе под Самарой маршрутка с детьми «улетела» в кювет после ДТП

В четверг, 13 декабря, на трассе М-5 около села Большая Каменка в Красноярском районе произошла дорожная авария. При сложных метеоусловиях (там до сих пор идет ледяной дождь) столкнулись легковушка «Киа» и маршрутный микроавтобус, в котором находились дети. После удара автобус 
13 декабря 2018, 12:12
В Самаре иномарка врезалась в столб на Димитрова: водитель попал в больницу

В Самаре иномарка врезалась в столб на Димитрова: водитель попал в больницу

Во вторник, 12 декабря, поздно вечером произошла авария в Кировском районе Самары. 34-летний водитель уехал на иномарке Dongfeng по улице Георгия Димитрова в направлении улицы Стара-Загора. Напротив дома № 42 по Димитрова шофер легковушки не сумел справиться с управлением и 
13 декабря 2018, 11:44
В Самаре раскрыли загадочное убийство 19-летней давности

В Самаре раскрыли загадочное убийство 19-летней давности

В областной столице раскрыли преступление, которое произошло 19 лет назад. Еще 13 января 1999 года в подъезде дома на улице Победы обнаружили тело 42-летней женщины с ножевыми ранениями. Полицейские выяснили, что перед смертью она выпивала с неким мужчиной, но выйти 
13 декабря 2018, 11:25
Судьбу бомбоубежища под заводом

Судьбу бомбоубежища под заводом "Кока-Кола" в Самаре решит Верховный суд

Продолжается десятилетняя судебная эпопея с бомбоубежищем, расположенным на территории завода "Кока-Кола" в Самаре. Напомним, на этом месте изначально находился 4-й ГПЗ, а затем завод "Шар". В 1996-м территорию вместе с корпусами у последнего выкупил производитель прохладительных напитков. Однако затем приватизацию 
13 декабря 2018, 11:00
В Самаре автобус улетел в кювет после ДТП с Nissan Qashqai

В Самаре автобус улетел в кювет после ДТП с Nissan Qashqai

В среду, 12 декабря, по предварительным данным около дома №25 по улице Обувной иномарка Nissan Qashqai выехала на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась с автобусом ПАЗ. После удара автобус, следовавший по маршруту 215, скатился в кювет и врезался 
12 декабря 2018, 05:57
В Самарской области иномарка Chery Tiggo «догнала» трактор

В Самарской области иномарка Chery Tiggo «догнала» трактор

Во вторник вечером, 11 декабря, в Сергиевском районе произошла авария с пострадавшими. 37-летний водитель иномарки Chery Tiggo ехал по 1108 километру трассы М-5 «Урал» в сторону Самары. Автомобилист не сумел выбрать безопасную скорость, «догнал» колесный трактор Беларус и врезался в 
12 декабря 2018, 01:51
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